Colombia

La ministra de Transporte del Gobierno Petro realizó el empalme con sillas vacías tras la ruptura con el equipo de Abelardo de la Espriella: “Es con el pueblo”

María Fernanda Rojas Mantilla fue la primera en abrir el empalme bajo el nuevo esquema impuesto por la crisis: frente a las sillas vacías del equipo de De la Espriella y con la promesa de transparencia total ante la ciudadanía

Guardar
Google icon
La ministra María Fernanda Rojas Mantilla así lo confirmó con un video en redes sociales del inicio del empalme para el pueblo - crédito redes sociales

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, fue la primera jefa de cartera en enfrentar el escenario inédito de un empalme con las sillas vacías del equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, tal como lo había anunciado el mandatario saliente Gustavo Petro.

La imagen marcó el tono de la transición gubernamental, que se desarrollará bajo una modalidad unilateral tras la ruptura entre los equipos saliente y entrante.

Durante la apertura, la ministra detalló el contexto en el que recibieron el sector y cómo la gestión actual abordó los rezagos históricos. “Así que hoy empezamos este empalme con el pueblo ante, pues, las sillas vacías y nuestra voluntad y siempre firme convicción de hacer la gestión con transparencia”, expresó Rojas Mantilla al inicio de la sesión.

PUBLICIDAD

---
Gustavo Petro se pronunció sobre su salida del gobierno y el fin del empalme con equipo de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

La funcionaria insistió en la importancia de rendir cuentas directamente a la ciudadanía, enfatizando que “vamos a contarle a la ciudadanía los logros, los desafíos. Vamos a dejar, eh, pública toda la información de la gestión del sector transporte, como lo hemos hecho desde el primer día en que hemos estado en esta entidad”. Su mensaje buscó transmitir un compromiso con la apertura y la continuidad institucional, aun sin la contraparte del gobierno entrante.

El ambiente de ruptura en la transición

La decisión de avanzar con el empalme en ausencia del equipo de la Espriella surgió tras la suspensión oficial de las sesiones conjuntas, luego de que el Comité Nacional de Empalme denunciara públicamente a Carlos Alonso Lucio por señalamientos que consideraron ofensivos para el presidente y su gabinete.

PUBLICIDAD

La transición, que en principio debía ser un ejercicio coordinado, se transformó en una exposición pública de logros y desafíos por parte de los funcionarios salientes.

La ministra María Fernanda Rojas advirtió sobre la estrategia, que estaría usando Emilio Tapia, para eludir restricciones legales usando sociedades sancionadas dentro de consorcios en licitaciones públicas colombianas - crédito Lina Gasca/Colprensa
La ministra María Fernanda Rojas inició el proceso de empalme con sillas vacías del gobierno entrante - crédito Lina Gasca/Colprensa

En palabras de la ministra, el mayor avance del sector fue la recuperación de la red férrea: “Tal vez el mayor logro en esta gestión es la reactivación de los trenes en Colombia, unos trenes que acabaron hace más o menos unos setenta años y que necesitaban decisión política”.

Así, el gobierno saliente destacó la magnitud de la transformación impulsada durante su mandato, pese al entorno de confrontación política.

Para quienes buscan una síntesis de lo ocurrido, la ministra de Transporte encabezó la primera sesión del empalme con la ausencia marcada del equipo entrante, dando inicio a una transición que se desarrollará frente a la ciudadanía y con la documentación pública de cada gestión.

El proceso sigue adelante, aunque bajo una modalidad unilateral y con la expectativa de que la transparencia sea el eje central.

Perspectivas y continuidad del empalme

El ministro de Transporte explicó proyecto del Gobierno para reactivar vías férreas en el país - crédito Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte explicó que el Gobierno reactivó las vías férreas del país - crédito Ministerio de Transporte

La postura del gabinete saliente, reiterada durante la jornada, es que el empalme no debe ser un escenario de acusaciones ni de disputas partidistas. “Empezamos este empalme con el pueblo”, insistió Rojas Mantilla, reafirmando que el equipo mantendrá la apertura informativa y que toda la gestión quedará accesible para consulta pública.

El episodio consolida un precedente en la tradición política colombiana, con la ministra de Transporte al frente del primer empalme sin interlocución directa, en medio de una crisis institucional que ahora avanza por vías judiciales y mediáticas. La opinión pública permanece atenta a los próximos pasos, mientras la transición se redefine bajo nuevas reglas y con los funcionarios salientes comprometidos a documentar cada aspecto de su gestión.

Petro descartó continuar en el gobierno desde el 6 de agosto

Petro descartó cualquier posibilidad de extender su permanencia en el poder, aun invocando argumentos constitucionales propios. “Me piden cosas que serían inconstitucionales, como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución que, como M-19, ayudamos a hacer. Es la constitución de la paz”, publicó.

Temas Relacionados

María Fernanda Rojas MantillaMinistra de TransporteEmpalme con el puebloAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abogado de Gustavo Petro entutelará a la fiscal Luz Adriana Camargo por supuesta omisión: “Es la responsable de que no nos estemos tolerando”

El abogado Alejandro Carranza presentó una acción para exigir respuestas institucionales por las agresiones políticas persistentes durante el mandato actual

Abogado de Gustavo Petro entutelará a la fiscal Luz Adriana Camargo por supuesta omisión: “Es la responsable de que no nos estemos tolerando”

Ministro de Defensa designado por De la Espriella se refirió a qué pasará con el billonario contrato de compra de aviones Gripen: “Será revisado”

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López dejó en claro que le pondrán la lupa a la compra de 17 aviones caza con un costo de 16,5 billones de pesos

Ministro de Defensa designado por De la Espriella se refirió a qué pasará con el billonario contrato de compra de aviones Gripen: “Será revisado”

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Dos selecciones invictas se enfrentan en Vancouver por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Ella es Katia Itzel, la histórica árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza del Mundial 2026

La terna central estará comandado por el salvadoreño Iván Bartón, el primero en aplicar la ley Prestiani en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ella es Katia Itzel, la histórica árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza del Mundial 2026

Un récord sin precedentes: Gustavo Petro cambió de ministro cada 21 días en promedio

Durante el período analizado se produjeron relevos en lapsos inferiores a un mes en los cargos de mayor responsabilidad, incluidos cambios en viceministerios y superintendencias

Un récord sin precedentes: Gustavo Petro cambió de ministro cada 21 días en promedio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugue más desde el corazón”

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugue más desde el corazón”

Creadora de contenido se fue en contra de Taliana Vargas por asegurar que están evitando que “el país caiga en el comunismo”: “Te lo explico con plastilina”

Esta fue la apuesta que aceptó Manuel Turizo con reconocido presentador español sobre la final de la Copa del Mundo 2026: “Ese día no somos amigos”

Estas son las imágenes de la hija de James Rodríguez y la novia del jugador en pleno Mundial de la Fifa 2026

Pirry por fin contó detalles de su salida de la televisión y los retos que enfrenta actualmente con su público: “Me echaron”

Deportes

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Ella es Katia Itzel, la histórica árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza del Mundial 2026

Junior, campeón de Colombia, alista la llegada de figura de Independiente Medellín para el segundo semestre de 2026: de quién se trata

Exfigura de la selección Colombia recordó el gol que le anotó a Suiza en el Mundial de 1994: “No sabía qué hacer”

Davinson Sánchez en el radar del Inter de Milán por su alto nivel con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026