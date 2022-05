Alcalde encargado de Medellín solicitó a la Contraloría auditoría forense de la alcaldía

Juan Camilo Restrepo fue encargado por Ivan Duque como alcalde encargado de Medellín.

Este 16 de mayo el alcalde (e) de Medellín, Juan Camilo Restrepo, pidió a la Contraloría que realice una auditoría forense y acompañamiento de las funciones que corresponden a la administración municipal. Retrepo publicó el documento en sus redes sociales y aseguró que el objetivo principal es que sea transparente la gestión administrativa.

He radicado formalmente ante la Contraloría General de la Nación la solicitud de auditoría forense y acompañamiento en las funciones que correspondan en la Alcaldía de Medellín. Así se garantizarán las gestiones administrativas, financieras y jurídicas previas y futuras del establecimiento público.

Retrepo, una vez fue designado por Duque, aseguró que su primera labor como alcalde encargado de la capital de Antioquia sería solicitar el acompañamiento del ente de control. Una vez llegó el 12 de mayo, tras la destitución de Quintero por supuestamente participar en política, inició las labores para que la Contraloría llegara a realizar la auditoría.

Tengo que tener claro qué fue lo que recibí, no puedo venir como figura decorativa. Tengo que saber qué recibí y qué le voy a entregar a la persona que corresponde cuando salga.

El también el alto comisionado para la Paz señaló que ha recibido varias amenazas luego de posicionarse en su nuevo cargo.

Alcaldía de Medellín Contraloría

“Hay elementos adversos pero las adversidades son las que forjan el carácter de un líder. En las últimas horas se han incrementado las amenazas contra mi y mi familia pero no me van a amilanar. Estoy concentrado para trabajar por Medellín hasta que las instancias lo permitan”, aseveró ante los medios de comunicación.

La pelea de Retrepo con miembros de la Alcaldía de Medellín

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó una conversación entre el alcalde encargado por Iván Duque, Juan Camilo Restrepo, y la secretaria de Gobierno de la ciudad, María Camila Villamizar.

En la conversación, Restrepo asegura que no había autorizado la realización de un supuesto consejo de gobierno ampliado y pidió que no lo realizara.

Me he enterado de que mañana se va a realizar un consejo de gobierno ampliado, le quiero informar que no he autorizado la realización del mismo. Y en caso de que se realice será contrario a mi voluntad y decisión

Luego de que Villamizar respondiera que no se trataba de un consejo de Gobierno sino un comité de seguimiento a los proyectos de la ciudad, el alcalde encargado canceló esa reunión

“Tristemente, el alcalde delegado por el presidente Duque me exigió cancelar una reunión de gabinete que como jefe de gabinete tengo las facultades; es más, es mi deber legal realizarla, pero él me exigió y yo debo decir que siento incluso que me amenazó”, sostuvo Villamizar.

Por su parte, Restrepo, de manera retadora, dijo que jamás la había amenazado, que lo único que hizo fue pedir que no se hiciera la reunión sin su presencia.

“Amenazarla de qué. Decirle que no se haga la reunión en contra de mi voluntad, eso es amenazarla de qué”, sentenció en tono molesto Restrepo.

El alcalde encargado dijo que lo ocurrido no puede seguir pasando, pues deberían invitarlo a la toma de decisiones sobre los temas de la ciudad.

SEGUIR LEYENDO: