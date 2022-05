La MOE calificó de “actuar delictivo” lo que hacen algunas empresas en el marco de las elecciones en Colombia

El MOE llamó la atención a algunas empresas que no están respetando el voto libre de sus empleados. Foto: Colprensa-Sergio Acero

“Votar es un deber y un derecho de las y los ciudadanos de Colombia”, fue lo que dijo este martes la Misión de Observación Electoral (MOE), regional Bogotá, frente al “actuar delictivo” de las algunas empresas en medio de las elecciones presidenciales en Colombia.

Según señaló la organización, en los últimos tiempos ha recibido reportes sobre “irregularidades” en las que están cayendo ciertas compañías con el fin de afectar el voto libre de sus trabajadores. Por lo tanto, además de hacer un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones respectivas, dio a conocer tres casos en los que ha evidenciado un mal proceder de las entidades.

1. Hay empresas en las que los empleadores “comunican a sus empleados que, de ganar cierto candidato, cerrarán el lugar y dejarán sin empleo a quienes allí trabajan”. Lo anterior constituye un delicto electoral que afecta el derecho al voto libre y el cual está contenplado en el Código Penal como “constreñimineto al sufragante y castiago de acuerdo con la ley.

2. Se constantó que determinanadas compañías no han brindado un espacio a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho al voto. Esto representa un delito castigable al impedir el derecho al libre sufragio e incurre a una violación del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual están determinadas la obligaciones del empleador, que “debe conceder al trabajdor las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio”.

3. El tercer y último aspecto hace referencia al “proselitismo político” en pro de uno u otro candidato en los lugares de trabajo. Ello también compone una violación al artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se establece que un empleador tiene prohibido autorizar o implementar propaganda política en el sitio de trabajo.

A través de un comunicado, la MOE recordó que las compañías deben garantizar el acceso a sus empleados a los beneficios derivados de votar. De igual modo, recordó que “la participación mediante el voto en la vida política, cívica y comunitaria se considera una actitud positiva de apoyo a las instituciones democráticas, y como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades”, acorde a lo expuesto en la ley 403 de 1997.

“El libre sufragio debe ser respetado y en ninguna circunstancia puede ser coartado”, manifestó la entidad, que invitó a la ciudadanía a seguir reportando este tipo de irregularidades electorales en www.pilasconelvoto.com.

Fundador del Centro Democrático despediría a los empleados que voten por Gustavo Petro:

El empresario Sergio Araújo despertó la polémica en las últimas horas tras asegurar, a través de su cuenta de Twitter, que él tiene la potestad de decidir qué tipo de personas trabajan o no en sus empresas.

“Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”, aseveró.

Araújo, quién también es uno de los líderes políticos en el Cesar, le restó importancia a posibles sanciones por despidos sin justa causa, ya que, según dijo, para tales medidas existe la indemnización. Como era de esperarse, su trino despertó el malestar entre algunos usuarios, los cuales criticaron su manera de proceder.

“No constriño, ni pido el voto para nadie. Entiendo que les gusten Enrique, Rodolfo, Fajardo o Fico y que voten a conciencia por quien quieran, pero me reservo el derecho a la libre remoción de quien a mi criterio no deba trabajar conmigo (Como quien escoja votar por un criminal)”, dijo al responderle a un internauta.

