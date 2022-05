Video: Natalia París reveló que fue tóxica en su relación con el Gato Baptista, “le rompí las llantas del carro”

Natalia París reveló lo que hizo al Gato Baptista cuando se enteró de su infidelidad. Instagram @nataliaparis mode - Instagram @juanbaptistad

Natalia París es una de las modelos y DJ más reconocidas del país, su trabajo en las pasarelas se centró en la década de los 90 cuando formó parte de diferentes campañas publicitarias, siendo imagen de algunas de las más reconocidas marcas de ropa en Colombia. Además, ha sido la protagonista de algunas polémicas, como aquella ocasión en la que aseguró que el pollo hacía que los niños se volvieran homosexuales.

“Debe ser rico ser gay. A mí me parece que es original, es diferente. Tengo muchos amigos gais y tienen una personalidad bien especial. Son bien apasionados, aman con intensidad, bailan con intensidad. Deben vivir el amor y la sexualidad deliciosos”, dijo la modelo cuando le preguntaron su opinión sobre la sexualidad LGBTIQ+ y si su hija le confesara en algún momento que es gay.

Recientemente, se viralizó una entrevista con el periodista Omar Vásquez, que en su papel de Diva Rebeca le preguntó sobre la infidelidad del Gato Baptista, reconocido por su papel de Óscar Reyes en la exitosa telenovela ‘Pasión de Gavilanes’.

“Yo no era tan relajada cuando recién me puso los cachos, ya han pasado muchos años y si no ha sido capaz de perdonar, pues estamos en la olla”, expresó la talentosa modelo y reveló que el actor le puso los “cachos” con la peruana Stephanie Cayo.

Y agregó: “en su momento, recién pasó la cosa, me tocó hacer terapia, de perdonar, de bendecir y agradecer lo que estaba viviendo (…) ese idilio le duró lo que duró la novela, después se dejaron”.

Según mencionó la también empresaria, los rumores comenzaron en las revistas de farándula y aunque lo confrontó en repetidas ocasiones, el actor nunca aceptó su culpabilidad.

“¿Sabes que hice? Cogí su ropa y se la tiré toda por el balcón, le rompí las cuatro llantas de su carro (…) somos apasionados, tenemos mucho fuego y fue la manera de expresarlo”, concluyó la DJ.

Aquí el contenido completo de Natalia París con Diva Rebeca :

Mamá de Natalia París sufrió por su hija

En repetidas ocasiones, Natalia París fue blanco de críticas de algunos de sus seguidores por cuenta de las declaraciones como las que realizó durante la pandemia en la que recomendó tomar dióxido de cloro como parte del tratamiento para evitar el contagio con el covid-19. Por tal motivo, Lucía Gaviria, madre de la modelo, siempre sufrió por las burlas que provocaban las declaraciones de su hija.

“Ella era la que me tranquilizaba en esos momentos y me decía que eso era mojar prensa gratis, y que eso no lo hace una persona bruta. Y fue hasta el día en que la vi en televisión reírse sobre los mismos chistes que hacían de ella me tranquilicé”, aseguró al programa de entretenimiento ‘La Red’, en medio de un especial que hicieron por el Día de las Madres.

