Colombia

Colombiano que se ganó una polla mundialista por $500 millones reveló las claves para conseguir el premio: “Jugue más desde el corazón”

Un economista capitalino, que se coronó como el mejor pronosticador del torneo mundialista luego de vencer a más de 215.000 participantes, anunció que usará parte del premio para financiar sus estudios de posgrado

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Colombiano se ganó $500 millones de pesos en una polla mundialista - crédito REUTERS/Luisa González
Colombiano se ganó $500 millones de pesos en una polla mundialista - crédito REUTERS/Luisa González

Un economista bogotano se alzó con $500 millones en una polla mundialista organizada por una reconocida casa de apuestas tras superar a más de 215.000 participantes en el torneo de pronósticos que acompañó la Copa del Mundo 2026.

El ganador no reveló su identidad, pero sí su método: apostó más desde la intuición que desde el análisis. “Jugué más desde el corazón que con los números o las estadísticas”, admitió. Su inversión por partido osciló entre $5.000 y $25.000.

La hazaña no fue solo de cálculo, ya que el propio ganador reconoció que el azar incidió en el resultado. “Hemos visto resultados sorpresivos y también influyó un poco el azar, pero muchas decisiones las tomé desde la emoción”, explicó.

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Decenas de aficionados colombianos fueron captados este 3 de julio al celebrar el triunfo de su selección de fútbol 1-0 sobre Ghana y el paso a los octavos de final del Mundial FIFA 2026, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega
Decenas de aficionados colombianos fueron captados este 3 de julio al celebrar el triunfo de su selección de fútbol 1-0 sobre Ghana y el paso a los octavos de final del Mundial FIFA 2026, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Los partidos de selecciones latinoamericanas fueron, según él, los más complicados de anticipar. “Uno inevitablemente les hace más fuerza”, contó, en referencia al sesgo emocional que genera el fútbol de la región.

La noticia lo tomó por sorpresa. “Estoy muy emocionado, muy feliz. La verdad, ahora no quepo de la dicha”, declaró el economista, quien planea usar parte del premio para financiar una maestría.

Ganarme estos 500 millones es algo que va a ayudarme mucho a mí y a mi familia. Espero disfrutar este dinero con ellos. Espero disfrutar este dinero con ellos”, agregó.

Otros dos participantes compartieron el segundo puesto y recibieron $125 millones cada uno. Otros de los premios que entregaron fueron camisetas autografiadas por Lionel Messi, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazário.

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Festejo Triunfo Colombia
CIUDAD DE MÉXICO, 17JUNIO2026.- Aficionados de la Selección Colombiana celebran en el Ángel de la Independencia el triunfo de 3 a 1 ante la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Jugué más desde el corazón que con los números o las estadísticas. Hemos visto resultados sorpresivos y también influyó un poco el azar, pero la verdad muchas decisiones las tomé desde la emoción”, concluyó.

Una persona que gana $500.000.000 en una apuesta en Colombia recibirá realmente $400.000.000. El Estado retiene el 20% por el impuesto de ganancias ocasionales, un descuento legal que el operador debe descontar antes de entregar el premio.

Las ciudades que tendrán la tarde cívica el 7 de julio

Miles de colombianos se preparan para vivir una jornada especial este 7 de julio, cuando varias ciudades del país han decretado tardes cívicas para que la población pueda disfrutar el partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. La medida cobija principalmente a funcionarios públicos, quienes tendrán horarios laborales reducidos, aunque los servicios esenciales continuarán con normalidad.

En Barranquilla, la alcaldía estableció una jornada cívica de 1:00 p. m. a 6:00 p. m., permitiendo que las familias se reúnan para seguir el encuentro futbolístico. Además, más de 700 policías custodiarán los principales puntos de concentración, como el Fan Fest en el Malecón del Río y otros espacios públicos.

Multitud de personas con camisetas amarillas ven un partido de fútbol entre Colombia y Suiza en una pantalla gigante instalada al aire libre, con árboles y una bandera "Vamos Colombia!".
Cientos de colombianos con camisetas amarillas observan el partido de fútbol de su selección contra Suiza en una pantalla gigante instalada en un parque público durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cartagena se sumó a la iniciativa con una tarde cívica a partir de la 1:00 p. m., dirigida a los empleados distritales, mientras que las empresas privadas han recibido una invitación voluntaria para adoptar la medida. El alcalde Dumek Turbay hizo un llamado a la convivencia pacífica y al respeto de las normas durante la jornada, asegurando la continuidad de los servicios esenciales.

En Sincelejo y Montería, la medida también se aplicará desde la 1:00 p. m., con la premisa de que los servicios públicos básicos no se verán interrumpidos. Montería, mediante el Decreto 0257, destaca la importancia del evento como motor de integración familiar y social.

La ciudad de Medellín optó por una programación comunitaria desde las 2:00 p. m., instalando pantallas gigantes en parques, bibliotecas y estaciones de Metrocable para que los hinchas puedan acompañar a la selección en distintos puntos de la ciudad. Espacios como el Parque de Boston y el Parque Juanes de la Paz serán centros de reunión, mientras que el Parque Norte ofrecerá entrada gratuita a quienes lleven la camiseta de Colombia.

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