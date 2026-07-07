La ministra de Transporte del Gobierno Petro realizó el empalme con sillas vacías tras la ruptura con el equipo de Abelardo de la Espriella: “Es con el pueblo”

La ministra María Fernanda Rojas Mantilla así lo confirmó con un video en redes sociales del inicio del empalme para el pueblo - crédito redes sociales

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, fue la primera jefa de cartera en enfrentar el escenario inédito de un empalme con las sillas vacías del equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, tal como lo había anunciado el mandatario saliente Gustavo Petro.

La imagen marcó el tono de la transición gubernamental, que se desarrollará bajo una modalidad unilateral tras la ruptura entre los equipos saliente y entrante.

Durante la apertura, la ministra detalló el contexto en el que recibieron el sector y cómo la gestión actual abordó los rezagos históricos. “Así que hoy empezamos este empalme con el pueblo ante, pues, las sillas vacías y nuestra voluntad y siempre firme convicción de hacer la gestión con transparencia”, expresó Rojas Mantilla al inicio de la sesión.

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Gustavo Petro se pronunció sobre su salida del gobierno y el fin del empalme con equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

La funcionaria insistió en la importancia de rendir cuentas directamente a la ciudadanía, enfatizando que “vamos a contarle a la ciudadanía los logros, los desafíos. Vamos a dejar, eh, pública toda la información de la gestión del sector transporte, como lo hemos hecho desde el primer día en que hemos estado en esta entidad”. Su mensaje buscó transmitir un compromiso con la apertura y la continuidad institucional, aun sin la contraparte del gobierno entrante.

El ambiente de ruptura en la transición

La decisión de avanzar con el empalme en ausencia del equipo de la Espriella surgió tras la suspensión oficial de las sesiones conjuntas, luego de que el Comité Nacional de Empalme denunciara públicamente a Carlos Alonso Lucio por señalamientos que consideraron ofensivos para el presidente y su gabinete.

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La transición, que en principio debía ser un ejercicio coordinado, se transformó en una exposición pública de logros y desafíos por parte de los funcionarios salientes.

La ministra María Fernanda Rojas inició el proceso de empalme con sillas vacías del gobierno entrante - crédito Lina Gasca/Colprensa

En palabras de la ministra, el mayor avance del sector fue la recuperación de la red férrea: “Tal vez el mayor logro en esta gestión es la reactivación de los trenes en Colombia, unos trenes que acabaron hace más o menos unos setenta años y que necesitaban decisión política”.

Así, el gobierno saliente destacó la magnitud de la transformación impulsada durante su mandato, pese al entorno de confrontación política.

Para quienes buscan una síntesis de lo ocurrido, la ministra de Transporte encabezó la primera sesión del empalme con la ausencia marcada del equipo entrante, dando inicio a una transición que se desarrollará frente a la ciudadanía y con la documentación pública de cada gestión.

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El proceso sigue adelante, aunque bajo una modalidad unilateral y con la expectativa de que la transparencia sea el eje central.

Perspectivas y continuidad del empalme

El Ministerio de Transporte explicó que el Gobierno reactivó las vías férreas del país - crédito Ministerio de Transporte

La postura del gabinete saliente, reiterada durante la jornada, es que el empalme no debe ser un escenario de acusaciones ni de disputas partidistas. “Empezamos este empalme con el pueblo”, insistió Rojas Mantilla, reafirmando que el equipo mantendrá la apertura informativa y que toda la gestión quedará accesible para consulta pública.

El episodio consolida un precedente en la tradición política colombiana, con la ministra de Transporte al frente del primer empalme sin interlocución directa, en medio de una crisis institucional que ahora avanza por vías judiciales y mediáticas. La opinión pública permanece atenta a los próximos pasos, mientras la transición se redefine bajo nuevas reglas y con los funcionarios salientes comprometidos a documentar cada aspecto de su gestión.

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Petro descartó continuar en el gobierno desde el 6 de agosto

Petro descartó cualquier posibilidad de extender su permanencia en el poder, aun invocando argumentos constitucionales propios. “Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución que, como M-19, ayudamos a hacer. Es la constitución de la paz”, publicó.