Video: “Hoy no se tomó la pastilla pa’ la loquera”, examiga de Epa Colombia defendió a Diana Celis

Yoli Álvarez, examiga de Epa Colombia, defendió a Diana Celis, expareja de la empresaria, de los ataques se hace la bogotana en su contra a través de redes sociales.

La relación entre Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, y Diana Celis sigue dando de qué hablar en las redes sociales, pues mientras la empresaria interactuó con sus seguidores en medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’, Yoli Álvarez, quien fue la mejor amiga de la bogotana, salió en defensa de la futbolista.

“La otra ya salió a hablar más de lo que no es, hoy no se tomó la pastilla para la loquera y, ¿qué tal si vuelvo y le tumbo las mentiras?”, expresó Yoli en una publicación que compartió a través de sus ‘InstaStories’.

Posteriormente, ‘La Barbie colombiana’, como se hace llamar la examiga de Barrera Rojas, señaló que Diana Celis está haciendo todo lo posible para no recibir más ataques de la empresaria.

“Ella está tratando de que tú no la ataques más, pero para eso no tiene por qué decir cosas que no son. Por eso fue que rompí mi amistad con ella, usa a sus seguidores para que vayan y ataquen a los demás y como ustedes son tan buenos para eso”, concluyó Yoli.

'La Barbie colombiana', examiga de Epa Colombia, defendió a Diana Celis de los ataques de la empresaria.

Mientras ‘La Barbie colombiana’ defendió a Diana Celis, la empresaria resolvió las inquietudes de sus seguidores y una de las primeras preguntas que surgió tuvo que ver con el momento en que se dio cuenta de que era tiempo de terminar su relación con la futbolista.

Epa respondió: “a ver te cuento, cuando yo empecé a ser empresaria y exitosa, a ella no le gustaba la nueva versión mía, le gustaba la antigua y yo no le importaba y yo me sentía preparada para darla toda”.

Pero esta no fue la única respuesta que dio con respecto a su anterior relación, pues sus seguidores quisieron conocer cómo hizo para superar por completo a Diana Celis y darse el tiempo suficiente para dar inicio a una nueva relación, a lo que respondió que era una mujer que no estaba pendiente de las cosas verdaderamente importantes.

“… Un año robándome la del aseo y la señora que cocina, ella ni pendiente de mis cosas”, respondió la empresaria. Allí no terminaron las acusaciones de Barrera Rojas en contra de Diana Celis, pues la empresaria aseguró que en un momento de dificultad, cuando la Dian le arrebató más de $500 millones de pesos, pidió el celular prestado de su expareja y allí se dio cuenta de la infidelidad.

“Yo fui a tomar fotos y video y mi celular se apagó, entonces le dije ‘Diana préstame tu celular amor’ y cuando me lo pasó apareció el mensaje de la chica (…) amiga, yo me quería morir, perdí mi plante, sentí que me habían engañado”, agregó la creadora de contenido.

Aquí el contenido completo de Epa Colombia :

La empresaria respondió algunas inquietudes de sus seguidores con respecto a su relación con Diana Celis

Finalmente, la empresaria confesó que desde hace algunos años la relación con Diana Celis venía en caída, pues en repetidas ocasiones le pidió a la futbolista que le ayudara con su empresa de keratinas y se casó de hacerlo.

“… me cansé y decidí darme la oportunidad con otra persona que espero hacerla feliz y hacerlo mejor que la primera vez, ya no me juzgues, yo di lo mejor de mí, podría decir que soy la mejor novia del mundo porque cuando me enamoro doy lo mejor”, concluyó Epa Colombia.

