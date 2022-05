“Ojalá no vayan a asesinarlo”: Diosdado Cabello sobre la idea de Petro de restablecer relaciones con Venezuela

Diosdado Cabello habló sobre la propuesta de Gustavo Petro de restablecer relaciones con Venezuela si llega a la presidencia. Foto: Reuters

El segundo hombre del régimen en Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro de que si llega a quedar elegido como el primer mandatario de los colombianos, restablecería las relaciones diplomáticas con el vecino país.

La declaración la realizó en la rueda de prensa que suele realizar tras las reuniones con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del que es el primer vicepresidente.

“Yo solo digo que ojalá no vayan a asesinarlo”, expresó.

Se debe recordar que desde 2018 el gobierno colombiano se deslindó por completo de los vínculos bilaterales de las dos naciones por lo que Cabello ha sido un férreo contradictor del actual presidente, al que calificó de ser un aliado de las mafias.

“Que el narcogobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo”, sostuvo el también diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela.

El chavista también recordó que no sería la primera vez que en Colombia se perpetraría el homicidio de un aspirante al primer cargo de Colombia.

“Si en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, eso muestra que no tienen escrúpulos”, señaló.

El funcionario del régimen de Maduro aseveró, además, que el país se convirtió en un problema para los países con los que comparte frontera.

“Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere (...) Ellos deberían estar buscando formas de tener buenas relaciones con todos los países de América”, añadió.

Aseguró que la situación en la frontera requiere de esa reapertura para que las poblaciones en esa zona puedan recuperarse a nivel económica.

“Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, aseguró.

Sin embargo, el segundo del régimen pronunció una controvertida frase, ya que indicó que el jefe del régimen en el vecino país era igual al primer mandatario colombiano.

“Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque”, dijo.

Se debe reseñar que desde que falleció Hugo Chávez, se dice, no oficialmente, que hay una rivalidad interna entre Cabello y Maduro.





Petro no descarta dialogar con Fajardo

La pelea entre el centro y el petrisimo parece más de las bases que de los propios candidatos, pues recientemente, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, comentó en sus redes sociales que no descarta un diálogo con Sergio Fajardo.

“Yo no descarto el diálogo. Al contrario, propongo que Colombia se llene de diálogos sociales y políticos”, manifestó Petro.

Petro sabe que en caso de una segunda vuelta el apoyo de Sergio Fajardo y el centro será vital para derrotar a Federico Gutiérrez, candidato de la derecha que cuenta con el apoyo de los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria.

Por su parte, Fajardo ha mantenido una posición no tan distante del candidato de Izquierda e incluso, reaccionó a las palabras de la senadora Zuleta, quien aseguró que al exgobernador de Antioquia lo habían quemado, sin mencionar a Gustavo Petro.

Hoy puedo afirmar que no lograron su objetivo y seguimos firmes en la lucha, con nuestras convicciones intactas. Sin duda, estos ataques sistemáticos y organizados hicieron dudar a muchos colombianos





