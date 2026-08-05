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Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

La cantante colombiana reveló la lista de 14 canciones que componen el proyecto musical que será lanzado el 7 de agosto y que será promocionado durante la gira mundial

Ilustración de Karol G, mujer con cabello azul, sujetador negro, pantalones oscuros, cinturón, tatuaje de corazón, fondo azul claro de acuarela.
Karol G revela la lista de canciones y colaboraciones de su nuevo álbum 'No me arrepiento de sentir tanto' - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cantante colombiana Karol G prepara el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, titulado No me arrepiento de sentir tanto, previsto para el 7 de agosto. Este nuevo trabajo discográfico representa un giro profundo respecto a las producciones anteriores de la artista, abordando una faceta más íntima y personal en su música. El anuncio fue acompañado por un mensaje en el que la intérprete subrayó la importancia de aceptar las emociones propias y de no esconder la vulnerabilidad.

Karol G compartió con sus seguidores: “El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes; se llama ‘No me arrepiento de sentir tanto’”. El anuncio se realizó después del lanzamiento del sencillo Matadora, estrenado durante la apertura de la gira internacional de la artista en Chicago, Estados Unidos. Este sencillo marcó el inicio de la promoción del álbum y anticipó el enfoque musical y temático del proyecto.

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El álbum, que será distribuido por Bichota Records en colaboración con Interscope Records, consta de 14 canciones con colaboraciones destacadas, como Drake, Bruno Mars, Julieta Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex. Dos de los sencillos ya se encuentran disponibles: Matadora, producido por Tainy, y Después de ti, una balada pop con Greg Gonzalez, que logró debutar en la lista Billboard Hot 100. La producción del disco involucra a reconocidos nombres de la industria, entre ellos la propia Karol G, Tainy, Cashmere Cat y Greg Gonzalez.

En recientes presentaciones, Karol G mostró algunos de los temas inéditos de su disco durante su gira Viajando Por El Mundo Tropi Tour, la cual recorre distintas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica. Durante un concierto en Washington, la artista interpretó una canción sobre el desamor, consolidando la expectativa entre sus seguidores, quienes aguardan el estreno completo del álbum.

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El concepto visual de No me arrepiento de sentir tanto se caracteriza por tonos azules y una estética que resalta la introspección, reflejando el mensaje de autenticidad que la artista busca transmitir. En un video difundido en redes sociales, la cantante expresó: “No me arrepiento de ser quien soy, de amar como lo hago, de reír, de llorar. No me arrepiento de sentir mucho. No me arrepiento de sentir tanto”.

La lista de canciones confirmadas para el álbum es la siguiente:

  1. Te llevas To
  2. Maybe
  3. Bebiendo Lágrimas
  4. Ahí (con Drake)
  5. Final feliz
  6. Still (con Bruno Mars)
  7. Alguien que te amaba
  8. MATADORA
  9. For u My love
  10. Si lo ven
  11. BBY WOW (con Julieta Rusowsky)
  12. Con quién andará?
  13. Eclipse
  14. Después de ti (con Greg Gonzalez)
'No me arrepiento de sentir tanto': Karol G presenta el repertorio y los invitados de su nuevo álbum - crédito @karolg / Instagram
'No me arrepiento de sentir tanto': Karol G presenta el repertorio y los invitados de su nuevo álbum - crédito @karolg / Instagram

Este lanzamiento marca una distancia respecto a la etapa Tropicoqueta, que se centró en sonidos celebratorios y referencias a las raíces latinas. El nuevo material explora territorios más vulnerables y emocionales, lo que representa una evolución artística para Karol G.

El estreno de No me arrepiento de sentir tanto coincide con una etapa de alta exposición para la cantante, que sigue sumando éxitos en la industria musical internacional. Se esperan nuevos anuncios en los próximos días, en especial sobre la venta de ediciones físicas y el lanzamiento de videoclips asociados al álbum.

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