El ‘coqueteo’ de Sergio Fajardo a Rodolfo Hernández en un debate presidencial: “Vote por mí”

Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández se pusieron cita este domingo en un debate presidencial organizado por el canal Caracol para ahondar sobre sus propuestas ambientales. En el evento hicieron presencia el antropólogo Carlos Castaño, la abogada Elena Ambrosi y el economista Eduardo Lora, quienes lanzaron preguntas para los aspirantes.

La ganadería extensiva, el cuidado de los bosques y parques naturales y los terrenos baldíos fueron algunos de los aspectos sobre los que giró la discusión. Además, en un tramo de la conversación, dos representantes de la etnia nukak les entregaron a los candidatos una caja con cenizas de bosques quemados de la Amazonia.

Y es que la deforestación sigue siendo un aspecto crítico en el país. De acuerdo con el último reporte publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en julio del 2021, la pérdida total de bosques en el 2020 rondó las 171.685 hectáreas, siendo este un aumento del 8 % con respecto a las cifras del 2019.

Pero otro momento particular en el debate ambiental fue cuando Sergio Fajardo le volvió a ‘coquetear’ a Rodolfo Hernández para que se sume a su proyecto político de cara a la primera vuelta presidencial, que tendra lugar el próximo 29 de mayo. Todo comenzó con la siguiente pregunta que hizo Castaño: “¿Está dispuesto su gobierno a quitarle los privilegios que tienen los ganaderos que hacen del negocio algo tan atractivo, dado que no se paga IVA ni impuestos, porque son informales?”.

El aspirante de la Coalición Centro Esperanza estuvo de acuerdo con tal afirmación, pero señaló que es esencial que esta actividad esté reglamentada. “Poner una serie de condiciones para la ganadería. En particular, para que sea razonable con el medio ambiente para recuperar lo que deforestaron. ¿Cómo se enfrenta eso? Eligiendo gobernantes que no son corruptos. Entonces, Rodolfo, vote por mí”, explicó.

Recordemos que uno de los pilares de Hernández durante su campaña electoral ha sido la lucha contra la corrupción, la cual, según ha explicado en previas oportunidades, es la principal problemática que tiene Colombia. “Yo no me robé un peso, al contrario, saqué el nido de ratas de la Alcaldía”, dijo hace algunas semanas con respecto a las críticas que ha recibido por su periodo como alcalde de Bucaramanga.

Ante la respuesta de Fajardo, el también ingeniero civil argumentó: “¿Quién está en desacuerdo con lo que dice Sergio? Pues nadie”. Seguido de esto, el exgobernador de Antioquia insistió en la invitación para Hernández, que dejó escapar algunas sonrisas por las propuestas. ‘Fico’ Gutiérrez también aprovechó el momento para asegurar que “no se han podido poner de acuerdo”.

Pese a que en los últimos días se especuló con que se podría concretar una alianza entre Fajardo y Hernández, finalmente ambos candidatos han reafirmado que conservarán sus candidaturas para la primera vuelta. En esa fórmula, incluso, llegó a involucrarse a Ingrid Betancourt, aspirante por el partido Verde Oxígeno.

“No acepto la alianza, acepto el apoyo total. Yo espero, basado en este raciocinio, que ellos [Fajardo e Ingrid], que son los que van de segundo y de tercero atrás en las encuestas, me apoyen a mí”, remarcó Hernández la semana pasada. Por su parte, Fajardo anunció el jueves, durante una rueda de prensa, que no renunciará a su candidatura a la Casa de Nariño: “Seguimos hasta el final, hasta el 29 de mayo”, no sin antes remarcar que “todas las personas que quieran hacer parte de este proyecto son bienvenidas”

