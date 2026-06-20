“Los jóvenes podrán ingresar a cualquier universidad pública sin importar estrato”: Petro

El presidente Gustavo Petro afirmó en Cali que “los jóvenes podrán ingresar a cualquier universidad pública sin importar estrato”, durante un acto público en el Parque de las Banderas, donde conmemoró el primer año de aprobación de la Reforma Laboral. REUTERS/Jair Coll

El presidente Gustavo Petro afirmó en Cali que “los jóvenes podrán ingresar a cualquier universidad pública sin importar estrato”, durante un acto público en el Parque de las Banderas, donde conmemoró el primer año de aprobación de la Reforma Laboral. El presidente también llamó a la juventud a participar en la jornada electoral del próximo 21 de junio y a vigilar el proceso desde sus hogares.

La información publicada por Caracol Radio señala que el mandatario denunció amenazas, persecuciones y actos de censura contra periodistas, activistas y miembros de su Gobierno.

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Según dijo, existen intentos de impedir la libre expresión y el pensamiento diferente en la antesala de la segunda vuelta presidencial de este domingo.

“No permitiremos que silencien la democracia”, advirtió Petro ante una multitud reunida al sur de la capital del Valle del Cauca, en la tarde del jueves. Su intervención pública combinó mensajes electorales, defensa de su gestión y anuncios relacionados con educación, salud, Policía Nacional y derechos laborales.

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El presidente Gustavo Petro afirmó en Cali que “los jóvenes podrán ingresar a cualquier universidad pública sin importar estrato”, durante un acto público en el Parque de las Banderas, donde conmemoró el primer año de aprobación de la Reforma Laboral. REUTERS/Jair Coll

Llamado a jóvenes y defensa del voto

Durante su discurso, Petro convocó a los colombianos a participar en las elecciones de este domingo. El mandatario dirigió un mensaje especial a las juventudes y les pidió no quedarse al margen de la jornada electoral.

“Convoco a todas las juventudes de Colombia a que no se queden en la casa, en el parche o en el rincón”, afirmó. También las invitó a salir desde la primera hora, cuidar toda la jornada y convertirse en “testigos digitales” desde sus hogares.

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El jefe de Estado insistió en que la participación ciudadana será clave durante la segunda vuelta presidencial. Su mensaje estuvo enfocado en la defensa del voto, la vigilancia del proceso y la necesidad de que los jóvenes asuman un papel activo durante la jornada.

En Cali, Petro también vinculó su discurso con la educación pública. La frase sobre el ingreso de jóvenes a cualquier universidad pública sin importar el estrato quedó como uno de los mensajes centrales de su intervención, en medio de una agenda pública marcada por la conmemoración de la Reforma Laboral.

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Ciudadanos en Cali a la llegada de Petro a la capital del Valle del Cauca. REUTERS/Jair Coll

Reforma Laboral, salud y ascensos en la Policía

El presidente destacó que las acciones impulsadas por su Gobierno en salud permitieron, según sus cifras, salvar la vida de 5.532 niños y niñas en el Valle del Cauca, frente a los registros del año 2022. Aseguró que este resultado estuvo relacionado con una inversión de $1,3 billones.

Petro también mencionó la puesta en marcha de 927 equipos básicos de salud, el desarrollo de 151 proyectos de infraestructura sanitaria y la entrega de 88 ambulancias para fortalecer la atención en el departamento.

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Durante el mismo acto, el director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció que 17.161 patrulleros podrán ascender. Según la información entregada, la decisión busca fortalecer a la institución y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Por su parte, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, afirmó que la Reforma Laboral devolvió derechos a las y los aprendices de la entidad. Señaló que más de 377.000 jóvenes se benefician con la laboralización del contrato de aprendizaje, una medida que, según dijo, reconoce su trabajo y fortalece su protección.

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“Podemos decirle al pueblo colombiano que hemos cumplido. El Gobierno de Gustavo Petro hizo una de las grandes reformas más importantes de los últimos tiempos”, sostuvo Londoño durante el evento.

La jornada en Cali dejó varios mensajes de cierre antes de la votación: defensa de la democracia, llamado a la participación juvenil, balance de gestión y reivindicación de la Reforma Laboral como una de las principales apuestas del Gobierno.

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