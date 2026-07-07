Ministro de Defensa designado por De la Espriella se refirió a qué pasará con el billonario contrato de compra de aviones Gripen: “Será revisado”

El general (r) también se refirió a otras problemáticas y dejó en firme que uno de los mayores objetivos del Gobierno De la Espriella será alias Iván Mordisco - créditos Saab / sitio web | @@ABDELAESPRIELLA/X

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López se refirió a su designación como ministro de Defensa del presidente electo Abelardo de la Espriella, y contó en diálogo con Noticias RCN que pensó en los soldados y policías del país.

Además, Mora señaló que durante el gobierno saliente la fuerza pública fue “humillada y ultrajada” y responsabilizó a la administración de haber permitido este trato con complicidad y laxitud.

El general (r) consideró inadmisible que quienes protegen a la sociedad no cuenten con el respaldo del Estado, y de paso contó que se revisará en detalle el millonario contrato de compra de aviones Gripen a la empresa sueca Saab. Uno de los puntos más polémicos en la administración Petro y su cartera de Defensa, liderada por el ministro Pedro Arnulfo Sánchez.

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El nombramiento llegó tras un periodo en el que fue encargado del empalme y, aunque inicialmente lo atribuyó a un reconocimiento por sus 36 años de servicio, al final fue confirmado de manera oficial.

Según el general, la propuesta de Abelardo de la Espriella se sustentó en el acercamiento con la Fuerza Pública y en un lema dirigido a los “héroes de la patria”, y destacó la emoción y la responsabilidad que implica asumir esta cartera en un momento de desafíos para el sector defensa.

Hallazgos en el sector defensa: contratos, aeronaves y anticorrupción

Desde el comienzo del proceso de empalme, Mora López se dedicó a analizar información de fuentes abiertas y a recibir documentos internos del sector.

El ministro designado señaló la existencia de un backup con 47 hallazgos críticos, algunos vinculados al manejo de un paquete presupuestal de 13 billones de pesos., y explicó que estas irregularidades no solo afectan el Conpes y Confis, sino que también abarcan otros aspectos del sector defensa.

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Entre los puntos más inquietantes se encuentra la compra de aeronaves, específicamente helicópteros MI y el contrato de los aviones Gripen. Por lo anterior, Mora López indicó que estos temas serán objeto de revisión exhaustiva a partir del inicio formal del empalme.

No obstante, el general (r) aclaró que el equipo encargado está compuesto por más de 256 personas, incluidos expertos, forenses y soldados, todos trabajando de manera voluntaria para esclarecer lo sucedido y avanzar en una estrategia anticorrupción.

Diagnóstico y prioridades ante los desafíos de seguridad y orden público

El ministro designado identificó la recuperación de la confianza de la Fuerza Pública como prioridad inmediata.

Además, sostuvo que el respaldo político, encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, resulta fundamental para restituir el ánimo y la moral combativa de los uniformados.

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Mora López explicó que sin este convencimiento y apoyo desde la cúpula, cualquier estrategia carecería de eficacia en el terreno.

En cuanto a los grupos criminales, señaló a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco como el foco principal de atención por su crecimiento y capacidad de daño en los últimos cuatro años. En esa misma línea argumental, el general (r) agregó que el ELN mantiene a la mayoría de sus cabecillas en Venezuela, lo que complica las acciones directas.

El eje de las operaciones, afirmó el ministro de Defensa designado, estarán concentradas en enfrentar todas las estructuras narcoterroristas, pero con prioridad en la organización liderada por Iván Mordisco.

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Inteligencia militar, debilitamiento institucional y posibles reintegros

Mora López atribuyó a la administración saliente el debilitamiento estructural de la inteligencia militar y policial, y relató que el gobierno anterior removió a la mayoría de los altos mandos encargados de estas áreas, afectando la planificación, conducción y presupuesto de la inteligencia.

En la entrevista con el mismo noticiero, el general (r) consideró que este debilitamiento fue premeditado y se tradujo en una merma de resultados operacionales y en el fortalecimiento de los grupos armados ilegales.

Respecto a la posibilidad de reintegrar oficiales que fueron separados, Mora López reconoció que se está realizando un estudio detallado sobre las circunstancias de esas desvinculaciones.

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También admitió que hubo casos injustos y que se contemplan reincorporaciones tanto en el grado de generales como en otros niveles, por tratarse de personal necesario y con experiencia valiosa para la actual coyuntura.

Secuestros, estrategias frente a víctimas y fortalecimiento de los grupos GAULA

El general Mora López calificó el secuestro como un delito aberrante y se comprometió a fortalecer las capacidades del Estado para combatirlo.

De paso, planteó que el éxito en esta lucha está ligado al robustecimiento de la inteligencia y a la reactivación de unidades especializadas como los GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal), y recordó operaciones emblemáticas y sostuvo que la estrategia incluirá un llamado a la población civil para colaborar con información, ya que el miedo impuesto por los grupos armados frenó la participación ciudadana.

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Decretos de paz total, protesta social y rol del Esmad

Ante las preguntas sobre los decretos de paz total, Mora López sostuvo que muchos de ellos cesarán, pues ataron las manos de la Fuerza Pública e impidieron la recuperación de territorios.

Mencionó la derogación del decreto que eliminó al Esmad (Escuadrón Móvil Antidistrubios) como una medida prioritaria para restablecer el orden bajo el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Mora Rangel afirmó que su gestión garantizará el derecho a la protesta, siempre que se realice dentro de los límites constitucionales, y rechazó cualquier acusación de represión y aseguró que la aplicación de la fuerza solo ocurrirá cuando se vulnere la seguridad colectiva, respetando siempre la ley.

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