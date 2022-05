Lincoln Palomeque dedica un tierno mensaje a Carolina Cruz después de un mes de estar separados

Carolina Cruz habló de su relación con Lincoln Palomeque: “No ha sido sencillo para él”

A pesar de estar separados desde hace más de dos meses, el actor Lincoln Palomeque le escribió un emotivo mensaje a Carolina Cruz para felicitarla por el Día de la Madre. Ambos tiene dos hijos, Matías, de 5 años, y Salvador, de un año. Hay que recordar que este último ha presentado importantes problemas de salud desde que nació, por lo que la presentadora ha doblado sus esfuerzos como madre, tarea que fue reconocida por Palomeque.

“El amor más fuerte, puro y sincero. La labor más valiosa que pueda existir, proteger, guiar, y cuidar. Feliz Día de la Madre para ti, Carolina Cruz, y para todas las madres. Dios las ilumine en esa gran misión y las bendiga siempre”, escribió Palomeque en redes sociales.

Junto al mensaje, el actor publicó una foto de Cruz con sus dos hijos. En la imagen están los tres compartiendo un momento intimo en el que se abrazan mientras ríen.

Aunque Cruz no ha comentado en la foto de Palomeque, la presentadora sí hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que reflexiona acerca de la labor de ser madre y celebra a todas las mamás. Así mismo dedicó unas palabras a sus dos hijos y les agradeció por enseñarla a ser fuerte.

“Nunca pensé en lo fuerte que podría ser, hasta que estos dos maestros de vida me escogieron como mamá. Gracias, hijos, porque además de ser mis hombres, mi compañía, mi luz y mi fuente de inspiración, son la mejor decisión que he tomado. Hoy me aplaudo, felicito, abrazo y me lleno de amor, porque jamás pensé ser la mamá que soy. Feliz Día de la Madre a todas, gracias por hacer de este universo un mejor lugar para los hijos. Somos y seremos siempre la fuerza que mueve el mundo”, escribió Cruz.

Estos mensajes se publicaron un poco más de un mes después de que la pareja anunciara, de forma oficial, que se separaba. El pasado 28 de marzo las dos figuras públicas subieron, en sus respectivas cuentas de Instagram, un comunicado en el que con una sencilla frase al comienzo de la misiva sostuvieron: “Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.

Hay que recordar que las especulaciones sobre la separación entre Cruz y Palomeque, quienes tenían una relación amorosa desde 2008, empezaron a mediados de 2021, pero el hecho se hizo una realidad cuando ‘La negra candela’ reveló que en el mes de marzo se haría oficial que la pareja se separó y que estaban en proceso de separación de bienes.

Aunque la separación ha revolucionado la vida del actor y la presentadora, tambos están manteniendo una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Cabe recordar que el mensaje de Palomeque publicado este domingo no es la primera constancia publica de que la relación entre ambos continua, aunque ya no sea románticamente. A inicios de abril se les vio juntos en la celebración de cumpleaños de Matías.

El pequeño celebró sus cinco años con una fiesta con temática de Jurassic Park, y como era de esperarse, su mamá se encargó de presumir el pomposo encuentro en su perfil de Instagram. La presentadora posteó cuatro pequeñas galerías con diferentes fotos de la fiesta dedicada a Matías, a la cual asistieron también varias de sus amigas, como Carolina Soto y Catalina Gómez, con quienes comparte set en el programa ‘Día a día’.

El actor no compartió fotos del encuentro, pero la cuenta de la empresa que hizo el montaje con los globos sí compartió en la sección de historias varias imágenes donde él aparece junto a su hijo en medio de la fiesta, y pese a que estas ya no aparecen en el perfil -pues ya pasaron 24 horas desde el momento en que fueron compartidas-, no fueron pocos los seguidores del actor que se enteraron de su presencia en el lugar.

