Davinson Sánchez en el radar del Inter de Milán por su alto nivel con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Davinson Sánchez ha jugado con la Selección Colombia ha jugado 83 partidos y ha marcado cuatro goles - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

El club italiano Inter de Milán prepara una propuesta por Davinson Sánchez después del Mundial 2026, en una operación que podría superar los 20 millones de euros que exige el equipo turco para dejar salir a uno de sus zagueros más firmes y a una de las piezas más sólidas de la selección Colombia.

La cifra ya marcó un primer límite en el mercado. Como presentó una oferta inicial por el central, pero no alcanzó ese piso económico y el intento fue rechazado por Galatasaray.

El interés creció mientras Sánchez consolidó su torneo con Colombia. La selección avanzó a octavos de final con solo un gol recibido en 4 partidos. Además, el defensor ha generado cinco oportunidades de gol, registra dos tiros al arco y una anotación anulada, ante Portugal por la punta del botín según las imágenes enviadas a la transmisión por el sistema de detección semiautomática del fuera de lugar.

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Con Galatasaray, Davinson Sánchez ha jugado 121 partidos en Liga y Champions League - crédito Sam Navarro/Reuters

El club de Estambul no tiene intención de facilitar su salida. La prensa turca señaló que la entidad espera una oferta superior a los 20 millones de euros y que el Inter de Milán ya empezó a consultar condiciones para avanzar una vez termine la Copa del Mundo.

El diario Sabah informó que el equipo italiano necesita reforzar la defensa y considera al colombiano como uno de los candidatos principales. El mismo reporte sostiene que la dirigencia estaría dispuesta a llegar a la cifra que reclama Galatasaray.

En esa trama también aparece el nombre de Iván Ramiro Córdoba, exdefensor colombiano y actual comentarista de televisión durante el Mundial y amigo personal de Javier Zanetti, vicepresidente del Inter.

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Sánchez, de 30 años, llegó a este momento después de recuperar confianza en Turquía, donde dejó atrás un ciclo difícil en Tottenham. En Galatasaray volvió a mostrarse seguro en los cierres, firme en los duelos y con peso dentro del vestuario.

La selección Colombia encontró en Sánchez el eje de su defensa

Davinson Sánchez marcó el gol que le hubiese dado el triunfo a Colombia ante Portugal, pero su gol fue anulado por un milimétrico fuera de lugar - crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

El buen momento del central no se limita al mercado. Colombia construyó su clasificación a octavos con una estructura defensiva en la que Sánchez sostiene buena parte del orden desde la zaga y atraviesa el punto más alto de confianza de su carrera.

Su presente es una revancha tras sus años más cuestionados en Inglaterra y recuerda su etapa en Ajax en donde llegó a estar valorizado en 40 millones de euros. A punto de cumplir 30 años.

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La valoración también llegó desde fuera de Colombia. En el podcast The Rest Is Football, Micha Richards, exfutbolista de Inglaterra, dijo sobre la selección: “Queremos evitarlo a toda costa. Son un equipo muy bueno. Incluso Sánchez atrás está de maravilla. Es una locura ver a esos jugadores que conoces y luego los pones en el equipo de Colombia”.

Tras su salida de Atlético Nacional, Davinson Sánchez ha jugado en Inglaterra, Países Bajos y Turquía - crédito Paul Childs/REUTERS

Davinson Sánchez en diálogo con los medios de comunicación durante la Copa del Mundo explicó cómo interpreta ese rendimiento colectivo. “Es trabajo en equipo y se ve reflejado en que no solo la línea de cuatro en un 4-2 o un 4-3 sea protagonista, nuestros atacantes robaron un montón de pelotas e hicieron nuestro trabajo más fácil”, dijo Sánchez al diario.

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También detalló el sentido táctico de la salida desde el fondo. “Hay que tener la capacidad de reiniciar el juego y atacar lo más pronto posible”, afirmó, antes de explicar que el equipo buscó controlar las transiciones defensivas del rival y conectar la posesión con los interiores para liberar a Luis Díaz y James Rodríguez en zonas más influyentes.

Sobre la resistencia defensiva, su lectura fue directa: “En torneos cortos siempre se ha dicho: quien tenga la mejor defensa tiene más chance de seguir avanzando”. En la misma conversación, añadió que el grupo asume la responsabilidad con calma, aunque advirtió que el próximo cruce marcará mucho de lo que pueda hacer Colombia en el resto del torneo.

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