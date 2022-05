Desafío ‘The Box’: Valkyria le entregó el triunfo a Beta y dejó a su equipo con servicios intactos

Beta se llevó el triunfo en el Desafío de Sentencia y Servicios, además, de la posibilidad de recibir el correo. Tomada de Canal Caracol en vivo.

El nuevo ciclo que dio inicio el pasado 10 de mayo en el Desafío ‘The Box’ dejó a Gamma con la posibilidad de tener comida por una semana más, sin embargo, esta derrota logró en los integrantes de Alpha y Beta que hablaran de lo que más extrañan de sus hogares. Para Moisés, lo más difícil ha sido estar lejos de su hija Azul, a quien describió como “una niña demasiado curiosa”.

Sin embargo, Stephanie, que mencionó que lo más importante siempre es la familia, destacó que su novio es a quién más quisiera ver en este momento: “estando aquí me he dado cuenta la falta que me hace, que de pronto uno a veces estando allá no valora tanto”.

Para Samir, la persona que más ha extrañado en el Desafío ‘The Box’ ha sido su madre; y también hubo espacio para las mascotas en Beta, pues Dani confesó que extraña demasiado a su gato: “he sentido ese vacío peludito” y atrás no se podía quedar Valkyria, quien se declaró una mujer muy consentida y extraña todo lo que tiene que ver con su familia, ya que se ha concientizado que teniéndola cerca da por sentado que siempre está ahí, pero se olvida de llamarla.

Para las mujeres de Gamma, su equipo haría historia en el Desafío ‘The Box’ si sus integrantes por primera vez en toda la competencia no fueran los portadores de un chaleco de sentencia: “tener servicios es tener una duchita, cepilladita de dientes, cocinar relajados todo ese mercado que tenemos”; sin embargo, los hombres fueron más conscientes que de llegar a perder, serían sentenciados inmediatamente.

Los participantes recibieron una buena noticia de parte de Andrea Serna, quien les confirmó que el servicio de correo está activado para que, a partir de este momento, el equipo vencedor cuente con la posibilidad de recibir noticias de sus familias y seres queridos, seleccionando a uno de los desafiantes para que sea el beneficiado.

Las lágrimas se apoderaron de Grecia al enterarse de este nuevo beneficio y se sintió más motivada para ganar en cada una de las competencias futuras: “necesito saber de mi hijo, cómo está, cómo se está sintiendo (…) una noche antes de venirme me suplicaba que no me viniera, que no lo dejara solo, cada vez que pienso en eso se me parte el corazón”.

Así se desarrolló el Desafío de Sentencia y Servicios

Los hombres debieron desenganchar tres troncos por una cadena y transportarlos por la pista, superado este objetivo, se encontraron con un túnel lleno de costales que debieron sacar uno a uno para poder atravesarlo hasta el otro extremo, allí descendieron y avanzaron hasta el siguiente punto en el que debieron subir y bajar por una estructura de troncos atravesando las paredes inclinadas.

Después, pasaron por la malla de arrastre bajo para encontrarse con una segunda pared inclinada que tras ser superada, bajaron por la colina hasta encontrar un túnel donde debieron liberar una tapa para atravesarlo e ir retirando las piedras que estaban en el interior del mismo obstaculizando el paso.

Competencia de Sentencia y Servicios, en el que las mujeres de Beta le dieron el triunfo a sus compañeros. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Una vez lograron superar este espacio, estaba dispuesta una jaula colgante con la entrada y salida sellada por nudos, al haberla cruzado tuvieron que correr a enganchar los troncos y así darles paso a las mujeres del equipo para repetir lo mismo para regresar al comienzo de la pista transportando una bola de cemento.

Al final, lograron superar todos los obstáculos en el menor tiempo posible los integrantes de Beta, quienes se quedaron con todos los servicios a su disposición, en segundo lugar se ubicó Alpha, y el portador del chaleco de sentencia fue Beto.

Beto, del equipo Alpha, sentenciado por Beta. Tomado de Canal Caracol en vivo.

“En el momento en que yo vi esa bola yo sabía que Valkyria podía levantarla y se lo sugerí, así lo hizo, el esfuerzo de todas hizo que la victoria se diera”, expresó Ceta, capitán de Beta.

