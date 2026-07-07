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Madre colombiana y su hijo sobrevivieron al doble terremoto en Venezuela y así narraron su testimonio: “Nos abrazamos y eso fue todo”

La mujer narró que se encontraba de vacaciones en Caracas cuando ocurrió la emergencia el 24 de junio de 2026

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La mujer y su hijo se encontraban de vacaciones al momento de los hechos - crédito SOCIEDAD SUDAMÉRICA VENEZUELA ONU
La mujer y su hijo se encontraban de vacaciones al momento de los hechos - crédito SOCIEDAD SUDAMÉRICA VENEZUELA ONU

Sandra Patricia Gómez y su hijo Pablo Andrés Calderón, un joven de 21 años con parálisis cerebral, sobrevivieron a los terremotos que devastaron Venezuela el 24 de junio de 2026. Los potentes movimientos telúricos los sorprendieron un día después de iniciar sus vacaciones en Caracas.

El doble sismo, que ha dejado más de 3.535 fallecidos y más de 16.000 heridos, según cifras oficiales, impactó con mayor fuerza en el estado de La Guaira, donde colapsaron edificios y decenas de personas quedaron atrapadas bajo escombros.

Sandra y Pablo estaban en el décimo piso del edificio de la hermana de Sandra cuando se presentaron los temblores y, debido a que Pablo está en silla de ruedas, no pudieron evacuar: “Nos abrazamos y eso fue todo hasta que pasó”, recordó Sandra a Teleantioquia, y en videos compartidos en sus redes sociales en los que se evidenció la fuerza de los sismos.

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Sandra Gómez y su hijo lograros sobrevivir dado que se encontraban en la ciudad de Caracas - crédito Sandra Gómez
Sandra Gómez y su hijo lograros sobrevivir dado que se encontraban en la ciudad de Caracas - crédito Sandra Gómez

El 29 de junio, una réplica intensa sacudió nuevamente la capital venezolana. Ese nuevo temblor convenció a Sandra de que no podía seguir exponiendo a su hijo a más riesgos debido a las limitaciones de movilidad, por lo que decidieron volver a Colombia.

No obstante, debido al cierre del aeropuerto de Maiquetía por la emergencia debieron recorrer más de 900 kilómetros por tierra hasta la frontera con Colombia.

Una vez en Cúcuta, antes de abordar el vuelo en el aeropuerto de Palonegro con destino a Rionegro la aerolínea JetSmart, le exigió a Sandra un certificado médico que avalara la condición de Pablo para volar. “Nunca me habían pedido eso, y Pablo viaja desde que es un bebé”, comentó al medio.

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Los terremotos también tuvieron un fuerte impacto en Caracas - crédito EFE/ Ronald Peña R
Los terremotos también tuvieron un fuerte impacto en Caracas - crédito EFE/ Ronald Peña R

Aunque las autoridades sanitarias confirmaron que el joven podía viajar, una representante de la aerolínea solicitó un certificado adicional. Ante la urgencia, Sandra pidió ayuda a un familiar en Medellín, quien gestionó desde Medellín el envío del documento requerido.

Con la presentación de una fotografía del certificado, la compañía aérea autorizó el embarque. Esta demora provocó que el vuelo saliera más tarde de lo previsto. Finalmente, madre e hijo arribaron en la madrugada del 2 de julio al Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro y desde allí han compartido su historia.

Las consecuencias del terremoto que sacudió Caracas y La Guaira afecto también a varios colombianos. La Cancillería de Colombia confirmó la muerte de 24 nacionales y activó protocolos de asistencia consular para apoyar a las familias damnificadas. Además, se realizó la repatriación de 47 personas, incluidos 19 menores integrantes de un grupo deportivo que se encontraba en Venezuela.

Familiares de La Guaira denunciaron fosas comunes - crédito REUTERS/Adriano Machado
Familiares de La Guaira denunciaron fosas comunes - crédito REUTERS/Adriano Machado

Por otra parte, el 7 de julio, familiares de víctimas en La Guaira han solicitado la suspensión de la demolición de edificios en riesgo, argumentando que podrían hallarse cuerpos bajo los escombros. Las autoridades locales, por su parte, continúan con la recuperación de cuerpos. El gobernador José Alejandro Terán indicó que se han identificado cerca de 2.400 fallecidos mediante modernas técnicas forenses. De esa cifra, 231 cuerpos no han sido reclamados por sus allegados.

Además, la magnitud de la emergencia obligó a realizar entierros de urgencia. Testigos relataron a EFE que numerosas víctimas han sido sepultadas en fosas abiertas recientemente en un cementerio municipal de La Guaira. El gobernador Terán aclaró que no se trata de fosas comunes, sino de tumbas individuales con una cruz y una placa de identificación. También señaló que los cuerpos no reclamados serán trasladados al cementerio La Esperanza para su inhumación.

Desde el 24 de junio, las autoridades han contabilizado 1.048 réplicas del sismo, lo que mantiene la alerta entre la población. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró más de diez movimientos secundarios en las últimas 24 horas, con magnitudes que oscilaron entre 2,5 y 2,9.

El retiro de más de 3.000 rescatistas internacionales, coordinados por la ONU, marca una nueva etapa en la emergencia. Aunque la mayoría de los equipos ya abandonó el país, algunos continúan colaborando en la búsqueda y recuperación de cuerpos, mientras la zona sigue bajo estricta vigilancia sísmica.

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