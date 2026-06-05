Nicky Jam en Bogotá: estas son las recomendaciones, horarios de acceso, vestimenta y rutas de transporte público que operarán para el evento

El show de Nicky Jam, previsto para iniciar a las 9:00 p.m. en El Campín, contará con un operativo especial de ingreso y movilidad coordinado entre la organización y las autoridades locales - crédito Visuales IA Infobae

Este sábado 6 de junio, la capital recibirá una de las mayores movilizaciones de público de la temporada con motivo del concierto de uno de los referentes de la música urbana internacional.

El evento está programado para iniciar a las 9:00 p.m en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, pero la apertura de puertas comenzará a las 5:00 p.m. La organización, en coordinación con la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Movilidad, ha diseñado un operativo especial con el objetivo de garantizar el acceso seguro y ordenado, así como una movilidad fluida antes, durante y después del espectáculo.

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La recomendación principal para los asistentes es anticipar la llegada al escenario. Se aconseja revisar el horario de apertura de puertas y planificar el desplazamiento con suficiente tiempo para evitar contratiempos y filas extensas. El ingreso se realizará únicamente con el boleto digital adquirido a través de la plataforma oficial, por lo que se solicita tener el código QR listo en el dispositivo móvil para facilitar los controles en los filtros de acceso. No se permitirá el ingreso de personas sin entrada válida ni con boletas impresas en formatos no autorizados.

El ingreso al estadio estará dividido por localidades y con filtros específicos

El acceso al estadio estará segmentado estrictamente por localidades, con el fin de dispersar a los asistentes y reducir puntos de concentración en los alrededores. Para quienes cuenten con entradas de Gramilla VIP y Gramilla General, el ingreso habilitado será exclusivamente por la Carrera 30, sobre la avenida NQS, utilizando los filtros orientados hacia el costado oriental del complejo.

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Los asistentes ubicados en las localidades orientales, tanto en la zona baja como en la alta y norte alta, accederán por la Calle 57, en el costado este. En el caso de las localidades occidentales, el flujo peatonal estará habilitado por la Calle 53B, permitiendo conexión directa con los accesos del costado oeste. Para los palcos, el ingreso preferencial estará ubicado sobre los accesos técnicos de la Transversal 28, de acuerdo con la distribución de la boletería.

La organización recomienda revisar con antelación la localidad asignada y el punto de acceso correspondiente, para evitar recorridos innecesarios en los anillos externos del estadio y facilitar el desplazamiento de todos los asistentes. Se recuerda que el evento está habilitado para mayores de 18 años. La única excepción corresponde a jóvenes de 16 y 17 años con entrada para Oriental Alta, sectores uno al cinco, quienes deberán ingresar acompañados por un adulto.

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Como parte de las recomendaciones generales, la organización recuerda la necesidad de portar documentos de identificación, hidratarse adecuadamente y atender las indicaciones del personal de logística y seguridad.

El ingreso con objetos contundentes, bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas o elementos que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes está estrictamente prohibido. La producción ha sugerido además un código de vestimenta denominado “Urban Black”, invitando a los asistentes a utilizar prendas en tonos oscuros para unificar la ambientación visual dentro del estadio.

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El acceso dependerá estrictamente de la localidad impresa en la boleta y la logística está orientada a garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes.

Recomendaciones para el uso de transporte público y alternativas de movilidad

En materia de movilidad, se destaca la importancia de priorizar el uso del transporte público. No se permitirá el estacionamiento de vehículos particulares sobre la avenida NQS ni en las vías aledañas al estadio. Desde el 4 de junio y hasta las primeras horas del domingo 7, se mantendrán cierres viales y desvíos en el entorno del complejo deportivo, por lo que se recomienda consultar previamente los mapas y rutas alternativas dispuestas por la autoridad de movilidad.

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Para quienes lleguen en transporte público, las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN serán los principales puntos de acceso sobre la troncal NQS.

Desde estas estaciones estarán disponibles 13 rutas troncales para facilitar el ingreso y la salida de los asistentes. Además, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) tendrá habilitados cuatro paraderos estratégicos en las calles 53 y 63, la carrera 24 y la avenida NQS, y operará 24 rutas en los corredores próximos al estadio. El sistema ajustará la frecuencia y el despacho de los servicios según la demanda, y se recomienda recargar con anticipación la tarjeta TuLlave para agilizar la entrada al sistema.

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Al finalizar el concierto, se pondrá en marcha un dispositivo especial para la evacuación del público. Ocho rutas adicionales de transporte estarán disponibles desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena, conectando directamente con los principales portales del sistema, como Norte, Américas, Suba, El Dorado, Usme, 20 de Julio, 80 y Sur. Estas rutas permitirán un retorno seguro y ordenado hacia distintos puntos de la ciudad.