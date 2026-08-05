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Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La delegación cafetera se ubica en el segundo puesto del medallero, detrás de la Tri, con más de 60 medallas de oro y 184 preseas en total

La selección Colombia jugó y perdió contra México en la fase de grupos del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia jugó y perdió contra México en la fase de grupos del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol
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La Selección Colombia femenina jugará este jueves 6 de agosto la final ante México por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un partido que además le ofrece la posibilidad de romper un antecedente adverso: su única definición previa en este torneo también fue ante el equipo mexicano y terminó con derrota en 2014.

El encuentro se disputará a las 7:00 p. m. en el Estadio Cibao, en Santiago, República Dominicana. Ambas selecciones llegan después de haber resuelto sus semifinales más allá de los 90 minutos: Colombia avanzó por penales y México cerró su clasificación en el tiempo extra. El partido será transmitido de manera gratuita a través del canal de YouTube Centro Caribe Sports Channel.

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Según la Federación Colombiana de Fútbol, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia alcanzó la final tras sumar seis de nueve puntos en la fase de grupos. Debutó con un 5-0 sobre Jamaica, perdió 1-0 frente a México en la segunda jornada y aseguró su clasificación con un 3-0 contra Puerto Rico.

Hora y día del partido de la selección Colombia vs México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Hora y día del partido de la selección Colombia vs México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En semifinales, el conjunto colombiano empató 2-2 con Venezuela y ganó 4-3 en la tanda de penales. El partido comenzó con ventaja venezolana de 2-0, Melanin Aponzá descontó al minuto 39 y Mariana Zamorano marcó el 2-2 al 52.

El cruce por el oro reunirá otra vez a los dos equipos que ya se enfrentaron en el Grupo B. En aquel partido, México se impuso por la mínima diferencia, un resultado que dejó a Colombia como segunda de su zona.

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Las victorias amplias sobre Jamaica y Puerto Rico compensaron la caída ante el seleccionado mexicano y le abrieron paso a una semifinal en la que el equipo volvió a levantarse después de quedar en desventaja.

Los cobros convertidos por Colombia en la tanda ante Venezuela fueron obra de Michelle Vásquez, Sara Martínez, María Fernanda Viáfara y Ana Mile González. Stefanía Perlaza falló su lanzamiento, mientras que en Venezuela erraron Melanie Chirinos y Anggely Muñoz.

México, por su parte, también necesitó más tiempo para alcanzar la final. Tras empatar 1-1 con El Salvador en los 90 minutos, resolvió la semifinal en la prórroga con un 4-1, con un doblete de Andrea Frías y otro gol de Valerie Vargas.

Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección Colombia femenina nunca ha sido campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia femenina nunca ha sido campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Ana Mile González Herrera - Deportivo Independiente Medellín
  • Angie Tatiana Salazar Salinas - Deportivo Cali
  • Ingrid Jobana Guerra Meneses - Deportivo Cali
  • Jimena Ospina Domínguez - Internacional de Palmira
  • Juana Sofía Ortegón Giraldo - Independiente Santa Fe
  • Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen - Atlético Nacional
  • Laura Daniela Garavito Perdomo - Independiente Santa Fe
  • Liz Katerine Osorio Zuleta - Deportivo Cali
  • María Alejandra Baldovino Vásquez - Junior F.C.
  • María Fernanda Viafara Bravo - Millonarios F.C.
  • María Nela Carvajal Gómez - Independiente Santa Fe
  • María Paula Córdoba Escobar - América de Cali
  • Mariana Muñoz Ramírez - América de Cali
  • Mariana Zamorano Cortés - Independiente Santa Fe
  • Melanin Tatiana Aponza Gutiérrez - Deportivo Cali
  • Melissa Moreno - Atlético Nacional
  • Michelle Daniela Vásquez Fajardo - Deportivo Cali
  • Natalia Giraldo Alzate - América de Cali
  • Sara Sofía Martínez Restrepo - Atlético Nacional
  • Stefanía Perlaza Perlaza - Deportivo Cali

Así va la tabla del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección Colombia fue subcampeona del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia fue subcampeona del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 - crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. México: 123 medallas de oro; 84 medallas de plata; 71 medallas de bronce.
  2. Colombia: 61 medallas de oro; 68 medallas de plata; 50 medallas de bronce.
  3. Cuba: 33 medallas de oro; 26 medallas de plata; 35 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 22 medallas de oro; 39 medallas de plata; 68 medallas de bronce.
  5. Puerto Rico: 19 medallas de oro; 26 medallas de plata; 31 medallas de bronce.
  6. República Dominicana: 18 medallas de oro; 18 medallas de plata; 50 medallas de bronce.
  7. Guatemala: 12 medallas de oro; 21 medallas de plata; 26 medallas de bronce.
  8. El Salvador: 6 medallas de oro; 4 medalla de plata; 9 medallas de bronce.
  9. Costa Rica: 5 medalla de oro; 4 medallas de plata; 12 medalla de bronce.
  10. Trinidad y Tobago: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 8 medalla de bronce.

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