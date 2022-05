Esther Anaya, la violinista y dj colombiana que colabora con Snoop Dogg: “Sabía que iba a revolucionar la música”

Esther Anaya es dueña de uno de los cuadros NFTs de la colección Bored Ape Yacht Club. Instagram

Con la llegada del metaverso y las nuevas actualizaciones que permiten trasladar diferentes aspectos de la vida a la nube, cada vez son más las personas que adquieren bienes virtuales. Por ejemplo, una de las colecciones de NFTs más exclusivas es la de los más de 10.000 cuadros de Bored Ape Yacht Club (BAYC) -el simio con cara de aburrido que tiene miles de estilos-, de los que son dueños celebridades como The Chainsmokers, Marshmello, Jimmy Fallon, Eminem, Neymar, entre otros. Pero también hay una colombiana que hace parte del selecto grupo. Se trata de Esther Anaya, una bolivarense que se convirtió en la primera dj/violinista en conseguir una residencia en Las Vegas, donde presenta sus shows en hoteles de lujo.

En diálogo con Infobae Colombia, la artista colombiana nos contó su historia, su interés por la WEB3 y su nueva canción dedicada a esta, llamada BAYC -inspirada en la colección de NFTs- en la que colaboró junto al reconocido rapero Snoop Dogg, quien de hecho tiene su propio Bored Ape también.

Esther Anaya ha vivido en el futuro desde muy pequeña, es lo que muchos llamarían, una mujer ‘adelantada a su época’. A los seis años tocó su primer violín y, aunque tuvo una formación clásica y enfocada en la música para orquesta, siempre vio que ese maravilloso instrumento podía involucrarse en muchos géneros y estilos de música diferente. “Viví en Bolívar, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y empecé mis estudios de música en la Casa de la Cultura en Cajamarca y continué mis estudios en Bellas Artes en la Universidad del Atlántico”, señaló.

Cuando era una adolescente su familia, conformada por sus padres y sus dos hermanos, emigró a los Estados Unidos pidiendo un asilo político. En ese país sus padres hicieron un gran esfuerzo para que Anaya pudiera seguir tocando el violín y estudiando música, mientras ella buscaba nuevas maneras de incursionar con ese instrumento en otros ritmos como el hip-hop.

“Lo único que me traje fue mi violín y mi ropa. Siempre supe que yo iba a ser alguien en la música, que iba a revolucionarla. Uno de mis sueños era sacar el violín de la burbuja, de la orquesta; yo puedo ser una solista con el violín y utilizarlo con mi voz”, expresó la artista que también canta y toca otros instrumentos.

En EE. UU. Anaya conoció el mundo de los dj’s y la música electrónica, se convirtió en dj, pero no dejó su violín de lado y en todos sus shows baila, canta, toca el instrumento y está detrás de la consola. Gracias a esa visión Esther ha estado compartiendo escenario con artistas de la talla de Rihanna, Kanye West, David Guetta, Cristian Castro, Ana Gabriel, Calvin Harrys, y en 2018 fue la telonera en los shows de Maluma por Europa.

“Con el violín soy muy versátil, puedo tocar desde vallenato, salsa, merengue, romántica, electrónica, hip-hop, tú ponlo y yo lo toco. Así que hace ocho años me capacité para ser productora y dj profesional”, detalló. Desde hace varios años, la colombiana incorpora sus raíces latinas en su música, ya sea cantando en español o mezclando ritmos.

‘BAYC’ es su más reciente y está inspirada en la WEB3 y en su inversión en la criptomoneda a través de Bored Ape. “Yo pertenezco a esta comunidad, soy dueña de uno de los NFTs de este monito y toda la canción habla sobre estas personas, de lo que significa pertenecer a estos clubs. Es una canción que te hace bailar y sentir bien dónde sea que estés”, explicó la dj y señaló también que antes de lanzarla la probó en uno de sus shows en vivo y grabó la reacción de las personas, video que envió al rapero Snoop Dogg.

“Yo a él lo admiro mucho y todo esto me ha permitido colaborar con un artista tan grande de la música hip-hop, haremos muchos proyectos más en los próximos meses y todos ellos van a ser lanzados en su record labol que se llama ‘Death Row’ y que hace parte del metaverso”, anticipó Anaya. La violinista dj destacó que para ella esta es la nueva forma de hacer música y que a través de su trabajo lo que desea es que la comunidad latina conozca sobre estos temas, se informe y haga parte de la WEB3.

Anaya dio algunos consejos a los artistas que, como ella, quieren aprovechar los beneficios de la nueva tecnología para hacer la nueva generación de la música. “La WEB3 va a abrir muchísimas puertas y va a romper barreras. Lo que tú crees que hubiera sido imposible, porque tienes cierta distancia con cualquier otro artista, la WEB3, lo va a unir y va a crear una comunidad en la que, por ejemplo, yo en mis próximos proyectos, una de mis metas es lanzar unos NFTs con los cuales cualquier artista puede comprarlos y tiene los derechos de mi música”.

“Tú lanzas una canción y puedes ver toda la trayectoria de la misma, qué pasa, quién la compra, quién es la otra persona que va a ser dueña de la canción, cómo es intercambiada con otra persona y al mismo tiempo está generando dinero, te está dando más control sobre tu propia música y puedes hacer muchas más colaboraciones con otros artistas de una manera muy orgánica”, explicó la violinista.

La artista manifestó que es muy cercana a la comunidad latina y, aunque vive en los Estados Unidos desde muy pequeña, sigue conectada con las raíces del Caribe colombiano. Sin embargo, reconoce que si no hubiera salido del país seguramente no habría logrado abrir su mente a este nuevo mundo de la música.

“Si yo no hubiera salido de Colombia no hubiera conocido la música electrónica, allá solo conocía mis bases del vallenato, el merengue y la salsa ... Sin embargo, yo regreso a mi país y sigo promocionando mi música. Colombia fue lo que me dio las bases de la música clásica y latina que marca todo lo que hago, mis raíces siempre están muy presentes en mi trabajo”, señaló Anaya.

Precisamente, para seguir siendo una inspiración Esther Anaya creó su fundación sin ánimo de lucro llamada ‘ASAF Angels’ hace aproximadamente dos años. A través de esta la dj ayuda a niños de escasos recursos de Colombia, México y Estados Unidos con clases e instrumentos gratis para que se conviertan en las próximas estrellas musicales del mundo real y virtual.

