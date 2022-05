Fundador del Centro Democrático anunció que despedirá a los empleados que voten por Petro

El cofundador del Centro Democrático y empresario aseguró que despedirá a empleados que voten por Gustavo Petro.

“Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”,

aseguró uno Araujo, uno de los líderes políticos del Cesar, quien estuvo involucrado en la fundación del Centro Democrático. Su tweet generó una gran polémica que hizo que hasta el mismo candidato presidencial del Pacto Histórico le respondiera.

De hecho, para Araujo no importa que incurra en algún tipo de sanción, como el despido sin justa causa, para estas medidas existen las indemnizaciones, aseguró después. Pero no es lo único que dijo el empresario, ya que aseguró que no está violando ni impidiendo que ninguno de sus trabajadores vote por el candidato de su preferencia:

“No constriño, ni pido el voto para nadie. Entiendo que les gusten Enrique, Rodolfo, Fajardo o Fico y que voten a conciencia por quien quieran, pero me reservo el derecho a la libre remoción de quien a mi criterio no deba trabajar conmigo (Como quien escoja votar por un criminal)”,

le contestó a un usuario de Twitter, quién le decía que sus declaraciones incurrían en el delito de constreñimiento al sufragante agravado.

En ese mismo sentido la electa representante a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde, Cathy Juvinao, agregó que dicho delito tiene una condena de 4 a 9 años de prisión, señalamiento que se lo replicó a la Fiscalía General de la Nación.

El constreñimiento al sufragante se entiende como la amenaza o presión, por cualquier medio, a una persona para que apoye y/o vote por un determinado candidato. Además, existe una multa económica, que según el Artículo 387 del Código Penal, será entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es por esto que el mismo Gustavo Petro le recriminó su postura, reafirmando la idea que de hacerlo incurriría en un delito:

“No señor Sergio, un empleado que vote por mí no tiene que ser echado de su empresa porque si es así, usted comete un delito contra la libertad del elector y el derecho fundamental político a elegir”.

Como era de esperarse, Sergio Araujo Castro le contestó:

“Lo filosóficamente delictual es que quien ha sido un destructor 5 décadas pueda dirigir el mismo país contra el que cometió tantos crímenes. Ten el valor de decir claramente: ¿si pierdes las elecciones, aceptarás el resultado de las urnas? ¿O a la calle otra vez con la 1 línea? A ver Gustavo Petro te parece un delito que alguien use su libertad para decir que no quiere trabajar con gente que vote por quien ha sido un criminal, ¿pero no te parece delictual que el ELN obligue con armas a votar por ti? Espero una respuesta clara”.

Cabe recordar que Sergio Araujo, además de ser uno de los fundadores del Centro Democrático fue directivo y estuvo presente en la campaña del hoy presidente de la república, Iván Duque. Dentro de su trayectoria política fue candidato a la alcaldía de Valledupar y al Senado, todo esto bajo el aval del mencionado movimiento. Pero, hace unos meses renunció a su militancia por ‘discrepancias’ con la directiva del partido, además que así podría exponer de forma más libre su opinión.

Cómo Araujo, el también empresario Mario Hernández, al igual que muchos otros se han declarado abiertamente en oposición al candidato presidencial del Pacto Histórico, en el caso de Hernández, su más reciente polémica fue por un tweet donde calificaba como un fracaso si algún hijo, de cualquier persona, saliera ‘petrista’.

SEGUIR LEYENDO: