Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección Colombia jugó y perdió contra México en la fase de grupos del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Guardar

La Selección Colombia femenina jugará este jueves 6 de agosto la final ante México por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un partido que además le ofrece la posibilidad de romper un antecedente adverso: su única definición previa en este torneo también fue ante el equipo mexicano y terminó con derrota en 2014.

El encuentro se disputará a las 7:00 p. m. en el Estadio Cibao, en Santiago, República Dominicana. Ambas selecciones llegan después de haber resuelto sus semifinales más allá de los 90 minutos: Colombia avanzó por penales y México cerró su clasificación en el tiempo extra. El partido será transmitido de manera gratuita a través del canal de YouTube Centro Caribe Sports Channel.

PUBLICIDAD

Según la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia alcanzó la final tras sumar seis de nueve puntos en la fase de grupos. Debutó con un 5-0 sobre Jamaica, perdió 1-0 frente a México en la segunda jornada y aseguró su clasificación con un 3-0 contra Puerto Rico.

Hora y día del partido de la selección Colombia vs México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En semifinales, el conjunto colombiano empató 2-2 con Venezuela y ganó 4-3 en la tanda de penales. El partido comenzó con ventaja venezolana de 2-0, Melanin Aponzá descontó al minuto 39 y Mariana Zamorano marcó el 2-2 al 52.

El cruce por el oro reunirá otra vez a los dos equipos que ya se enfrentaron en el Grupo B. En aquel partido, México se impuso por la mínima diferencia, un resultado que dejó a Colombia como segunda de su zona.

PUBLICIDAD

Las victorias amplias sobre Jamaica y Puerto Rico compensaron la caída ante el seleccionado mexicano y le abrieron paso a una semifinal en la que el equipo volvió a levantarse después de quedar en desventaja.

Los cobros convertidos por Colombia en la tanda ante Venezuela fueron obra de Michelle Vásquez, Sara Martínez, María Fernanda Viáfara y Ana Mile González. Stefanía Perlaza falló su lanzamiento, mientras que en Venezuela erraron Melanie Chirinos y Anggely Muñoz.

México, por su parte, también necesitó más tiempo para alcanzar la final. Tras empatar 1-1 con El Salvador en los 90 minutos, resolvió la semifinal en la prórroga con un 4-1, con un doblete de Andrea Frías y otro gol de Valerie Vargas.

PUBLICIDAD

Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección Colombia femenina nunca ha sido campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Ana Mile González Herrera - Deportivo Independiente Medellín

Angie Tatiana Salazar Salinas - Deportivo Cali

Ingrid Jobana Guerra Meneses - Deportivo Cali

Jimena Ospina Domínguez - Internacional de Palmira

Juana Sofía Ortegón Giraldo - Independiente Santa Fe

Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen - Atlético Nacional

Laura Daniela Garavito Perdomo - Independiente Santa Fe

Liz Katerine Osorio Zuleta - Deportivo Cali

María Alejandra Baldovino Vásquez - Junior F.C.

María Fernanda Viafara Bravo - Millonarios F.C.

María Nela Carvajal Gómez - Independiente Santa Fe

María Paula Córdoba Escobar - América de Cali

Mariana Muñoz Ramírez - América de Cali

Mariana Zamorano Cortés - Independiente Santa Fe

Melanin Tatiana Aponza Gutiérrez - Deportivo Cali

Melissa Moreno - Atlético Nacional

Michelle Daniela Vásquez Fajardo - Deportivo Cali

Natalia Giraldo Alzate - América de Cali

Sara Sofía Martínez Restrepo - Atlético Nacional

Stefanía Perlaza Perlaza - Deportivo Cali

Así va la tabla del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección Colombia fue subcampeona del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

México: 123 medallas de oro; 84 medallas de plata; 71 medallas de bronce. Colombia: 61 medallas de oro; 68 medallas de plata; 50 medallas de bronce. Cuba: 33 medallas de oro; 26 medallas de plata; 35 medallas de bronce. Venezuela: 22 medallas de oro; 39 medallas de plata; 68 medallas de bronce. Puerto Rico: 19 medallas de oro; 26 medallas de plata; 31 medallas de bronce. República Dominicana: 18 medallas de oro; 18 medallas de plata; 50 medallas de bronce. Guatemala: 12 medallas de oro; 21 medallas de plata; 26 medallas de bronce. El Salvador: 6 medallas de oro; 4 medalla de plata; 9 medallas de bronce. Costa Rica: 5 medalla de oro; 4 medallas de plata; 12 medalla de bronce. Trinidad y Tobago: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 8 medalla de bronce.