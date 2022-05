Las fuertes críticas que recibió Cuadrado tras perder con la Juve ante el Inter la Copa Italia

El volante es asintomático y se perderá el duelo de mañana ante el Milan, líder del campeonato

Juan Guillermo Cuadrado suele ser noticia en Colombia gracias a su gran rendimiento con el equipo histórico, Juventus; sin embargo, el miércoles en la noche cuando se dio el encuentro entre el Inter y la escuadra de Turín, el rendimiento del cafetero no fue el más relevante o el más positivo para la prensa de ese país, la cual lo castigó con fuertes críticas por su desatención en varios momentos claves del partido.

Cuadrado jugó como titular todo el partido como volante abierto en el que tenía la oportunidad de crear juego, pero ante la entrada del ibérico Morata, su posición se corrió más hacía el costado derecho, en aras de concretar una sincronía entre en la delantera.

El partido arrancó con las condiciones del Inter quien se adelantó en el marcador a los 6′ minutos de juego con la anotación de Nicoló Barella. Este resultado se mantuvo durante la primera parte del partido.

Mientras que la segunda parte se trató de una lucha frontal por definir el partido entre ambas escuadras italianas. Juventus marcaría el tanto de la igualdad a los 50′ minutos a través de Alex Sandro.

Le puede interesar: Luis Díaz es el mejor fichaje de la temporada en la Premier League, asegura la prensa inglesa

Vlahovic sorprendería con el segundo gol de la noche para la Vecchia Signora apenas 2 minutos después de que Alex anotara el primero. Esto ponía la balanza a favor del equipo dirigido por Massimiliano Allegri, pero el partido y la actitud del Inter sentenciaron que no se darían por vencido y hasta lo último lucharon por igualar el marcador.

A los 80′ llegaría una falta que fue pitada como penalti a favor de los provenientes de Milán, lo que resultó en la paridad a través de Hakan Çalhanoğlu. Esto llevó a que el partido se fuera al alague y fuera ventaja para el equipo que menos acusaba desgaste tanto físico como mental y moral, algo que pareció que le golpeó al conjunto de Cuadrado al final.

Fueron 120 minutos de juego para definir al campeón de la Copa Italia, Inter se queda con la victoria tras conseguir que les pitaran un segundo penalti sobre los 99′ minutos, casi sobre el final. Juventus no pudo hacer más y el marcado se cerró 2 a 4 a favor del Inter.

Desde luego la prensa especializada se dispuso a hacer el análisis del partido en donde definitivamente no vieron un buen desarrollo del partido en varios jugadores de la Juventus, incluso de Cuadrado, quien tuvo una de las puntuaciones más bajas del partido.

Le puede interesar: ¿Dani Duke no le cae bien a su suegra?, La Liendra reveló por qué su pareja no fue al cumpleaños de su mamá

Calciomercato fue uno de los medios que más severos fueron con la apreciación del juego del antioqueño, sobre el cual comentaron luego de calificarlo con 5: “Demasiados errores en la posesión. No es decisivo como suele saber, no crea superioridad numérica y la Juve no puede sufrirlo”.

Cuadrado recibió una de las calificaciones más bajas junto a sus compañeros De Ligt y Zakaria, aunque también resaltaron que hubo momentos rescatables de la presentación del colombiano. A pesar de la dura derrota, la Juve logra el paso para la disputa de la próxima Champions League y al menos estar entre los mejores 4 equipos de Italia en el cierre de la copa local en donde aún les queda por enfrentar al Lazio en casa y a la Fiorentina como visitante. Allí se espera que Juan Guillermo logré sacar de nuevo su buen juego.

SEGUIR LEYENDO: