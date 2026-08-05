Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Colombia femenina jugará este jueves 6 de agosto la final ante México por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un partido que además le ofrece la posibilidad de romper un antecedente adverso: su única definición previa en este torneo también fue ante el equipo mexicano y terminó con derrota en 2014.
El encuentro se disputará a las 7:00 p. m. en el Estadio Cibao, en Santiago, República Dominicana. Ambas selecciones llegan después de haber resuelto sus semifinales más allá de los 90 minutos: Colombia avanzó por penales y México cerró su clasificación en el tiempo extra. El partido será transmitido de manera gratuita a través del canal de YouTube Centro Caribe Sports Channel.
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Según la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia alcanzó la final tras sumar seis de nueve puntos en la fase de grupos. Debutó con un 5-0 sobre Jamaica, perdió 1-0 frente a México en la segunda jornada y aseguró su clasificación con un 3-0 contra Puerto Rico.
En semifinales, el conjunto colombiano empató 2-2 con Venezuela y ganó 4-3 en la tanda de penales. El partido comenzó con ventaja venezolana de 2-0, Melanin Aponzá descontó al minuto 39 y Mariana Zamorano marcó el 2-2 al 52.
El cruce por el oro reunirá otra vez a los dos equipos que ya se enfrentaron en el Grupo B. En aquel partido, México se impuso por la mínima diferencia, un resultado que dejó a Colombia como segunda de su zona.
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Las victorias amplias sobre Jamaica y Puerto Rico compensaron la caída ante el seleccionado mexicano y le abrieron paso a una semifinal en la que el equipo volvió a levantarse después de quedar en desventaja.
Los cobros convertidos por Colombia en la tanda ante Venezuela fueron obra de Michelle Vásquez, Sara Martínez, María Fernanda Viáfara y Ana Mile González. Stefanía Perlaza falló su lanzamiento, mientras que en Venezuela erraron Melanie Chirinos y Anggely Muñoz.
México, por su parte, también necesitó más tiempo para alcanzar la final. Tras empatar 1-1 con El Salvador en los 90 minutos, resolvió la semifinal en la prórroga con un 4-1, con un doblete de Andrea Frías y otro gol de Valerie Vargas.
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Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- Ana Mile González Herrera - Deportivo Independiente Medellín
- Angie Tatiana Salazar Salinas - Deportivo Cali
- Ingrid Jobana Guerra Meneses - Deportivo Cali
- Jimena Ospina Domínguez - Internacional de Palmira
- Juana Sofía Ortegón Giraldo - Independiente Santa Fe
- Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen - Atlético Nacional
- Laura Daniela Garavito Perdomo - Independiente Santa Fe
- Liz Katerine Osorio Zuleta - Deportivo Cali
- María Alejandra Baldovino Vásquez - Junior F.C.
- María Fernanda Viafara Bravo - Millonarios F.C.
- María Nela Carvajal Gómez - Independiente Santa Fe
- María Paula Córdoba Escobar - América de Cali
- Mariana Muñoz Ramírez - América de Cali
- Mariana Zamorano Cortés - Independiente Santa Fe
- Melanin Tatiana Aponza Gutiérrez - Deportivo Cali
- Melissa Moreno - Atlético Nacional
- Michelle Daniela Vásquez Fajardo - Deportivo Cali
- Natalia Giraldo Alzate - América de Cali
- Sara Sofía Martínez Restrepo - Atlético Nacional
- Stefanía Perlaza Perlaza - Deportivo Cali
Así va la tabla del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
- México: 123 medallas de oro; 84 medallas de plata; 71 medallas de bronce.
- Colombia: 61 medallas de oro; 68 medallas de plata; 50 medallas de bronce.
- Cuba: 33 medallas de oro; 26 medallas de plata; 35 medallas de bronce.
- Venezuela: 22 medallas de oro; 39 medallas de plata; 68 medallas de bronce.
- Puerto Rico: 19 medallas de oro; 26 medallas de plata; 31 medallas de bronce.
- República Dominicana: 18 medallas de oro; 18 medallas de plata; 50 medallas de bronce.
- Guatemala: 12 medallas de oro; 21 medallas de plata; 26 medallas de bronce.
- El Salvador: 6 medallas de oro; 4 medalla de plata; 9 medallas de bronce.
- Costa Rica: 5 medalla de oro; 4 medallas de plata; 12 medalla de bronce.
- Trinidad y Tobago: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 8 medalla de bronce.
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