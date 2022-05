La respuesta del Centro Democrático a la propuesta de Gustavo Petro sobre los resultados de las próximas elecciones

La senadora Paola Holguín aseguró que no confían en las garantías de Gustavo Petro y que su único objetivo es tomar ventaja en esta última etapa preelectoral. Foto: Twitter - @Pfrobledo

Luego de la suspensión de Daniel Quintero en su cargo como alcalde de Medellín, el candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, hizo fuertes declaraciones respecto al Gobierno nacional y le hizo una solicitud muy particular al partido Centro Democrático.

“El Gobierno Nacional está desesperado porque su candidato no sube en las encuestas, pero la víctima es la Constitución, es la ley. Yo invito al Centro Democrático a que no la rompa, a que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico, que es respetar la Constitución y el Estado de derecho”, afirmó el candidato presidencial de la izquierda.

Así mismo, le hizo una invitación al uribismo de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo. “Si ganan ustedes, los aplaudimos, si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley, jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros, se trata de acabar la violencia, de abrir la democracia, permitan la diferencia”, dijo.

El partido uribista le dice no a Petro

Sin embargo, miembros del partido de derecha no vieron con buenos ojos la propuesta de Petro y como era de esperarse, manifestaron que no van a hacer ningún pacto con él pues no creen en sus buenas intenciones. Por el contrario, aseguraron que el candidato lo que busca es una ventaja en esta última etapa de antes de las votaciones.

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, aseguró que Petro se la pasa “de pacto en pacto” y por eso no cree en sus promesas.

“Yo no sé por qué se la va pasando de pacto en pacto, le promete pacto a los paramilitares con segunda oportunidad, a los corruptos que están en la cárcel con el perdón social, le promete a todos los bandidos que se puede meter a la JEP así sean mafiosos y no tengan que ver con el conflicto. Entonces yo creo que lo que él está haciendo son falsas promesas de pactos viendo desesperadamente como gana”, afirmó la senadora como vocera del partido de derecha.

Así mismo, aseguró que no se puede confiar en las garantías que ofrece Gustavo Petro, haciendo alusión a su supuesto vinculo con hechos de violencia, terrorismo y vandalismo las veces que ha apoyado distintas manifestaciones sociales.

Además, sugirió que durante el reciente paro armado que realizó la estructura criminal Clan del Golfo, en distintas partes del territorio nacional, miembros de ese grupo amenazaron a la población para que votaran por el candidato del Pacto Histórico en las próximas elecciones presidenciales.

“Es muy difícil uno considerar que le va a dar garantías un candidato que promovió unos paros que terminaron en violencia, vandalismo y terrorismo y es muy difícil uno pensar cuando uno ve un candidato que casualmente en pleno paro armado del Clan del Golfo, los criminales de ese grupo iban a muchos municipios a amenazar diciendo que iban a revisar mesa por mesa que votaran por Petro”, expresó la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín.

Cabe recordar que una vez Gustavo Petro hizo las declaraciones, la senadora María Fernanda Cabal también se pronunció rechazando esta propuesta y asegurando que habrá fraude en las próximas elecciones.

“A la izquierda y a la extrema izquierda en su impunidad todo se les perdona. Lo que estamos viendo es que estas elecciones se las van a robar y el fraude lo tienen listo no solo con la plata del narcotráfico, sino con el control que tienen en la Registraduría”, dijo la senadora del uribismo.

