Creadora de contenido se fue en contra de Taliana Vargas por asegurar que están evitando que “el país caiga en el comunismo”: “Te lo explico con plastilina”

La influenciadora Laura Camila Vargas cuestiona la afirmación de Taliana Vargas y pide no usar el término comunismo como etiqueta - crédito @lauracamilavargas96/IG

Las declaraciones de Taliana Vargas sobre el panorama político del país desataron un intenso debate en redes sociales.

La exreina de belleza y actual primera dama de Cali aseguró en una entrevista que uno de los mayores retos de su papel ha sido representar una región que, según afirmó, constituye un soporte para evitar que Colombia “caiga en el comunismo”, palabras que rápidamente generaron reacciones de distintos sectores.

Una de las respuestas que más repercusión tuvo fue la de la creadora de contenido Laura Camila Vargas, reconocida por publicar análisis sobre política y actualidad en sus plataformas digitales. A través de un extenso video, la influenciadora cuestionó la afirmación de Vargas y aseguró que el término “comunismo” suele utilizarse de manera equivocada para descalificar propuestas progresistas.

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El debate comenzó después de que Taliana Vargas fuera consultada por la revista Marie Claire Colombia sobre cómo ha sido desempeñar su rol como primera dama de Cali. Durante la conversación, la también actriz habló de los desafíos que enfrenta en el contexto político actual.

Laura Camila Vargas le respondió a Taliana Vargas por hablar de comunismo - crédito @talianav y @lauracamilavargas96/IG

“Liderar una zona del país donde somos como un sostén a que el país no caiga en el comunismo, a sostener un país dividido, violento y ser la cara de la esperanza, ser la cara de la familia, ha sido un reto muy grande”, afirmó Taliana Vargas durante la entrevista.

Sus palabras no tardaron en viralizarse y dieron pie a múltiples opiniones en redes sociales. Entre ellas destacó la de Laura Camila Vargas, que decidió responder directamente a la ex Señorita Colombia mediante un video en el que explicó, desde su perspectiva, las diferencias entre comunismo y socialdemocracia.

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La creadora de contenido inició su intervención asegurando que el concepto de comunismo ha sido utilizado con frecuencia como un recurso político para desacreditar propuestas orientadas a reducir las desigualdades sociales.

“Querida Taliana, el comunismo se convirtió en una etiqueta para descalificar cualquier propuesta que hable de reducir la desigualdad. Es una narrativa que se usa muchísimo en América Latina para sembrar miedo y evitar que la izquierda llegue al poder. Y por eso insisto tanto en hacer pedagogía. No todas las personas de izquierda somos comunistas y, de hecho, la inmensa mayoría de gobiernos progresistas del mundo no propone un modelo comunista. Te lo explico con plastilina. El Che Guevara es comunista y busca una sociedad sin propiedad privada sobre los medios de producción, sin clases sociales y, en su etapa final, sin Estado. En cambio, Gabriel Boric, Luiz Inácio Lula da Silva y Zohran Mamdani representan una izquierda democrática”, expresó.

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Laura Camila Vargas le responde a Taliana Vargas con un video y pone el foco en la diferencia entre comunismo e izquierda democrática - crédito @lauracamilavargas96/Instagram

Laura Camila Vargas continuó diferenciando el modelo comunista de las políticas impulsadas por gobiernos socialdemócratas y sostuvo que defender un mayor papel del Estado en áreas como la educación o la salud no implica promover la eliminación del sistema capitalista.

“Representan una izquierda democrática. Ninguno ha propuesto abolir la propiedad privada ni eliminar la economía de mercado. Gobiernan o gobernaron con empresas privadas, elecciones libres y un Estado que interviene más para reducir la desigualdad. Defender educación pública de calidad, salud, protección social, impuestos más justos y políticas para reducir la desigualdad no nos convierte en comunistas. No buscamos abolir el capitalismo; creemos que el mercado es importante, pero también necesita reglas para garantizar oportunidades, proteger a quienes tienen menos y reducir las brechas sociales”, manifestó.

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Para respaldar su argumento, la creadora de contenido mencionó el caso de países nórdicos como Noruega, Suecia y Dinamarca, que, según explicó, mantienen economías de mercado mientras cuentan con sólidos sistemas de bienestar social.

Asimismo, señaló que, aunque América Latina no puede replicar exactamente esos modelos por sus diferencias históricas e institucionales, considera equivocado catalogar como comunista cualquier iniciativa enfocada en disminuir la desigualdad.

Laura Camila Vargas respondió a Taliana tras referencia sobre el comunismo - crédito @talianav/IG

Durante su análisis también hizo referencia al hoy presidente electo Iván Cepeda, recordando que durante la campaña presidencial fue señalado por algunos sectores de representar el comunismo.

“De Iván Cepeda mintieron durante toda la campaña diciendo que era comunista y, tal como tú sostienes, que había que evitar que el país cayera en el comunismo. Sembrando ese miedo también ganaron las elecciones. Sin embargo, él mismo contó que después de vivir en Bulgaria durante la caída del bloque soviético se volvió muy crítico de ese modelo. Salió del Partido Comunista y esa decisión incluso le generó fuertes discusiones con su padre. Dice que entender el comunismo con los esquemas de los años sesenta y setenta es una visión anacrónica”, sostuvo.

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Finalmente, Laura Camila Vargas insistió en que el debate político debería centrarse en las propuestas y no en etiquetas ideológicas que, a su juicio, terminan polarizando la conversación pública.

“Repito, veo a mucha gente que, como tú, habla del fantasma del comunismo cuando la mayoría de gobiernos progresistas de América Latina no propone ese modelo. Antes de repetir esa simplificación y mandar a toda la gente progresista a vivir a Cuba, vale la pena mirar ejemplos como Brasil y México, dos de las economías más grandes de la región gobernadas por líderes progresistas y muy lejos de un sistema comunista. Esa visión reduccionista le ha hecho mucho daño al debate público porque convierte cualquier discusión sobre justicia social en una caricatura ideológica en vez de debatir las propuestas de fondo”, concluyó.

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