Ricardo Montaner dedicó oración a De la Espriella durante su concierto y resaltó lazos entre Colombia y Venezuela: “Que le dé la sabiduría”

Ricardo Montaner sorprendió con una oración por Abelardo de la Espriella y un mensaje de fraternidad entre Venezuela y Colombia - crédito @Susanadeleonc/X

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El cantante Ricardo Montaner generó un momento significativo durante su concierto en el Centro de Eventos Puerta de Oro, en Barranquilla, al elevar una oración pública dirigida al presidente colombiano Abelardo de la Espriella y destacar la relación entre Colombia y Venezuela.

Durante su presentación, Montaner pidió a Dios “la sabiduría, la humildad y la conciencia” para el nuevo mandatario.

Durante su intervención, Montaner compartió ante el público: “Hace cuatro años no habría podido hacer esta oración, mucho menos en público. Habría sido una oración en vano. Los tiempos de Dios son, realmente, los propios, los perfectos, los que deben ser”. Con estas palabras, el artista evidenció un contexto político diferente al actual y la oportunidad de expresarse abiertamente.

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Ricardo Montaner pidió a Dios “la sabiduría, la humildad y la conciencia” para el nuevo mandatario - crédito @montaner/Instagram y Juan David Duque/REUTERS

El cantante, de origen venezolano y nacionalidad argentina, dirigió su mensaje hacia la situación de Venezuela y el papel de Colombia en la región. En su discurso, afirmó: “Hoy le pedí a Dios que le conceda al nuevo presidente de Colombia la sabiduría, la humildad y la conciencia de reconocer que Venezuela es el país más cercano y más hermano que Colombia puede tener”.

Montaner hizo referencia a la crisis prolongada en territorio venezolano. En sus palabras, “hace veinticinco años un país vecino viene sufriendo los desmanes más horrorosos que puedan imaginar”.

Por ello, pidió ayuda para restablecer la democracia y la libertad en Venezuela: “Le pedí al Señor que, a través de él, nos ayuden en Venezuela para poder recuperar la democracia y la libertad, como ustedes la están recuperando desde ayer”.

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Antes de continuar con su repertorio, el intérprete se dirigió a Dios con un tono personal: “Dios me perdone. Te pedí permiso, pero no esperé tu respuesta porque tenía que salir a cantar. Pero, Padre, gracias por permitirme expresar lo que necesitaba decir”.

Al final de su mensaje, expresó su aprecio por Colombia y reiteró su llamado: “Te amo, Colombia. Ayuda a Venezuela a recuperar su libertad y su democracia”.

El momento concluyó con una invocación final: “Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén”. La intervención de Montaner generó una respuesta emotiva entre los asistentes, quienes acompañaron al cantante en una noche donde la música y el mensaje social se unieron en el escenario barranquillero.

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Ricardo Montaner pidió ayuda a De la Espriella para restablecer la democracia y la libertad en Venezuela 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Reprogramación de concierto

El recital de Ricardo Montaner en Cali, originalmente agendado para el 6 de agosto, fue trasladado al 28 de octubre de 2026. El cambio responde a que la capital vallecaucana albergó la primera investidura presidencial fuera de Bogotá, un evento histórico para Colombia. La cita tendrá lugar en el Centro de Convenciones Verde Arena.

El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, asumió el mando el viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Por esta razón, la ciudad implementó operativos especiales de seguridad, logística y movilidad. Esto volvió inviable realizar el espectáculo de Montaner en la fecha original, debido a que las condiciones no garantizaban el desarrollo adecuado del evento.

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“Debido a los dispositivos especiales de seguridad, movilidad y logística previstos en Cali con motivo del anuncio de la posesión del presidente electo este 7 de agosto en la ciudad, se ha tomado la decisión de reprogramar el concierto de Ricardo Montaner, inicialmente previsto para el 6 de agosto”, explicó Cusumbo Producciones en un comunicado oficial.

Cusumbo Producciones informó que los operativos de seguridad, movilidad y logística en Cali hicieron inviable mantener el concierto de Ricardo Montaner para la fecha programada - crédito Cusumbo Producciones

La empresa productora aseguró que la reprogramación busca mantener altos estándares para el público, el equipo técnico y el propio artista. “Esta decisión responde a nuestro compromiso de garantizar las mejores condiciones para el público, el artista, el equipo de producción y todos los actores involucrados en la realización del espectáculo, asegurando una experiencia a la altura de este gran encuentro”, señaló el documento.

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El comunicado también confirmó que quienes ya hayan adquirido sus boletos podrán utilizarlos en la nueva fecha sin necesidad de realizar trámites adicionales: “Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún cambio”, precisó el comunicado.