Supersalud detecta 48 presuntas irregularidades en Secretaría de Salud de Santander

La Superintendencia Nacional de Salud identificó 48 presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud de Santander tras una auditoría realizada por un equipo técnico especializado de la entidad - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud identificó 48 presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud de Santander tras una auditoría realizada por un equipo técnico especializado de la entidad.

Los hallazgos preliminares apuntan a fallas en procedimientos que son responsabilidad de la autoridad sanitaria departamental y que podrían afectar la vigilancia sobre los servicios de salud que reciben los usuarios en el departamento de Santander.

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La información publicada por Blu Radio señala que la auditoría técnica fue liderada por el superintendente delegado encargado para Entidades Territoriales y Generadores, Juan Duque, según el reporte. El proceso hizo parte de las funciones de inspección, vigilancia y control administrativo que ejerce la Supersalud sobre las entidades territoriales responsables del funcionamiento del sistema de salud en las regiones.

De acuerdo con los resultados preliminares, se evidenciaron fallas en labores relacionadas con la habilitación y supervisión de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS. La entidad nacional advirtió que estas situaciones serán evaluadas para determinar las acciones administrativas a que haya lugar y exigir los ajustes que correspondan.

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Súpersalud - La entidad nacional advirtió que estas situaciones serán evaluadas para determinar las acciones administrativas a que haya lugar y exigir los ajustes que correspondan | crédito Supersalud

Retrasos y falta de seguimiento a IPS

Entre los principales hallazgos se encuentran retrasos en la realización de visitas de habilitación a centros asistenciales. Estas revisiones son clave para verificar si los prestadores de salud cumplen las condiciones necesarias para operar y atender a los usuarios del sistema.

La Supersalud también reportó falta de seguimiento a algunos prestadores de servicios de salud. Ese punto genera especial preocupación porque la supervisión permanente permite identificar riesgos, corregir fallas de manera oportuna y garantizar que la atención de los pacientes se preste bajo condiciones adecuadas para la población usuaria.

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Otro de los aspectos señalados corresponde a omisiones frente a situaciones que podrían comprometer la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. Según la entidad, los hallazgos podrían afectar la capacidad de vigilancia y control sobre los servicios que se prestan en el departamento.

La supervisión de las IPS, los procesos de habilitación y el seguimiento continuo a la prestación de los servicios son considerados elementos fundamentales para proteger a los usuarios del sistema de salud. Cuando estos procedimientos presentan retrasos o vacíos, se incrementan los riesgos para la oportunidad, calidad y seguridad de la atención.

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Supersalud evaluará medidas correctivas

La auditoría se produce en un momento en el que el sistema de salud enfrenta múltiples desafíos relacionados con la capacidad de atención, el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras. En ese panorama, la vigilancia sobre las entidades territoriales adquiere mayor relevancia institucional y operativa.

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La Superintendencia continuará revisando la información recopilada durante el proceso de auditoría. Con esa evaluación buscará establecer las medidas correctivas necesarias y verificar el cumplimiento de las obligaciones que están a cargo de la Secretaría de Salud de Santander.

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Por ahora, los hallazgos conocidos tienen carácter preliminar y deberán ser analizados para determinar las decisiones administrativas correspondientes. La entidad nacional no solo revisará los retrasos, omisiones detectadas y posibles debilidades institucionales, sino también el impacto que podrían tener sobre la red de servicios del departamento.

Se espera además un pronunciamiento oficial de la administración departamental frente a las observaciones realizadas por el organismo de control. Esa respuesta deberá explicar qué acciones concretas serán implementadas para subsanar las presuntas irregularidades y fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y seguimiento.

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El caso deja bajo revisión el papel de la Secretaría de Salud de Santander en la supervisión de los prestadores. La Supersalud deberá definir los pasos siguientes frente a la autoridad territorial, mientras los usuarios esperan garantías efectivas para recibir atención con calidad, oportunidad y seguridad en el departamento.