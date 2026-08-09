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José Manuel Restrepo se reunió con el embajador en Venezuela, Jorge Jaller: dio instrucciones para fortalecer el comercio binacional con apoyo de EE. UU.

El nuevo vicepresidente afirmó que una mayor relación económica con el vecino país tendría un impacto directo en el PIB, con más empleo e ingresos, y con incentivos para atraer capitales productivos

José Manuel Restrepo vinculó la crisis de Ecopetrol con la gestión, la reputación corporativa y el freno a los contratos de exploración de gas y petróleo - crédito Contraloría General de la República
José Manuel Restrepo impulsó una estrategia para fortalecer el comercio entre Colombia y Venezuela con Estados Unidos como aliado estratégico - crédito Contraloría General de la República
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El nuevo vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, tomó la iniciativa de fortalecer los lazos comerciales entre Colombia y Venezuela, involucrando además a Estados Unidos como aliado estratégico.

La reunión con el embajador designado en Venezuela, Jorge Jaller, y un grupo de empresarios de Antioquia, se centró en la búsqueda de mecanismos efectivos para reactivar el comercio binacional.

Restrepo describió en su cuenta de X los objetivos de este encuentro, entre los que destacó nuevas rutas de comercio binacional, que estarían protegidas con la participación del gobierno de los Estados Unidos para dar garantías a comerciantes exportadores e importadores sobre la estabilidad de las futuras negociaciones y el correcto desarrollo económico.

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“Nos reunimos con el embajador designado de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, y con empresarios de Antioquia para explorar rutas concretas de reactivación del comercio y las relaciones bilaterales, en articulación con Estados Unidos. Estas oportunidades deben analizarse desde ahora. La Patria Milagro del presidente Abelardo de la Espriella significa más empleo, más inversión y más ingresos para los colombianos, pero también una Colombia fortalecida como eje de democracia, confianza y cooperación en América Latina”, señaló Restrepo.

Restrepo sostuvo que el comercio exterior con Venezuela puede generar más empleo, más inversión y más ingresos en Colombia - crédito X
Restrepo sostuvo que el comercio exterior con Venezuela puede generar más empleo, más inversión y más ingresos en Colombia - crédito X

Durante la jornada, el vicepresidente advirtió que el fortalecimiento de la relación con Venezuela podría traducirse en un punto porcentual adicional de crecimiento económico para Colombia.

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Según sus palabras, la interacción entre los tres países —Colombia, Estados Unidos y Venezuela— representa una oportunidad para superar la pobreza y fomentar inversiones que beneficien tanto a los empresarios como a la sociedad colombiana en general.

Restrepo detalló que la colaboración quedó simbolizada el 7 de agosto, fecha en la que la delegación estadounidense dio luz verde al US-Colombia Bilateral Dialogue. Ese respaldo fue interpretado como una señal de confianza internacional para avanzar hacia la meta de convertir a Colombia en una referencia de democracia, confianza y cooperación en América Latina.

El encuentro con el embajador designado Jorge Jaller y un grupo de empresarios de Antioquia buscó mecanismos para abrir nuevas rutas de intercambio y retomar las relaciones bilaterales en el corto plazo - crédito X

“Hoy, desde primera hora de la mañana, hemos tenido una reunión con empresarios colombianos que han tenido negocios de comercio exterior con Venezuela. Junto con el embajador encontramos que le llegó a Colombia, a la patria milagro, la oportunidad de generar inversión de nuestro país, más comercio exterior de Colombia en Venezuela y que será este un camino para superar la pobreza en nuestro país”, comentó Restrepo.

En su intervención, el vicepresidente insistió en que el trabajo conjunto y el ejemplo serán determinantes para alcanzar los objetivos planteados para la Patria Milagro. Además, destacó que la relación con Venezuela no solo implica mayores ingresos y empleo, sino que también posiciona a Colombia como un eje central en la región.

“Desde el ejemplo trabajamos por construir este sueño de la patria milagro. Hechos, ejemplo, construcción real de que podemos juntos hacer de esta esquina la esquina más brillante de América. Esto se logra en la interacción entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela. Esto quedó materializado el 7 de agosto cuando la delegación americana nos dio vía libre al US-Colombia Bilateral Dialogue”, continuó el vicepresidente.

Puente de Tienditas-Colombia-Frontera Colombia y Venezuela
El Gobierno considera que la nueva etapa entre Colombia y Venezuela puede consolidar a Colombia como eje de democracia, confianza y cooperación en América Latina - crédito Ministerio de Comercio

Según la fórmula de Abelardo de la Espriella, el encuentro dejó claro que el comercio exterior con Venezuela será una de las principales herramientas para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida en Colombia.

Restrepo concluyó que la nueva etapa en la relación bilateral representa una oportunidad inédita para ambos países, y que el apoyo de Estados Unidos será fundamental en este proceso.

“En la época del tigre Abelardo de la Espriella, llegó el momento de construir una patria milagro donde la relación con Venezuela puede significar hasta un punto porcentual de crecimiento del país. Venezuela y Colombia juntos son una gran oportunidad”, concluyó el vicepresidente a través de su cuenta de X.

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