Colombia

Esta fue la apuesta que aceptó Manuel Turizo con reconocido presentador español sobre la final de la Copa del Mundo 2026: “Ese día no somos amigos”

El monteriano espera que las selecciones de España y Colombia lleguen juntas a la final de la justa futbolera para poder cumplir la promesa que hicieron durante la transmisión del programa español

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Manuel Turizo cumpliría su apuesta de llevar a Broncano en caso de llegar Colombia a la final del Mundial - crédito Europa Press
Manuel Turizo cumpliría su apuesta de llevar a Broncano en caso de llegar Colombia a la final del Mundial - crédito Europa Press

La conversación entre el cantante Manuel Turizo y Broncano, presentador del programa español La Revuelta, ha coincidido con un momento clave del Mundial de la FIFA 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La charla se produjo tras la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final, mientras la selección colombiana también se prepara para enfrentarse en esa etapa decisiva contra Suiza.

Turizo, al ser consultado sobre las posibilidades de Colombia en la competición, el cantante prefirió no aventurarse: “No tengo ni idea”, afirmó, optando por evitar cualquier predicción sobre el rendimiento de su país.

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Más adelante en la conversación, surgió la posibilidad de un partido entre España y Colombia en fases avanzadas. En ese contexto, Turizo remarcó ante el comunicador español: “Ese día no somos amigos”, haciendo especial énfasis en la rivalidad que podría darse si ambos equipos se enfrentan en la disputa por el título.

En su visita a La Revuelta, Turizo hizo una promesa con Broncano para el Mundial
Manuel Turizo visitó un programa español y aceptó la apuesta de vestir a Broncano con la camiseta de Colombia en caso de una final con la Roja - crédito @larevuelta_tve/IG

Ambos protagonistas sellaron un acuerdo peculiar: asistirían juntos al estadio si se diera una final entre sus selecciones en Nueva York. Turizo se comprometió a costear los pasajes de avión para Broncano, siempre que este último aceptara una condición: “Eso sí, se tiene que poner la camiseta de Colombia”.

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La propuesta desató una broma sobre posibles complicaciones para Broncano debido a su función pública. Finalmente, entre risas, Turizo reiteró la invitación con una frase sencilla: “Te invito”.

Las reacciones a la aceptación de la apuesta del intérprete de La Bachata, Vagabundo y Culpables, dejando una ola de comentarios de sus seguidores, con mensajes como: “Ya quiero ver esa final y con la camiseta de Colombia”; “España contra Colombia, a ver si de una vez por todas se les bajan los humos a los argentinos”, entre otros.

El cantante Manuel Turizo se presenta hoy, durante su concierto, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El cantante Manuel Turizo se presenta hoy, durante su concierto, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La canción que compuso Jackson Martínez a la Selección Colombia

Jackson Martínez, exfutbolista de la Selección Colombia, volvió a ser noticia durante el Mundial 2026, pero esta vez por fuera de la cancha. El chocoano, que integró el plantel mundialista en Brasil 2014, compartió en sus redes una canción que compuso para alentar al equipo nacional en su participación en la Copa del Mundo.

El tema lo firmó con su nombre artístico JM, una faceta que desarrolla desde hace varios años tras su retiro del fútbol profesional.

La nota repasa que la incursión musical de Martínez comenzó en 2018 con composiciones religiosas y que, con el tiempo, amplió su catálogo hasta reunir 35 sencillos y cuatro álbumes de estudio: No Temeré (2018), Las 2 Puertas (2021), Cuatro Trece (2024) y UNÁNIMES (2026). En esta oportunidad, la inspiración fue la Selección Colombia, un equipo con el que —según el artículo— jugó 40 partidos y marcó nueve goles, incluido el que convirtió ante Japón en Brasil 2014.

Esta es la canción que compuso Jackson Martínez, ex futbolista con pasado en la Selección Colombia, para alentar al equipo en su participación en el Mundial 2026 - crédito @J.MARTINEZOFICIAL/Instagram

La letra que publicó menciona episodios del torneo y nombres propios del plantel, como Jhon Arias, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, y proyecta el aliento hacia el cruce “el siete con Suiza”. Además del lanzamiento, el texto incluye declaraciones de Martínez en una entrevista con Caracol Televisión, donde analizó el presente del equipo: sostuvo que el fútbol colombiano ganó prestigio internacional tras 2014 y que, en Europa, la percepción sobre Colombia cambió en términos futbolísticos.

En esa misma línea, el exdelantero valoró el momento de James Rodríguez, destacó su madurez y su capacidad para reinventarse tras años marcados por lesiones, y elogió el rendimiento de jugadores como Luis Díaz, Daniel Muñoz y Gustavo Puerta, a quien dijo estar gratamente sorprendido por su personalidad en el torneo.

Los colombianos se enfrentarán a la selección suiza el 7 de julio a las 3:00 p. m. después de que Argentina se dispute el cupo a cuartos de final contra Egipto.

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