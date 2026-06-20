Colombia aprueba baterías para almacenar energía solar y reforzar la red eléctrica

Edwin Palma - Ministerio de Hacienda - crédito @RadNalCo/X

Colombia tendrá por primera vez una regulación específica que permite almacenar energía renovable en baterías para utilizarla cuando la demanda sea más alta. La medida fue anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico mientras avanza la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles.

La información publicada por Blu Radio señala que la decisión quedó materializada en una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Esa norma define las reglas para la instalación, conexión y operación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías, conocidos como SAEB, dentro del Sistema Interconectado Nacional, el eje de la red eléctrica del país.

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En la práctica, la regulación permitirá guardar la energía producida durante las horas de mayor generación, especialmente la proveniente de fuentes como la solar, para usarla después en la noche o en momentos de alta demanda eléctrica. Con esto, el país busca aprovechar mejor la infraestructura energética existente hoy, mejorar la estabilidad del servicio y responder con más capacidad técnica cuando el consumo aumente en determinados horarios.

Energía solar . (CFE)

Cómo funcionará el almacenamiento con baterías

La medida también abre la puerta para que la energía generada durante el día no se pierda ni dependa únicamente del momento en que se produce. En el caso de la energía solar, las baterías permitirán almacenar excedentes de generación y entregarlos al sistema cuando el consumo aumente o cuando ya no haya radiación solar.

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El Ministerio de Minas y Energía destacó que se trata de un cambio histórico para el mercado eléctrico colombiano. Después de más de tres décadas de funcionamiento, el país contará con reglas claras para incorporar una tecnología considerada clave en la expansión de las energías renovables.

La regulación contempla diferentes modalidades de almacenamiento. Estas podrán servir para respaldar redes de transmisión y distribución, operar como proyectos independientes o integrarse a plantas de generación renovable que participen en el mercado eléctrico, según las reglas definidas para el sector.

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Con estas opciones, los sistemas de baterías podrán cumplir varias funciones dentro del sector eléctrico colombiano. No solo servirán para guardar energía, sino también para apoyar la confiabilidad de la red, reducir presiones en momentos de alta demanda y facilitar una operación más flexible del sistema.

Costa Caribe y nuevos proyectos de energía limpia

La medida tendrá especial importancia para regiones como la Costa Caribe, donde se concentra gran parte del potencial solar y eólico del país. Al contar con reglas para almacenamiento, los nuevos proyectos de energía limpia podrán incorporar baterías y ofrecer un suministro más confiable.

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El almacenamiento también puede facilitar el desarrollo de iniciativas renovables que antes enfrentaban limitaciones por la intermitencia de la generación. La posibilidad de guardar energía y entregarla en otros horarios ayuda a integrar mejor estas fuentes al sistema nacional.

El anuncio se realizó durante la entrega de una granja solar en Barrancabermeja, Santander. Según el reporte, el proyecto beneficiará a cerca de 700 personas y dará origen a la primera comunidad energética de madres comunitarias del país.

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La decisión de la CREG marca un paso regulatorio relevante para la transición energética en Colombia. Al permitir el uso formal de baterías dentro del Sistema Interconectado Nacional, el país incorpora una herramienta tecnológica que puede fortalecer la red y ampliar el papel de las fuentes renovables.

Con esta nueva regulación, el Gobierno nacional busca que la energía solar y otras fuentes limpias tengan mayor capacidad de respuesta frente a las necesidades del sistema. La meta es que la electricidad generada en los momentos de mayor producción pueda utilizarse cuando el país más la necesite.

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