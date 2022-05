“Que Uribe y sus paracos queden arrinconados, que se vaya a cuidar sus nietos”: Gustavo Petro

Foto de archivo. El candidato presidencial colombiano de izquierda Gustavo Petro, del partido Coalición Pacto Histórico, mira durante la inscripción de su candidatura en la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO REVENTAS NO ARCHIVO

Este 8 de abril el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, estuvo recorriendo el departamento del Magdalena, donde presentó sus propuestas de Gobierno. A la hora del discurso, el candidato aprovechó para referirse al expresidente Álvaro Uribe y lo asoció con los paramilitares.

“Que Uribe quede arrinconado como se lo merece (...) Que Uribe y sus paracos queden arrinconados, como se lo merecen. Uribe que se vaya a cuidar sus nietos”, dijo en primera instancia.

Además, el líder del progresismo dijo que los actores armados tendrán una segunda oportunidad, como ha ocurrido con los desmovilizados de las Farc o anteriormente los miembros de las AUC, arropados con la ley de Justicia y Paz.

“Los paracos, que vengan aquí porque tendrán una segunda oportunidad; como [en] todas las sociedades, deben tener una segunda oportunidad”.

Estas declaraciones son en defensa de los ataques del expresidente Uribe, quien se dedicó el pasado 7 de mayo a atacar al candidato, pues lo acusó, sin ninguna prueba, de estar detrás del paro armado del Clan del Golfo.

“La violencia asesina destruye la familia con el microtráfico y exige votar por Petro. Vuelve y juega ... Comunidad informa: continúa dramática situación en Córdoba y Sucre. 10 personas asesinadas y 60 vehículos incinerados. Se extiende a todo el Caribe y a parte de Antioquia. Y no se puede fumigar la droga, ¿qué nos espera? Ordenan votar por Petro”, indicó el expresidente.

En Twitter, Petro también le respondió al expresidente Uribe indicando que grupos paramilitares, como el Clan del Golfo, en cabeza de alias Otoniel, son consecuencia de las Convivir que promovió el líder del Centro Democrático.

Que Uribe y sus paracos queden arrinconados, añadió el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico.

“La alianza de la política y el crimen en manos del uribismo hizo trizas la paz y condenó a Colombia a la corrupción y la violencia. Ahora los políticos aliados al narcotráfico se limpian sus manos sucias con nosotros. ¡Mamola!”, compartió el candidato de izquierda.

Agregó, además: “Colombia necesita una estrategia de seguridad humana que entienda que las organizaciones surgen por causas que están en los mismos defectos de la política y de la economía, que las causas son multidimensionales y no se solucionan con “plomo es lo que hay”, concluyó Petro.

Otras disputas entre Petro y Uribe

No es la primera vez que Uribe ataca a Petro, recientemente declaró: “que los habitantes del Recreo y de La Castellana sepan que a pesar de la complicidad con la muerte...”, ahí se corta el discurso. La publicación sentencia:

“Amenaza a sectores ciudadanos. Petro no es incoherente, lo de él es más grave: sabe engañar, insiste en Perdón Social para tapar Eje de la Picota y amenaza a ciudadanos, incitando lucha violenta de clases”.

Una hora después, el excongresista nuevamente arremetió contra Gustavo Petro, asegurando que solamente ve los episodios de violencia, los despojos de tierras y la toma paramilitar de la Universidad de Córdoba. Pero, le manifiesta que: “se olvida de los 20 años anteriores de guerrilla sin Estado que protegiera al ciudadano. Nuestro gobierno desmontó paramilitares y debilitó guerrilla. Petro: no más engaño histórico”.

Revisando el video completo, encontrando un contexto más amplio del presentado por Álvaro Uribe, se ve a Gustavo Petro en una plaza haciendo un discurso, pero, la frase completa dicha por el candidato, teniendo en cuenta la presentada en la publicación del exmandatario dice:

“Los tiempos en que se divide la sociedad han pasado. No vamos a enfrentar una parte de la sociedad contra otra. Que los habitantes del Recreo y de La Castellana sepan que a pesar de la complicidad con la muerte y no todos lo hicieron, porque no voy a generalizar; lo que ofrecemos es un pacto social un pacto histórico, un perdón social basado en la justicia. Lo único que demandamos y construiremos es un departamento menos injusto, menos desigual; en donde los derechos de las personas humanas que habitan este territorio, y los derechos de la naturaleza y los derechos del agua se puedan respetar”.

