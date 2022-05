Alcaldía de Bogotá anunció nuevas medidas para combatir los delitos con escopolamina

Escopolamina o burundanga, las sustancia con la que delincuentes roban en Bogotá. Imagen de referencia.

Infobae había cuestionado por estos temas a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana de Bogotá; en ese momento, explicaron que lo que preocupa precisamente no es la escopolamina, se están usando muchas otras sustancias para atrapar a las víctimas, pero, aunque les preocupaba la severidad de los ataques, las autoridades señalaron que no era muy claro aún ni las cifras, ni las medidas que se podían tomar para mitigar estos ataques.

Por ejemplo: el comandante de la Policía Metropolitana, mayor general Eliecer Camacho, aseguró que estos ataques se estaban perpetuando principalmente los fines de semana, en establecimientos comerciales como bares; y más allá de invitar a que los ciudadanos tomaran medidas de autocontrol y decir que la institución trabaja en establecer frentes de seguridad que permitan capturar a los responsables, realmente no se tenía un panorama muy claro de los ataques con estas drogas.

Desde enero a abril de este año, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, DIJIN, registró 553 casos de víctimas con escopolamina, solamente en Bogotá. Así lo tiene contemplado la estadística en el apartado (armas medio), cifras publicadas previamente por Infobae, pero las autoridades ‘desestiman’ el uso de esta sustancia, asegurando que el problema son otras drogas, las cuales tienen unas implicaciones en la parte jurídica, cuando las víctimas llegan a hacerse las valoraciones médicas, muchas veces no quedan rastros del fármaco o no se puede determinar que se usó, por lo que no queda como registro esto; por lo que no se puede adelantar la denuncia formal por dicha modalidad.

Las cifras de la DIJIN, son muy parecidas a las presentadas por el secretario de seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto: la escopolamina, así lo contemplan, se ha empleado en cuatro modalidades de hurto y en delitos sexuales. En el robo a personas es donde más se emplea esta droga, donde registra 484 casos, seguido por 29 cuando el hurto es a residencias. Para despojar de vehículos también se está usando la burundanga, pues se tienen reportados 11 casos de robo a carros y 4 a motocicletas.

Todo esto, sumado a que muchos de estos casos se hacen virales en redes sociales, replicados en todos los medios de comunicación y que además de generar indignación, aumenta la percepción de inseguridad, esto último señalado por las autoridades, ha hecho que se haga un pronunciamiento oficial por esta modalidad delictiva.

“Ante el aumento de delitos con el uso de sustancias tóxicas en Bogotá, particularmente en el hurto a personas, hemos venido emprendiendo acciones de prevención y también de investigación judicial para contener y reducir este fenómeno. En primer lugar: este es un tema de corresponsabilidad, en donde estamos buscando la participación activa de establecimientos nocturnos, que es donde más ocurren estos hechos y por eso hemos venido fortaleciendo las redes de cuidado con los frentes de seguridad, con la participación activa de estos establecimientos”,

aseguró en un video el secretario de seguridad, donde le pidió a la ciudadanía en general tomar medidas de autoprotección, especialmente tomando precaución con el relacionamiento con las personas extrañas.

Aníbal Fernández agrega que el distrito está trabajando con el gremio de taxistas con el fin de incentivar el uso de ‘transporte seguro’, brindándole tranquilidad y seguridad a los pasajeros. Esto se une a trabajos realizados con la industria farmacéutica, con el fin de aumentar los controles al momento de la adquisición de ciertos medicamentos, principalmente los se venden bajo prescripción médica.

“Esto es un ejercicio de corresponsabilidad donde las autoridades, los establecimientos de comercio, la industria farmacéutica y los ciudadanos, tenemos que actuar en equipo para prevenir este tipo de situaciones, y poder actuar oportunamente cuando se registren hechos de esta naturaleza”,

concluye el secretario Fernández.

Desde el Concejo de Bogotá manifestaron, también, su preocupación por el incremento de ataques con escopolamina, comparando los cuatro primeros meses de este año, con los del 2021; según la corporación, el aumento es del 80 %, de hecho, si se compara solamente abril la subida es de un 120 %.

El concejal del movimiento Colombia Justa Libres, Emel Rojas declaró:

“Tenemos que en estos cuatro primeros meses de 2022 en Bogotá se presentaron 819 hurtos a personas en donde se empleó la escopolamina, esto cuando se compara con el mismo periodo de 2021 arroja un crecimiento del 80% ya que el año pasado tuvimos 454 casos. solo en abril de 2022 se presentaron 174 casos de hurtos con escopolamina en la ciudad, esto representa un crecimiento del 120% respecto del mes de abril de 2021, donde se presentaron 79 casos”.

