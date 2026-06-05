Shakira rechazó el uso indebido de su imagen para promover la campaña de Iván Cepeda: “Mi compromiso es con Colombia”

Shakira rechaza uso de su imagen en campaña electoral, niega respaldo a cualquier candidato en Colombia - crédito @shakira / Instagram - Reuters/ Enea Lebrun

La cantante colombiana Shakira rechazó públicamente el uso no autorizado de su imagen en la campaña presidencial del candidato Iván Cepeda para la segunda vuelta en Colombia. El pronunciamiento se produjo tras la circulación de piezas que la vinculaban con el respaldo al senador, aspirante del Pacto Histórico.

Según detalló la artista en un comunicado oficial, “las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”.

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En el comunicado, la cantante enfatizó: “Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”.

Shakira subrayó su compromiso con la democracia y el derecho de los colombianos a votar libremente, pidiendo un ambiente de paz y transparencia en la jornada electoral - crédito REUTERS/Ricardo Moraes/File Photo

La oficina de prensa de Shakira aclaró que la cantante no tiene afiliación política ni ha intervenido en favor de ningún sector electoral en esta contienda.

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El mensaje se divulgó después de que un grupo de seguidores de la artista en el país, denominado Wolfpack con el Pacto Histórico, difundiera material gráfico editado para promover el voto a favor de Iván Cepeda.

El mensaje que ya fue eliminado de la cuenta que demuestra su apoyo al candidato decía: “La manada de Lobos nos unimos por Colombia, porque Shakira nos enseñó que la educación es fundamental para combatir la desigualdad en nuestro país”, palabras que habían sido acompañadas de un montaje en el que se veía a la cantante de Hips Don’t Lie junto a Iván Cepeda y Aida Quilcué, fórmula viceprecidencial del candidato del Pacto Histórico.

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El mensaje eliminado de la campaña incluía un montaje de Shakira junto a Iván Cepeda y Aida Quilcué, resaltando la importancia de la educación para combatir la desigualdad - crédito @_NicolasMontoya/ X

Tras la controversia generada por el uso indebido de la imagen de Shakira para promover la candidatura de Iván Cepeda, lo que llevó a la propia cantante a desmentir públicamente cualquier respaldo político, otros fandoms y comunidades de seguidores de figuras internacionales han decidido sumarse de forma activa al movimiento digital de apoyo al candidato del Pacto Histórico.

Este fenómeno ha cobrado fuerza en la antesala de la segunda vuelta presidencial en Colombia, donde los colectivos de fanáticos han desempeñado un papel cada vez más visible en la campaña.

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En su perfil de X quedó expuesto el error del equipo de comunicaciones del senador Iván Cepeda, en relación con un mensaje de agradecimiento a la comunidad K-pop en Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X

Entre los grupos más activos destacan los seguidores del K-pop, quienes, bajo el nombre de “Kpopers con el Pacto”, han impulsado campañas en redes sociales para movilizar a jóvenes votantes a favor de Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. La influencia de la comunidad K-pop se ha hecho notar a través de hashtags, videos y publicaciones que buscan posicionar al candidato en el debate público digital. El propio Cepeda agradeció el respaldo en su cuenta oficial de X, señalando: “Gracias a la comunidad K-pop en Colombia. Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de toda una generación”.

El efecto multiplicador de estos apoyos se extendió más allá del K-pop. En las últimas jornadas, se han sumado grupos de fans en Colombia de artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, Sia, Ariana Grande y Dua Lipa. Estas comunidades, acostumbradas a coordinar acciones digitales en defensa de sus ídolos, han canalizado su capacidad de organización para respaldar la campaña de Cepeda, asociando su imagen con valores como la defensa del medio ambiente, la inclusión y los derechos humanos. En plataformas como X, Instagram y TikTok, los fandoms han publicado mensajes, imágenes y videos llamando a votar por el aspirante de izquierda.

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El apoyo digital se amplió con la participación de fandoms colombianos de Lady Gaga, Taylor Swift, Sia, Ariana Grande y Dua Lipa, quienes asociaron su respaldo a valores de inclusión y derechos humanos - crédito redes sociales

Hasta el momento, las oficinas de prensa y equipos de representación de artistas internacionales como Lady Gaga, Taylor Swift, Sia, Ariana Grande o Dua Lipa no se han pronunciado ni han confirmado estar al tanto del uso de sus nombres e imágenes en el contexto electoral colombiano. Las acciones de estos fandoms surgen de manera autónoma, sin vínculos formales con los artistas ni con sus agencias, y responden a la dinámica participativa y espontánea propia de la cultura digital juvenil.