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Denuncian presunto abandono de un perrito en La Estrella: lo dejaron amarrado frente a albergue

La Alcaldía de La Estrella investiga el caso mientras trata de averiguar quién es la mujer del video

La investigación por abandono animal en La Estrella, Antioquia, se centra en el caso de un perro que fue dejado amarrado y sin atención frente al albergue municipal, hecho que generó rechazo comunitario y puso en marcha un operativo para identificar a la responsable, mientras el animal estuvo en riesgo de deshidratación bajo el sol - crédito @ColombiaOscura / X
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La indignación creció en La Estrella, Antioquia, después de que una cámara de seguridad registrara cómo una mujer habría dejado a un perro amarrado frente a las instalaciones de El Arca, el albergue municipal.

Las imágenes mostraron el momento en que la persona llegó en un vehículo rojo, bajó al animal y lo dejó sujeto a una reja, sin que hubiera personal disponible para recibirlo.

El hecho ocurrió en la mañana del 8 de agosto y fue advertido luego por la comunidad. El animal quedó expuesto durante un tiempo considerable al sol y al calor, circunstancias que lo pusieron en riesgo de deshidratación.

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“Esta señora abandonó a este perrito en La Estrella, en las instalaciones del Arca, la perrera del municipio. Lo dejó allí cuando no había nadie para recibirlo ni atenderlo”, denunció la Alcaldía a través de sus canales oficiales.

Por ahora el perro permanece en la fundación mientras se esclarecen los hechos del abandono - crédito @ColombiaOscura / X

Reacciones de la comunidad y respuesta institucional

El caso generó un amplio rechazo en redes sociales y entre los habitantes del municipio. Muchos usuarios hicieron un llamado a compartir las imágenes captadas por la cámara para ayudar en la identificación de la responsable.

La Alcaldía de La Estrella solicitó colaboración ciudadana para dar con el paradero de la mujer y así esclarecer las circunstancias en que el perro fue dejado frente al albergue. La Administración enfatizó que este tipo de conductas son inaceptables y reiteró la responsabilidad que implica la tenencia de animales de compañía: “No podemos ser indiferentes ante este tipo de situaciones. Un animal no es un objeto que se pueda abandonar a su suerte”, agregaron desde la Alcaldía.

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El rescate y la situación del animal

El perro fue encontrado por personal del albergue tras el aviso de la denuncia pública. De acuerdo con testigos y el reporte municipal, el canino estuvo varios minutos bajo condiciones adversas y sin atención, lo que lo dejó cerca de la deshidratación. La rápida reacción permitió su rescate y resguardo en mejores condiciones.

La mujer dejó al animal amarrado en la cerca y se fue en su vehículo - crédito @ColombiaOscura / X
La mujer dejó al animal amarrado en la cerca y se fue en su vehículo - crédito @ColombiaOscura / X

Quienes presenciaron el hecho destacaron la importancia de actuar de inmediato y alertar a las autoridades, ya que el animal se encontraba en una zona sin sombra y sin acceso a agua. Las organizaciones de protección animal recordaron que el abandono constituye una forma de maltrato y que los animales requieren cuidado, protección y respeto.

Llamado a la denuncia y canales oficiales

Las autoridades locales reiteraron su invitación a quienes reconozcan a la mujer involucrada o tengan información relevante a comunicarse a través de los canales institucionales. El objetivo es poder determinar si la conducta registrada constituye un caso de abandono según la ley y, de ser así, proceder con las sanciones correspondientes.

La Administración municipal también recomendó a quienes no puedan continuar a cargo de un animal recurrir a fundaciones o instituciones habilitadas, donde pueden recibir orientación y encontrar alternativas responsables para la entrega de mascotas. Así se busca evitar nuevos episodios de abandono y garantizar el bienestar de los animales.

El perro ya está bajo cuidado del refugio de la alcaldía - crédito @ColombiaOscura / X
El perro ya está bajo cuidado del refugio de la alcaldía - crédito @ColombiaOscura / X

Marco legal y consecuencias en Colombia

En Colombia, el abandono de animales está tipificado como delito de maltrato animal. La Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes, lo que implica deberes específicos para sus tenedores. Además, la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, endurece las penas para quienes incurran en este tipo de conductas.

El concepto legal de abandono no solo contempla dejar a una mascota en la calle, sino también desatenderla al privarla de agua, comida, refugio o atención médica. Las sanciones económicas pueden ir desde cinco hasta sesenta salarios mínimos legales vigentes, dependiendo del daño causado a la salud o integridad del animal. En los casos más graves, las penas de prisión pueden oscilar entre 12 y 72 meses.

Las autoridades recordaron que la policía está facultada para intervenir de inmediato si se detecta que un animal está en peligro, según lo establecido en la normativa vigente. Estos marcos legales buscan garantizar que situaciones como la ocurrida en La Estrella no queden impunes y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

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