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Estas son las imágenes de la hija de James Rodríguez y la novia del jugador en pleno Mundial de la Fifa 2026

Mientras la selección Colombia ultimaba detalles para enfrentar a Portugal en el Mundial de 2026, Luisa María Duque y Salomé Rodríguez compartieron un nuevo momento juntas y la imagen volvió a captar la atención de los seguidores

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Hija de James Rodríguez y su novia volvieron a robarse las miradas - crédito @salomerodriguezospi y @luisamariaduque11/IG
Hija de James Rodríguez y su novia volvieron a robarse las miradas - crédito @salomerodriguezospi y @luisamariaduque11/IG

Minutos antes de que la selección Colombia afrontara uno de los partidos más exigentes del Mundial de 2026 frente a Portugal, una imagen publicada fuera de las canchas terminó convirtiéndose en tema de conversación entre los seguidores de la Tricolor.

La protagonista fue Luisa María Duque, pareja de James Rodríguez, que compartió un momento junto a Salomé Rodríguez Ospina, hija mayor del capitán colombiano.

La fotografía, tomada horas antes del compromiso mundialista, pero publicada en la noche del 6 de junio, volvió a evidenciar la buena relación que mantienen ambas y despertó cientos de reacciones, en las que los aficionados del 10 de la selección comentaron sobre los momentos familiares que los rodean.

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La selección Colombia llegó a Miami acompañado por el respaldo permanente de familiares y amigos; en ese grupo de acompañantes, Luisa María Duque y Salomé Rodríguez se han convertido en dos de las figuras más comentadas por los usuarios de Instagram y TikTok.

La foto de Luisa María Duque y Salomé Rodríguez volvió a mostrar la relación que mantienen dentro del entorno familiar de James Rodríguez - crédito @loremoralesl/IG
La foto de Luisa María Duque y Salomé Rodríguez volvió a mostrar la relación que mantienen dentro del entorno familiar de James Rodríguez - crédito @loremoralesl/IG

Sus constantes apariciones juntas durante la competencia han llamado la atención de los seguidores del volante colombiano, que destacan la cercanía que han construido desde que la modelo comenzó a ser relacionada sentimentalmente con el futbolista.

Precisamente, antes del compromiso de Colombia frente a Portugal Luisa y Salomé habrían compartido juntas, pues aparecieron en el lobby de un hotel juntas y llegaron en el mismo bus al partido, tal como se evidenció en una fotografía que publicó la modelo conocida en las redes sociales como Lore Morales.

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De acuerdo con la imagen, la pareja y la hija de James Rodríguez estuvieron en un ambiente familiar, reflejando el respaldo que ambas le brindan al ’10′ de la selección en uno de los momentos más importantes del campeonato y que tendrían una buena relación.

“La hija de James cada vez más cerca de la novia”, “Las mujeres más lindas en ese carro”, “Las mujeres de James en su solo lugar”, dicen algunos de los comentarios. Incluso, la propia Luisa Duque dejó varios corazones y emojis con cara de enamorada en las publicaciones en las que aparecen las dos.

Luisa María Duque y Salomé Rodríguez se volvieron tema de conversación en Instagram y TikTok por sus apariciones juntas durante el Mundial de 2026 - crédito @mario_rubio_/IG
Luisa María Duque y Salomé Rodríguez se volvieron tema de conversación en Instagram y TikTok por sus apariciones juntas durante el Mundial de 2026 - crédito @mario_rubio_/IG

Sin embargo, esta no es la primera vez que Luisa María Duque y Salomé Rodríguez se convierten en tendencia durante el Mundial. Días atrás ambas protagonizaron uno de los videos más virales relacionados con la familia de James Rodríguez, luego de aparecer bailando juntas una popular coreografía de TikTok.

La grabación fue realizada en Kansas City, ciudad donde Colombia enfrentó a Ghana por la fase de grupos, después del encuentro con Portugal, el cual terminó con una victoria para la Tricolor y selló su clasificación a los octavos de final del certamen.

En el video, las dos aparecen luciendo prendas oficiales de la selección Colombia mientras siguen una coreografía de moda. La publicación fue acompañada por Luisa María Duque con el mensaje: “Hay que seguir practicando jijiji”, una frase que terminó multiplicando la interacción entre sus seguidores.

En cuestión de horas, el contenido acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios confesaron que desconocían la cercanía entre ambas, mientras que otros destacaron la naturalidad con la que compartían frente a la cámara.

La novia y la hija del futbolista James Rodríguez realizaron una coreografía que se viralizó por lo divertidas que se veían pasando tiempo juntas - crédito Luisa María Duque / TikTok

Y al igual que con la nueva aparición juntas, entre las reacciones que más se repitieron estuvieron mensajes como: “Yo pensaba que no se llevaban bien”, “Parecen hermanas”, “Me encantaaaaa, suban más TikTok juntas”, “Bellas, la hija y la mujer del 10”, “Las más lindas de mi Capi” y “La hermosa mujer del hombre que amo y su bella hija”.

Varios de estos comentarios recibieron el “me gusta” de la propia Luisa María Duque, gesto que muchos interpretaron como una confirmación de la buena relación que existe entre ambas.

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