Abogado de Gustavo Petro anunció tutela contra la fiscal Luz Adriana Camargo por supuesta omisión: “Es la responsable de que no nos estemos tolerando”

Alejandro Carranza anunció una acción de tutela contra la Fiscalía por la presunta falta de respuesta a denuncias sobre ofensas, acusaciones y hostigamientos contra Gustavo Petro - crédito @HombreJurista/X

El equipo del presidente Gustavo Petro y el propio mandatario han generado fuertes polémicas en las últimas horas por cuenta del proceso de empalme que, hasta ahora, se adelantaba con los designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

De hecho, en la mañana del martes 7 de julio, Alejandro Carranza, el abogado del saliente mandatario, anunció que interpondrá una acción de tutela contra la Fiscalía por la presunta falta de respuesta a denuncias radicadas hace más de 10 meses sobre ofensas, acusaciones y hostigamientos contra el jefe de Estado.

En una entrevista concedida a Rtvc, Carranza dijo que presentará la tutela contra la Fiscalía General de la Nación y responsabilizó a la fiscal general Luz Adriana Camargo por la ausencia de resultados frente a esas denuncias.

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El abogado dirigió un reproche directo a Camargo y vinculó esa presunta inacción con el ambiente de confrontación política que mantiene con los ánimos caldeados a buena parte de la población.

“Usted y solo usted, señora Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, es la responsable de que no nos estemos tolerando. De que en las calles el que es progresista sea atacado por los que se dicen abelardistas o uribistas. De que en las redes sociales se traten de brutos unos y otros”, señaló el abogado de Petro.

Los señalamientos contra la fiscal general

Carranza añadió que la responsabilidad no recaía en Petro y afirmó que el mandatario “todo el tiempo ha tratado de que haya unidad”. Luego sostuvo: “¿Y qué hizo la Fiscalía General de la Nación a tiempo, hace más de diez meses, cuando se le dijo: “Mire lo que está pasando”? Nada”.

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El abogado también rechazó que la defensa pública de Petro equivalga, a su juicio, a una intervención en política, pese a las innumerables quejas contra el mandatario por su explícita intervención en asuntos que se le prohíbe en su cargo.

“Porque es que la intervención en política, déjeme decirle de una vez, no consiste en que el presidente se defienda cansado de tanta ignominia y de tanta humillación dada por el señor Abelardo de la Espriella. El presidente no le estaba haciendo campaña a Iván Cepeda, se estaba defendiendo y defendiendo su trabajo”, señaló Carranza.

En otro tramo de la declaración, Carranza extendió sus críticas al Consejo Nacional Electoral y lo señaló por su actuación en las campañas. “Y ahora miren el Consejo Nacional Electoral, todas las triquiñuelas y marrullas que han realizado aparentemente para intervenir realmente en política”.

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Según el abogado, el organismo también “es responsable por no controlar bien todo lo que estaba pasando en las campañas, por no haber permitido mayor transparencia y mayor debate, en vez de silencios y de sesgos”,según indicó a Rtvc.

Más adelante, Carranza comparó ese escenario con mensajes usados durante la campaña del acuerdo de paz. “Aquí volvieron a repetir, y si usted se da cuenta, lo mismo que hicieron cuando se votó por el no o por el sí en el acuerdo de paz. ¿Qué le hicieron a los colombianos? “Salgan a votar berracos”. ¿Y cómo se salía a votar berraco? Pues es que le van a poner un rayo homosexualizador, le van a volver homosexuales los niños en el colegio, es que nos van a expropiar, es que esto va a ser comunismo”, indicó.

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Las denuncias sobre desinformación y presunta injerencia

En la parte final de la entrevista, recogida por Rtvc, Carranza afirmó que el fraude no se concentró en formularios electorales, sino en otros mecanismos. “El fraude se dio desde la manipulación de la información en los algoritmos, en las redes sociales, en las inversiones extranjeras que no se registran en Colombia, con la influencia de un gobierno extranjero que metió al presidente en la lista Ofac”.

En esa misma intervención mencionó al procurador general de la Nación y volvió a atribuir responsabilidades a Camargo. “Con la ayuda de un procurador que ayudaba a silenciarlo, con la ayuda de una fiscal general que no hacía nada para no encontrar responsables. Por eso yo no quisiera hacer pedagogía, sino más bien defensa de nuestro país y defensa del presidente”, indicó el abogado.

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