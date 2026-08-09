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Juan Fernando Cristo señaló ‘lo bueno, lo malo y lo feo’ del primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: “Preocupante”

En su análisis, el exministro del Interior valoró su nula convocatoria a una Constituyente y la ofensiva a grupos armados, pero objetó silencios sobre reformas, desigualdad, ambiente y garantías básicas

Juan Fernando Cristo criticó silencios a propuestas como la reforma a la salud - crédito Colprensa
Juan Fernando Cristo criticó silencios a propuestas como la reforma a la salud - crédito Colprensa
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La posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República de Colombia, registrado el 7 de agosto de 2026 en Cali, ha generado todo tipo de reacciones en la clase política colombiana.

El turno fue para Juan Fernando Cristo, exministro del Interior en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que destacó algunas de las políticas mencionadas por el nuevo mandatario de los colombianos durante su discurso dado en el Batallón Pichincha de Cali.

Inicialmente, el actual director del partido político En Marcha recalcó la duración del primer discurso del jefe de Estado, al considerarlo como el más extenso en la historia reciente del país sudamericano y aguarda para que pueda desarrollar en su periodo o reconsiderar.

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“En un discurso de 1 hora y 17 minutos, el más largo de la historia reciente de posesiones presidenciales, Abelardo de la Espriella hizo anuncios que se deben destacar y ojalá se cumplan”, declaró Cristo en una publicación hecha en X.

En su mensaje, Cristo destacó dos anuncios del presidente y advirtió por la ausencia de referencias a salud, pobreza y derechos humanos - crédito @CristoBustos/X
En su mensaje, Cristo destacó dos anuncios del presidente y advirtió por la ausencia de referencias a salud, pobreza y derechos humanos - crédito @CristoBustos/X

Lo positivo, según Cristo

Entre los aspectos a destacar, el exministro celebró que De la Espriella haya anunciado que no impulsará una Asamblea Nacional Constituyente, siendo una de las propuestas que en campaña se le endilgaron a su rival Iván Cepeda.

Así mismo, resaltó su disposición para lanzar una ofensiva contra los grupos armados ilegales que generan hechos de violencia contra la población colombiana.

1. No habrá Asamblea Nacional Constituyente. 2. Se lanza una ofensiva militar contra los grupos criminales que se burlaron de la voluntad de paz del gobierno saliente y la sociedad colombiana”, expresó Cristo.

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Para el exsenador, el primer mensaje presidencial no incluyó menciones a cambio climático ni a comunidades afro e indígenas - crédito REUTERS/Luisa González
Para el exsenador, el primer mensaje presidencial no incluyó menciones a cambio climático ni a comunidades afro e indígenas - crédito REUTERS/Luisa González

En duda

A la vez, el exsenador colombiano recalcó que el presidente Abelardo de la Espriella no incluyó referencias a asuntos que, a su juicio, considera centrales para el país, entre ellos, su visión sobre proyectos vitales como la reforma a la salud o la reforma política.

1. No mencionó reforma a la salud, ni reforma política 2. Ninguna linea para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que no serán prioridad los próximos 4 años”, indicó.

Igualmente, Cristo señaló que el mandatario no abordó temas esenciales como el cambio climático y los derechos humanos. “3. Cero mención a la lucha contra el cambio climático 4.No se cita la palabra afros, indígenas o respeto a los derechos humanos en su primer discurso. Preocupante”, detalló.

El exfuncionario también cuestionó la ausencia de un discurso ante el Congreso durante la jornada de investidura - crédito Presidencia de Colombia
El exfuncionario también cuestionó la ausencia de un discurso ante el Congreso durante la jornada de investidura - crédito Presidencia de Colombia

Oposición al nuevo gobierno

En referencia a lo cuestionable de la transmisión de mando presidencial, que se desarrolló en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), Juan Fernando Cristo cuestionó el papel de voceros religiosos, así como el hecho de que el presidente no hubiera pronunciado su discurso ante el Congreso sino en un cantón militar.

A su juicio, esos elementos enviaron ”un mal mensaje democrático” y anticipan un precedente institucional que calificó como ”preocupante".

“Los discursos abiertamente políticos de voceros de distintas religiones y el desplante al Congreso que representa la civilidad y la soberanía popular, al no pronunciar su discurso de posesión ante los congresistas, son un mal mensaje democrático y preocupante precedente de lo que viene”, concluyó.

Vale mencionar que, previo a la posesión presidencial de De la Espriella, el exministro del Interior confirmó que su partido político En Marcha se declarará en oposición al nuevo gobierno.

En Marcha también se declaró como partido en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @CristoBustos/X
En Marcha también se declaró como partido en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @CristoBustos/X

Cristo explicó que la decisión de su colectividad fue tomada después de consultar a la dirigencia departamental, a la militancia y al senador José Macea. “En Marcha, según el estatuto de oposición, en los próximos días enviará una comunicación al Senado de la República y al Consejo Nacional Electoral expresando que será un partido de oposición al Gobierno que comienza”, recalcó.

A su vez, el exfuncionario del anterior Ejecutivo definió la línea que buscará asumir su colectividad frente al nuevo gobierno. “Una oposición seria, sensata, una oposición independiente, para la cual esperamos que el nuevo Gobierno brinde totales garantías”, indicó.

En Marcha es la segunda colectividad que se declara oficialmente en oposición al gobierno de De la Espriella. El primero fue el partido Pacto Histórico, que cuenta con 65 curules en el legislativo.

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