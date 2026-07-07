Ella es Katia Itzel, la histórica árbitra mexicana que estará en el partido Colombia vs. Suiza del Mundial 2026

Katia Itzel fue la jueza central del partido de Países Bajos y Túnez - crédito REUTERS/Siphiwe Sibeko

La mexicana Katia Itzel García volverá a tener participación en el Mundial 2026 el 7 de julio, cuando actúe como cuarta árbitra en el cruce de octavos de final entre Suiza y Colombia en Vancouver, Canadá.

Con esta designación, la jueza sumará su séptima presencia en el torneo, en un contexto en el que ya solo restan 14 de los 104 partidos del campeonato. La terna principal estará encabezada por el salvadoreño Iván Barton, con la mexicana Sandra Ramírez como árbitra asistente de reserva.

El encuentro se disputará en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, 3:00 p. m. hora de Colombia. El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá con Argentina que perdía 2-0 contra Egipto en Atlanta y le dio vuelta al marcador para esperar en Kansas City por su próximo rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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García llegará a su séptima designación tras abrir un precedente para el arbitraje latinoamericano

La mexicana estará como cuarta árbitra en el partido de Colombia vs. Suiza - crédito REUTERS/Bernadett Szabo

La presencia de García en este partido prolonga una participación que ya marcó un antecedente en la Copa del Mundo. En la fase de grupos fue árbitra central en Túnez contra Países Bajos y, según el medio colombiano, se convirtió en la primera latinoamericana en dirigir un partido mundialista masculino desde esa función.

La árbitra nació en Ciudad de México, tiene 33 años y comenzó su carrera profesional en 2015. Su recorrido incluyó torneos juveniles, la Liga de Expansión, la Liga MX Femenil y la Liga MX masculina, hasta llegar a su primera Copa del Mundo.

Hasta aquí, solo una de sus apariciones fue como central. Las otras seis correspondieron al rol de cuarta árbitra: Países Bajos vs Japón, Inglaterra vs Croacia, Estados Unidos vs Australia, Argelia vs Austria, Argentina vs Cabo Verde y ahora Suiza vs Colombia.

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En el partido entre Túnez y Países Bajos, citado por la publicación, no mostró tarjetas amarillas ni rojas. El texto de Marca remarca además que ya había cumplido esa función con solvencia en la zona técnica durante el cruce entre Cabo Verde y Argentina.