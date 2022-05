Daniela Ospina o Shannon de Lima: pusieron a James a elegir y esto dijo

Daniela Ospina, James Rodriguez y Shannon de Lima

La vida amorosa del futbolista James Rodríguez, que actualmente está de vacaciones luego de terminar la temporada junto al equipo Al Rayyan, ha sido tema de conversación en diferentes momentos, incluso ahora que está soltero son varias las mujeres con las que lo han relacionado. Sin embargo, el rastro de sus exparejas siempre está en los comentarios o preguntas que los seguidores le hacen al famoso deportista y, recientemente, tuvo que responder una pregunta complicada sobre Daniela Ospina y Shannon de Lima.

En sus tiempos libres, James Rodríguez ha decidido emprender como creador de contenido e influencer, incursionando en la plataforma de Twitch, donde se realizan transmisiones en vivo en las que el deportista responde preguntas, juega videojuegos o muestra detalles de su vida fuera de las canchas. En una reciente transmisión realizada por el jugador en esa plataforma, uno de los internautas conectados le cuestionó a quién prefería, “¿Daniela Ospina o Shannon de Lima?”, cuestionó el usuario.

Cabe recordar que Daniela Ospina, hermana de David Ospina, fue pareja de Rodríguez por varios años y, fruto de ella, nació Salomé, la hija mayor del futbolista. Luego de que esa relación terminara el colombiano salió con la modelo venezolana Shannon de Lima, última pareja que se le conoció públicamente al 10 de la Tricolor.

El volante colombiano tomó el comentario con gracia e incluso hizo responder a su madre, quien estaba junto a él en la transmisión. “Mirá esta pregunta, que si mi ex o mi ex”, dijo el futbolista en medio de risas; sin embargo, decidió responder con sinceridad.

“Lo que yo digo es, a las dos las quiero mucho, con las dos tengo muy buena relación. Mi corazón las quiere mucho y eso es lo más importante”, expresó Rodríguez. Por su parte, su madre coincidió con la respuesta del jugador y señaló que “ambas fueron importantes en su momento”.

James Rodríguez Responde Incómoda Pregunta Sobre Sus Exnovias

Cuando la madre James, Maria Del Pilar Rubio, llegó al en vivo realizado por Rodríguez, los comentarios de la transmisión se llenaron de mujeres saludándola y diciéndole “suegra”, a lo que ella reaccionó sorprendida. “¿Yo qué voy a hacer con toda esa cantidad de nueras?”, le preguntó a su hijo, quien reaccionó con risas y a la defensiva diciendo que él no tenía todas esas novias.

“¿Cuáles nueras? Es la gente que dice eso”, le respondió James a su mamá, luego hizo un comentario señalando que él tiene un corazón muy grande y uno de sus amigos complementó sus palabras diciendo “en el que caben todas”, comentario que generórisas en medio del en vivo.

Otras preguntas que respondió James a través de Twitch

James Rodríguez durante un partido con el Al-Rayyan de Catar (2021-22). Foto: Al-Rayyan

James Rodríguez fue consultado sobre quién era el mejor portero en la historia de Colombia, a lo que el volante respondió de manera tajante y sin titubeos que el mejor era su compañero David Ospina, “es el mejor arquero de la Selección Colombia en toda su historia, digan lo que digan. Las estadísticas así lo dicen, ha jugado creo que unos 125 partidos y nos salvó en 120 de ellos”.

El jugador por ahora perteneciente al Al-Rayyan se puso por un momento en los zapatos de los porteros y aseguró que es una posición muy complicada por la responsabilidad que esta implica, “La posición de arquero es muy complicada, se equivocan en un partido y ya lo critican mucho“.

Luego al futbolista le cuestionó si en sus planes estaba volver a la élite, a lo que no le cerró las puertas: “No sé dónde jugaré ahora. Esperemos que el mercado de pases se abra para ver quién me quiere. Donde me quieran voy. Quién quiere a esta zurdita”.

