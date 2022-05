Denuncian que el Ministerio de Educación desvinculó irregularmente a una mujer con cáncer

(Foto: AFP)

Un desconcertante caso sucedió en la cartera de Educación, se trata de la desvinculación irregular de Melissa Reina quien señaló que tenía convenio interinstitucional con el Ministerio y la Organización de Estados Iberoamericanos, pero el año pasado no se le renovó el contrato. En este punto es necesario recordar lo que menciona la Corte Constitucional: Ha dicho la Corte que son titulares del derecho en mención los trabajadores que presentan disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral y que posteriormente son despedidos aun cuando el empleador tiene conocimiento de dicha situación. Cuando es así, les asiste la garantía de permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure una causal objetiva de despido que sea previamente calificada por la autoridad laboral competente.

Melissa Reina señaló que a final del año pasado su contrato no le fue renovado, cuando preguntó la razón supuestamente señalaron que estaban haciendo un contrato especial para ella lo cual no fue cierto. “Yo trabajé hasta el 31 de diciembre de 2021 y mi contrato no fue renovado porque yo estaba mediante un convenio y me dijeron que ese convenio no iba más que iban a hacer otro y que me iban a vincular por medio de ese, pero nunca hubo vinculación, yo esperé hasta el 29 de enero”, mencionó Melissa en unas declaraciones dadas al La W.

Lo desconcertante del caso es que Melissa puso en conocimiento su estado de salud desde un inicio para que se hubiese presentado su desvinculación irregular.“yo informé al Ministerio cuando me dijeron que tenía que hacerme el procedimiento de quimioterapia, es decir, más o menos en marzo, lo volví a reiterar en junio y les aclaré que estaba tratando de organizar mis quimioterapias para no interrumpir mis labores contractuales”.

Pues debido a esta situación Melissa puso una acción legal, que dio como resultado que recientemente un juez emitiera una orden de arresto contra una de las funcionarias del Ministerio, e indicó que se debía reintegrar a Melissa con el mismo salario que devengaba. Ahora luego de esto se acercaron a Reina funcionarios de la cartera de Educación: “finalmente ayer, después de la orden judicial que emitió el juez, se contactó conmigo una persona del Ministerio y me dijo que tenía que hacer el registro de SECOP y que tenía que dejar el contrato firmado antes de medianoche”, indicó la afectada.

Pero no brindaron una solución concreta para Melissa Reina, ya que el contrato que le habrían ofrecido tan solo sería a cuatro meses y bajo la modalidad de prestación de servicios, algo que obligaría a la afectada a asumir la totalidad de sus gastos médicos y según como indicó en una entrevista dada a La W, el gran costo del tratamiento le ha estado reduciendo significativamente su poder adquisitivo, por lo que asumir en totalidad sus servicios hospitalarios no resulta ser bueno. “Ellos dilataron el proceso diciendo que no podían contratarme porque necesitaban una aclaración del fallo y se excusan en la Ley de Garantías, y me emiten un contrato de prestación de servicios por cuatro meses”.

Melissa indicó que no se quedará con las soluciones que le brinda la cartera, sino que por el contrario seguirá sujeta a recursos legales para obtener una verdadera respuesta y solución a la lamentable situación en la que se encuentra debido a la enfermedad y a las ‘irregularidades del Ministerio’: “Yo lo que voy a hacer es lo que me dice el juez, que es radicar la demanda, notificar el juzgado que radiqué la demanda y ya me imagino que el juzgado tendrá que informales y ordenar al Ministerio que renueve el contrato”.

