Rodolfo Hernández descartó una alianza con Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo en la primera vuelta presidencial

Rodolfo Hernández le pidió auxilio a Federico Gutiérrez tras quedar “corchado” sobre el Acuerdo de Escazú. Foto: Instagram @ingrodolfohernandez

Rodolfo Hernández le dijo no a la propuesta de Ingrid Betancourt de que concrete una alianza con el candidato Sergio Fajardo, por la coalición Centro Esperanza, y que ella se retiraría de la contienda y los apoyaría para poder tener una opción frente Gustavo Francisco Petro y Federico Andrés Gutiérrez, quienes lideran la intención de voto de acuerdo con las últimas encuestas en el país.

La propuesta de la cabeza del partido Verde Oxígeno se conoció tras una entrevista que concedió a la revista Semana en la que señaló: “Pongo mi candidatura presidencial sobre la mesa para que ellos dos pueden unirse si eso tiene algún valor; de pronto ellos piensan que no lo tiene, pero creo que más allá de los porcentajes de las encuestas hay una realidad: el clamor de una gran cantidad de colombianos que no quieren votar ni por Fico ni por Petro”.

Sin embargo, Hernández descartó esa alianza y solo aceptaría adhesiones, pero no renunciaría a continuar en la carrera por el primer cargo del país.

“No acepto la alianza, acepto el apoyo total. Yo espero, basado en este raciocinio, que ellos que son los que van de segundo y de tercero atrás en las encuestas, me apoyen a mí”, dijo el ingeniero santandereano durante un recorrido que llevó a cabo en Medellín, según reseñaron en la emisora Blu Radio.

Agregó que lo que quiere es unificar el sentimiento en contra de los corruptos que, con su particular estilo, denominó como “los ladrones politiqueros”.

Pero además, Hernández reconoció que por el momento el ganador en Antioquia era Fico y distaba de él en las encuestas, pero porque él ha sido independiente.

“Estamos a 28 días de las elecciones y tenemos, según las últimas encuestas, el 14% en las últimas encuestas, aquí el candidato de su tierra el doctor Gutiérrez nos supera, pero él es la sumatoria de siete personas que lo están apoyando a él, nosotros estamos absolutamente independientes”, destacaron de lo que dijo el candidato en su visita a la capital antioqueña.

Esta semana Hernández había señalado que era Fajardo el que debía sumarse a su campaña, ya que finalmente le lleva ventaja en las encuestas.

“Si yo llevo más es lo lógico, que el que lleva más recibe el apoyo del que lleva un poco menos, al menos yo pienso así y sé que Fajardo cumple la palabra”, expresó Hernández durante una entrevista con la emisora La FM.

Sin embargo, aunque parecer ser que la Presidencia de la República quedará en manos de Gustavo Petro o Federico Gutiérrez según Invamer, el también ingeniero asegura que no le “preocupan” los resultados de los estudios que miden la intencionalidad de voto de los colombianos para encontrarle reemplazo a Iván Duque. “Yo no me preocupo por eso, faltan 30 días”, agregó.

Además, tal y como lo aseguró este jueves en diálogo con Noticias RCN, Rodolfo Hernández aseguró que la alianza con Fajardo no es para sumar más votos sino para lograr un supuesto y verdadero cambio para Colombia.

Es más, hasta el propuso al exalcalde de Medellín una tentativa fecha para definir si se lanzan juntos en primera vuelta o uno de los dos renuncia a su candidatura y se adhiere a la del otro.

“Yo propongo que el que vaya ganando en cierta fecha recibe el apoyo del otro. Por tarde al 8 de mayo a las 4 de la tarde vamos a saber el nuevo devenir con respecto a la política colombiana. Si gano yo, en cabeza de mi nombre, si gana Sergio, yo lo apoyo”, dijo el exmandatario de la capital de Santander.



