Más de 2.000 minas antipersona descubrió el Ejército en un depósito ilegal en el Meta

Imagen de las 2.000 minas halladas por el Ejército Nacional en el Meta. Foto: Ejército Nacional

El Ejército Nacional informó que, en medio de un operativo militar en el departamento del Meta, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, hallaron un depósito ilegal de cerca de dos mil minas antipersonal, las cuales estaban cargadas con aproximadamente 0,5 kilogramos de explosivos cada una.

Según el comandante del Comando Específico del Oriente, el coronel Omar Arciniegas Pinilla, el depósito de minas fue encontrado en la vereda Los Andes, ubicada en el municipio de Puerto Concordia, donde “fue destruido de manera controlada por personal experto en manejo de explosivos”.

”Tropas orgánicas ubican y destruyen de manera controlada 1.984 artefactos explosivos, al parecer elaborados de manera artesanal por esta estructura delincuencial”, indicó el coronel Arciniegas en diálogo con RCN Radio.

A renglón seguido, el comandante del Ejército Nacional señaló que, al parecer, esos elementos pertenecerían al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) estructura Jorge Briceño Suarez, los cuales, presuntamente, serían utilizadas para atentar contra uniformados de la institución y la población civil.

Tras hallar el cargamento, el coronel Arciniegas aseguró ante los micrófonos de RCN Radio que, desde la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, garantizarían la seguridad de los habitantes del suroccidente colombiano, neutralizando las acciones terroristas de esos grupos armados organizados.

“Queremos decirle a estos grupos ilegales al margen de la ley, que no hay sitio y que no hay propósito que quieran llevar a cabo que el Ejército Nacional, no neutralice”, sostuvo el comandante del Comando Específico del Oriente a la emisora bogotana.

Seis personas han resultado víctimas de minas antipersonales en lo corrido de 2022

En el marco del Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, que se celebra cada 4 de abril, el Programa de Acción Contra Minas reveló a RCN Radio que, en lo corrido de este 2022, seis personas han resultado afectadas por la explosión de minas antipersonales, sumándose así a las cerca de 12 mil víctimas que han sido reportadas por este mismo flagelo en Colombia desde 1990.

Según detalló la organización a la cadena radial, de las seis víctimas, dos eran civiles, mientras que las otras cuatro eran integrantes de la Fuerza Pública.

“Seguimos encontrando víctimas de minas antipersonal y otros artefactos en territorio, que hacemos nosotros con estas víctimas, las orientamos para que conozcan cuáles son las rutas de atención y puedan acceder a sus derechos como sobrevivientes de este flagelo”, señaló, al respecto de las cifras, la gerente de desarrollo y capacidades de Halo Trust, una organización de desminado civil humanitario, Johany Zuluaga, al mismo medio.

Las cifras del Programa de Acción Contra Minas así mismo indicaron que, los departamentos que más se han visto afectados por este flagelo, son: Antioquia, mientras que el municipio antioqueño con mayor número de víctimas es Vista Hermosa, y el departamento del Meta.

En cuanto a las cifras a nivel nacional, la gerente de desarrollo y capacidades de Halo Trust informó a RCN Radio que, “desde 1990 en Colombia se han presentado más de 12 mil víctimas de minas antipersonal y municiones sin explosionar”.





