Junior, campeón de Colombia, alista la llegada de figura de Independiente Medellín para el segundo semestre de 2026: de quién se trata

El cuadro "Tiburón" llegó a 12 estrellas con el bicampeonato conseguido en el segundo semestre del 2025 y el primer bimestre del 2026, y busca reforzarse de la mejor forma para defender el título - crédito Junior FC

El 6 de julio de 2026, Fuad Char Abdala confirmó que Francisco Fydriszewski llegará a Junior el 7 de julio al mediodía y que el club avanza para cerrar su incorporación. “Sí es cierto, estamos trabajando en eso”, dijo el accionista a El Heraldo.

El delantero argentino, de origen polaco, arribó a Barranquilla a las 12:30 p. m. para someterse a exámenes médicos y completar la firma que lo convierta en el primer refuerzo del equipo. Según la publicación, el atacante fue el goleador de la Liga II 2025 con el Deportivo Independiente Medellín.

La llegada del jugador es un pedido del entrenador Alfredo Arias, quien busca “más competencia” en la posición de delantero, de acuerdo con lo que declaró en una entrevista reciente con el diario barranquillero.

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Estadísticas de Francisco Fydriszewski en el fútbol colombiano

El delantero de Independiente Medellín jugaría en la temporada 2026 con el cuadro "Tiburón"-crédito Iván Valencia/AP Photo

Fydriszewski tiene 33 años, mide 1,86 metros (6,10 pies) y pesa 78 kilogramos (172 libras). Fue campeón en Ecuador con Aucas en 2022 bajo la dirección del técnico venezolano César Farías, y se formó en las divisiones menores de Newell’s Old Boys.

En su recorrido también pasó por Argentinos Juniors, CD Lugo (España) y Barcelona (Ecuador), además de Deportes Antofagasta (Chile) y Liga Deportiva de Portoviejo (Ecuador). Tras un breve paso por San Lorenzo de Almagro, llegó al DIM, donde fue goleador de liga con 12 tantos y de Copa Colombia con cinco dianas en 2022.

En la temporada 2026, el “Polaco” (apodo por el cual es conocido el delantero argentino), jugó un total de 26 partidos en 2.284 minutos (en todas las competencias), anotó 6 goles y realizó 3 asistencias. A continuación, estos son los detalles de sus números:

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17 de febrero de 2026 - Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Liverpool FC de Uruguay 1-2 Independiente Medellín

12 de marzo de 2026 - Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Independiente Medellín 2-1 Juventud de Uruguay

30 de abril de 2026 - Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Independiente Medellín 2-1 Cusco FC

20 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: 78 minutos y gol en el Cusco FC 2-2 Independiente Medellín

19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Alianza FC 0-1 Independiente Medellín

22 de abril de 2026 - Liga BetPlay: 89 minutos y gol en el Medellín 2-2 Boyacá Chicó

El momento cuando el "Polaco" marcó ante Cusco FC en el Atanasio Girardot -crédito @DIM_Oficial/X

Nuevo refuerzo para Junior de Barranquilla llegaría desde Argentina

Renzo Malanca pertenece a Huachipato de Chile y llegaría a Junior de Barranquilla para reforzar la defensa tras la salida de Lucas Monzón-crédito @JOSEHUGOILLERA/X

Junior de Barranquilla está cerca de incorporar al defensor argentino Renzo Malanca como refuerzo para el segundo semestre de 2026, según informó el periodista José Hugo Illera. El zaguero, de perfil derecho, pertenece a Huachipato de Chile y llegaría para fortalecer una zona prioritaria tras la salida de Lucas Monzón.

El periodista aseguró al medio que el club rojiblanco está muy próximo a cerrar la operación y que las conversaciones avanzaron al punto de que el acuerdo podría concretarse en los próximos días, aunque todavía no hay un anuncio oficial. Así lo dijo en sus redes sociales, el 4 de julio de 2026:

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“Renzo Malanca ( 23 ) Zaguero central de perfil derecho cerca de llegar al Junior de Barranquilla, jugador que hace parte del registro de Huachipato”, explicó.

La dirigencia aceleró la búsqueda de un defensor ante la necesidad de ampliar alternativas, con Daniel Rivera, Jean Carlos Pestaña y Jermein Zidane Peña como opciones principales en el plantel para esa línea.

Antes de apuntar por Malanca, Junior intentó el regreso del barranquillero Andrés Alarcón, quien se destacó en Deportivo Pasto y Patriotas y luego pasó al FC Dynamo Majachkalá de Rusia, pero el jugador decidió continuar su carrera en el fútbol europeo, de acuerdo con la publicación.

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La eventual llegada del argentino también responde a pedidos del entrenador Alfredo Arias, quien, según el medio, busca refuerzos que se ajusten a la “identidad competitiva” del equipo y aporten “intensidad, compromiso y solidez” en el campo.