Exfigura de la selección Colombia recordó el gol que le anotó a Suiza en el Mundial de 1994: “No sabía qué hacer”

El triunfo ante los "Helvéticos" fue la única sonrisa que tuvo el equipo dirigidoi por Francisco Maturana en Estados Unidos-crédito @osedcas/X

Treinta y dos años después de su gol a Suiza, Harold Lozano volvió a quedar en el centro de la escena por el nuevo cruce de Colombia con los suizos en el Mundial de 2026. El exfutbolista aseguró que ese recuerdo, asociado a una victoria que no alcanzó para evitar la eliminación en 1994, hoy lo vive como “un homenaje”.

En charla con el periodista Pablo Romero, de El Tiempo, el 7 de julio de 2026, el exfutbolista colombiano contó que por estos días recibe más llamados de lo habitual: amigos y familiares le avisan que su gol volvió a aparecer en televisión y periodistas lo buscan para preguntarle por aquella jugada. La razón es el partido de este martes entre Colombia y Suiza, que reactivó la memoria de una anotación marcada por el contexto dramático de aquel equipo.

PUBLICIDAD

Lozano tenía 22 años cuando integró la selección dirigida por Francisco Maturana, que llegó al Mundial de 1994 con cartel de favorita y quedó eliminada en la primera ronda. El encuentro frente a Suiza es el último de la fase de grupos, después de las derrotas contra Rumania y Estados Unidos.

Maturana habló entre lágrimas antes del partido contra Suiza

Harold Lozano fue el autor del 2-0 ante Suiza en Estados Unidos 1994-crédito Diego Pineda/ Colprensa

Lozano recordó al diario que no era titular y que, antes de ese partido, Maturana estaba “desconsolado”. El entrenador, dijo, les habló entre lágrimas a los jugadores y les contó que había amenazas, una situación que, según su relato, afectó al plantel.

El marcador ya estaba 1-0 por un gol de Hernán “El Carepa” Gaviria cuando el mediocampista esperaba su oportunidad en el banco. También recuerda otro detalle: el calor en San Francisco, donde se jugó el partido, y el desgaste de los suizos, a quienes veía ya sin la misma intensidad física.

PUBLICIDAD

Al minuto 78, Maturana miró al banquillo y lo llamó. Lozano entró convencido de que podía aprovechar sus minutos y todavía sostiene que podría haber tenido más participación en ese Mundial, incluso como titular.

La jugada que terminó en gol sigue intacta en su memoria ya que fue el último gol de la Tricolor en dicha edición del Mundial ante el portero Marco Pascolo.

Colombia llegó con alta expectativa para el Mundial de 1994, tras la goleada ante Argentina en el estadio Monumental - crédito Colprensa

“Es una jugada en la que cojo el balón desde atrás, arranco desde mi cancha, se la doy a Faustino Asprilla, Faustino ve el hueco y me la da; entro al área y se la meto por entre las piernas del central en un remate cruzado y venzo al portero, que se llamaba... Pascolo”, relató.

PUBLICIDAD

Después llegó un festejo improvisado, que Lozano describió con alegría, detallando que al momento de anotar ante Pascolo, significó la alegría de darle el primer triunfo “Cafetero” en Estados Unidos 1994:

“Luego celebro con mucha felicidad, no sabía qué hacer, hice una voltereta que me salió espontánea. Claro, si hubiéramos clasificado, la felicidad hubiera sido mayor, pero estaba feliz, mis compañeros me abrazaron, todos los de la banca, recuerdo a Faryd Mondragón que fue a mi encuentro: ‘Fichu, la metiste’, me decía, lo recuerdo. Creo que ellos estaban más contentos que yo, y yo solo pensaba en mi familia, mamá, papá, hermanos, tíos", dijo.

PUBLICIDAD

El 2-0 ante Suiza quedó opacado por la eliminación y la tragedia posterior

Carlos Valderrama hizo parte de aquel partido ante Suiza en Estados Unidos 1994, disputado en Los Ángeles y con goles de Harold Lozano y Herman Gaviria - crédito @AntonioUbilla1/X

Ese gol selló el 2-0 con el que Colombia se despidió del torneo. Para Lozano, la alegría de haber convertido en una Copa del Mundo quedó luego atravesada por la presión, nuevas amenazas, la decepción de los hinchas y, más tarde, el asesinato de Andrés Escobar, el 2 de julio de 1994.

“La gente inventó que nos habíamos vendido”, afirmó con amargura, según relató en la charla Con El Tiempo. Aun así, reivindicó el valor deportivo de ese partido y de su gol en particular.

“Le ganamos a Suiza, que le había ganado a Rumania. Era un equipo fuerte, con Chapuisat. Ese gol significó mucho para mi carrera, era mi sueño, y que tanta gente me recuerde el gol hoy, lo veo como un homenaje. Hizo parte de mi vida, de estar en la historia de los mundiales”, señaló.

PUBLICIDAD

La respuesta que deja su testimonio es directa: Harold Lozano es el autor del último gol de Colombia a Suiza en un Mundial, convertido en 1994, y lo considera una marca decisiva en su carrera pese a que el equipo ya no tenía posibilidades de avanzar.

A sus 54 años, dedicado a su escuela de fútbol, Lozano dijo que no imaginaba que el azar volvería a cruzar a Colombia con Suiza y que eso lo devolvería a la conversación pública. Frente al partido actual, su pronóstico es de victoria colombiana y hasta se anima a proyectar más allá.

“Nosotros teníamos un equipo muy bueno, con una clase impresionante, pero jugábamos casi todos en el rentado local, los jugadores de ahora juegan en Europa. Yo creo en mi Selección, y ya lo dije: vamos a ser finalistas”, aseguró.

PUBLICIDAD