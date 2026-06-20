Colombia

Constreñimiento electoral en Angostura, Antioquia: desmontan publicidad de disidencias antes de segunda vuelta

El Ejército retiró una bandera y una pancarta alusivas a disidencias en zona rural de Angostura, tras denuncias de presión a votantes antes del 21 de junio

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Constreñimiento electoral en Angostura, Antioquia: desmontan publicidad de disidencias antes de segunda vuelta | Europa Press
Constreñimiento electoral en Angostura, Antioquia: desmontan publicidad de disidencias antes de segunda vuelta | Europa Press

Las autoridades reforzaron el seguimiento a denuncias de presunto constreñimiento electoral en Angostura, norte de Antioquia, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para este domingo en todo el país. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional desmontaron una bandera y una pancarta alusivas a las disidencias de las Farc en zona rural del municipio.

La información publicada por Blu Radio señala que el gobernador Andrés Julián Rendón llegó a Angostura junto con altos mandos policiales y militares para liderar una reunión de seguridad. La visita se produjo después de nuevas denuncias sobre presiones de grupos armados a poblaciones rurales antes de la jornada electoral del 21 de junio, según los reportes conocidos.

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - crédito Andi
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - crédito Andi

Uno de los hechos que encendió las alertas fue un mensaje difundido en redes sociales por el grupo armado, en el que se aseguraba que pedirían a habitantes de Angostura el certificado electoral para poder movilizarse en la región, lo que fue interpretado como una posible forma de presión sobre la población. Ese reporte elevó de inmediato la preocupación de las autoridades por posibles restricciones a la libertad del voto.

Autoridades refuerzan presencia en Angostura

El gobernador Rendón sostuvo que la mejor respuesta frente a estas estructuras ilegales es salir a votar de manera libre y masiva. También reconoció el trabajo de soldados y policías que custodian los puestos de votación y adelantan operaciones para contener el accionar criminal.

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La mejor forma de quitarse de encima a esos bandidos es votando”, aseguró Rendón. El mandatario añadió que la fuerza pública no solo está protegiendo los puntos electorales, sino desarrollando acciones defensivas para neutralizar los riesgos asociados a estos grupos.

La llegada de las autoridades ocurre en medio de operaciones de tropas de la Cuarta Brigada en zona rural de Angostura. En la vereda Los Pinos, los uniformados desinstalaron una bandera y una pancarta relacionadas con las disidencias, como parte de las acciones para recuperar el control y reducir mensajes de intimidación.

El seguimiento se concentra en el Norte de Antioquia, donde en los últimos días han aumentado las denuncias por posibles presiones a comunidades rurales. La preocupación principal es que esos mensajes puedan afectar la movilidad, la participación ciudadana o la libertad de los votantes durante la segunda vuelta.

Recompensas por cabecillas armados

Rendón reiteró que siguen vigentes las recompensas ofrecidas por diferentes cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc. Entre ellos mencionó a alias ‘Primo Gay’, por quien se ofrece hasta 640 millones de pesos, y a alias ‘Pimpón’, con una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

También siguen activas las recompensas por alias ‘Macho Viejo’ y alias ‘El Lobo’, de hasta 100 millones de pesos cada una. El gobernador recordó estos montos como parte de la estrategia para ubicar a los responsables de acciones que afectan la seguridad en la región.

Las autoridades lo relacionan con el grupo delincuencial conocido como “Libertadores del Nordeste”, cuyo líder, Eusebio de Jesús Agudelo Hernández, alias “El Enano” - crédito @denunciasamalfi
Alias Primo Gay - crédito @denunciasamalfi

Sobre la guerrilla del ELN, el mandatario indicó que continúan vigentes las recompensas de hasta 400 millones de pesos por alias ‘Mara’, alias ‘Omar’ y alias ‘Calvo’, integrantes del frente de guerra Darío Martínez.

Las autoridades buscan garantizar que la segunda vuelta se desarrolle sin interferencias de grupos armados. El retiro de la propaganda en Angostura y la reunión de seguridad hacen parte de las medidas para enfrentar denuncias de constreñimiento y proteger el derecho de las comunidades a votar sin presiones.

El mensaje oficial es que la ciudadanía pueda acudir a las urnas con libertad. Mientras avanzan las operaciones en zona rural, el Gobierno departamental insiste en que la participación masiva es una forma de responder a las intimidaciones y defender el proceso democrático en Antioquia.

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