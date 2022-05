Video: Yeison Jiménez preocupó a sus seguidores con inesperada visita a la clínica

Foto: Instagram @yeison_jimenez

Los artistas colombianos se encuentran muy activos por estos días, luego de que se reactivara completamente la economía tras aproximadamente dos años en los que la pandemia del covid-19 restringió las presentaciones en eventos masivos. Ese fue el caso de Yeison Jiménez, quien el pasado fin de semana ofreció un concierto en Medellín y después de su presentación tuvo que ser hospitalizado en una clínica.

De acuerdo con información compartida en su cuenta de Instagram, el artista dio aviso inmediatamente a su equipo de trabajo, que lo llevó de inmediato a un centro asistencial en la capital antioqueña, por lo que debió aplazar algunos compromisos adquiridos para la nueva semana laboral, pero rápidamente se convirtió en un momento angustioso para él, su familia y sus seguidores.

La primera publicación en las ‘InstaStories’ fue hecha por el artista al interior de una habitación en la que menciona: “les cuento que ya comenzó a llover en este Medellín, y que ando un poquito indispuesto, ya mañana iré al médico. Les mando un abrazo a todos y feliz noche”.

Posteriormente, el intérprete de canciones como ‘Tenías razón’ y ‘Por qué la envidia’ compartió las imágenes al interior de la clínica con cánula y mascarilla de oxígeno acompañado del texto: “no me aguanté más”. Por ahora no se conocen detalles de esta situación que generó angustia no solo entre sus fans, sino también en sus colegas.

Aquí el contenido completo de Yeison Jiménez :

El cantante de música popular mencionó que no se sentía muy bien de salud el domingo pasado

Los seguidores del artista no tardaron en reaccionar al su estado de salud y aprovecharon para enviarle un mensaje de aliento para que tenga una pronta recuperación. Algunos de los comentarios más destacados son: “Dios sana de él”; “corazón recupérate, Dios te bendiga, mis oraciones van por ti”; “Dios lo proteja de todo mal y peligro”; “pronta recuperación mijito”; “que Dios te sane pronto”, entre otros.

Denunció robo a su mánager

El exjurado de ‘Yo me llamo’ denunció el pasado 12 de mayo el hurto del que su mánager y otras personas que se movilizaban en un vehículo de alta gama fueron víctimas y pidió a las autoridades un mayor control para dar con el paradero de los amigos de lo ajeno.

El hurto se produjo por la avenida Américas con carrera 30, cerca de la clínica Méderi, cuando delincuentes los obligaron a parar y bajarse de una Toyota Prado de color gris. Los ladrones se subieron a la camioneta y huyeron del lugar, dejándolos allí sin nada.

“Quiero pedirles un favor que me ayuden a publicar la camioneta de Rafa Muñoz, que fue robada hoy en horas de la tarde noche y los dejaron por las Américas con 30, es una Toyota gris”, en la imagen se ve la camioneta de placas BXS706 de Envigado y el artista añadió el número celular para cualquier información al respecto.

