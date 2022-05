“Túmbales la plata y vota por Petro”: equipo de Karol G pide que no usen su imagen sin permiso

Fotografía cedida este viernes por Felipe Ortiz donde aparece la cantante colombiana Karol G, quien sacó "KG0516", una producción de 16 canciones, en Miami (Estados Unidos). EFE/ Felipe Ortiz

El equipo de trabajo de la exitosa artista antioqueña Karol G ya se pronunció sobre el uso de su imagen, la melodía de su canción Mamiii y una voz de registro similar a la suya para la campaña presidencial del movimiento de izquierda Pacto Histórico, cuyo candidato es Gustavo Petro.

Un video con una parodia de la canción fue compartido por el senador Roy Barreras, quien luego fue retuiteado por el también parlamentario Armando Benedetti. Hubo polémica porque le cambiaron la letra a esta canción, que ocupó el primer lugar en la lista Billboard Hot Latin Songs, para que acompañe el mensaje proselitista de Petro e invite a los electores a aceptar dinero por su voto, para luego elegir al exalcalde de Bogotá.

Algunos versos dicen: “si estás vendiendo el voto, cógele la plata y vota por el que te gusta a ti / túmbales la plata, así como ellos se han tumbado todo el país / túmbalos sin miedo, no les comas cuento y vota por Petro”. Además, el corto está editado para que parezca que ella “canta” la letra adulterada.

Una periodista del programa Al Oído, de la emisora radial La W, contactó al equipo de trabajo de Karol G para conocer su opinión sobre el video y el uso de la imagen de Carolina Giraldo para fines proselitistas. La respuesta fue compartida al aire durante el programa:

“Evidentemente la cantante no es Karol G. Ella no tiene nada que ver con el video y le pedimos directamente al senador Roy Barreras desmontarlo por usar la imagen de la artista sin autorización”, dijeron.

Aunque los senadores ya borraron la canción de sus perfiles, esta ya se viralizó entre las cuentas de los seguidores del Pacto Histórico, al igual que el resto de parodias que han salido a víspera de la primera vuelta presidencial.

No es nueva la propuesta del candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, de invitar a las personas a que reciban dinero a cambio de votar por otros candidatos pero elegirlo a él, aprovechando el sistema actual de voto manual y secreto.

El político de izquierda lo ha señalado varias veces en sus correrías. Es muy recordado el discurso que dio en marzo pasado desde Manizales, días antes de las elecciones legislativas:

“No elijan al asesino de sus hijos, no elijan al ladrón que se lleva la comida de los hijos, la comida de la gente. No elijan al régimen de corrupción más, no vendan el voto. Si van a querer esos 50 mil pesos, cójanlos: compren carne, compren huevo si se puede, compren el mercado del otro día si alcanza, pero voten por Petro”.

Parodias musicales y Petro

Cabe anotar que no es la primera vez que se crean parodias musicales para apoyar las campañas de Gustavo Petro. Se recuerda el caso de la compañía de champeta Bazurto All Stars, que compuso la canción Pupileta y luego encontró una versión de la melodía con letra proselitista. Los compositores demandaron sin mucho éxito.

Otro caso es el de la exitosa canción Macta llega, de la Toxi Costeña con DJ Dever, que también fue versionada y es constantemente reproducida en las correrías de Gustavo Petro por la costa Caribe colombiana. Una nueva parodia que apareció recientemente es la de Mujeriego, de Ryan Castro, cuya letra fue cambiada para entregar el mismo mensaje que en la parodia de Karol G.

