En video | Así fue el golazo del colombiano Nelson Deossa con Real Betis ante Arsenal, en medio de los rumores sobre su salida del club español

Nelson Deossa, futbolista colombiano, anotó este golazo en el partido amistoso ante Arsenal, actual campeón de la Premier League de Inglaterra - crédito Premier Sports

Guardar

Nelson Deossa ha sido noticia durante todo el mercado de pases de verano en el 2026 para Europa, debido a los rumores de su posible salida del Real Betis y llegada al Vasco da Gama de Brasil.

En medio de esas negociaciones, que ya acumularían un mes desde su inicio, el volante colombiano anotó un golazo en el partido amistoso ante Arsenal, actual campeón de la Premier League de Inglaterra ―la que muchos consideran la mejor liga del mundo―.

El jugador con pasado en Atlético Huila, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional recibió el balón en el centro de la cancha, a tan solo unos metros de la medialuna del área rival. Acomodó el esférico con su pierna hábil, la izquierda, y con esa misma remató de media distancia para poner el 2-0 a favor de Real Betis. Disparo inatajable para el arquero Kepa Arrizabalaga del Arsenal.

PUBLICIDAD

Nelson Deossa anotó el segundo gol de Real Betis en el enfrentamiento ante Arsenal - crédito Marcelo Del Pozo/Reuters

La anotación llama la atención por diversos motivos, de acuerdo a la prensa española como Marca, quien se pregunta por qué Deossa saldría del Betis hacía el fútbol brasileño, si demuestra tan buen nivel en cancha como lo hizo con esta anotación. Otra tiene que ver sobre por qué, si Real Betis mantiene negociaciones con Vasco da Gama, Deossa sigue teniendo acción.

En desarrollo...