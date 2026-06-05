Así llegó la selección Colombia a San Diego, ciudad sede del último amistoso ante Jordania, previo a su debut en el Mundial 2026

El momento cuando la Tricolor llega a su hotel de concentración, en San Diego, California (Estaods Unidos)-crédito @VBarCaracol-@sebasperiodista/X

El 4 de junio de 2026, la selección Colombia viajó de Bogotá rumbo a San Diego (California), Estados Unidos, para disputar el último partido de preparación de la fecha FIFA ante Jordania.

Los jugadores, bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, junto con la delegación de la Tricolor, partieron desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). Antes del vuelo, el presidente Gustavo Petro les entregó una bandera.

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La Tricolor afrontará el partido clave ante Jordania, previo a lo que será su debut ante Uzbekistán-crédito @VBarCaracol-@sebasperiodista/x

Los jugadores de la selección Colombia estuvieron en el vuelo AV280 de la aerolínea Avianca, que partió desde las 3:19 p. m. (hora de Colombia), y llegó a las 10:01 p. m. (hora de Colombia), según la información que entregó la plataforma de seguimiento a los vuelos de aviones Flight Radar 24.

En su llegada al hotel de concentración, ubicado en San Diego (California), varios hinchas de la Tricolor se acercaron a los alrededores del lugar de descanso de los jugadores y, tan pronto llegó el bus con la delegación, comenzaron a saltar y gritar, mostrando el apoyo a lo que será la séptima participación en Mundiales de Colombia.

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La selección Colombia completó el 3 de junio de 2026, su último entrenamiento en el país y viajó a Estados Unidos para continuar su preparación internacional, con la mira puesta en el amistoso ante Jordania del domingo 7 de junio.

El plantel que dirige Néstor Lorenzo trabajó desde las 9:00 a. m. en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, con ejercicios de movilidad, agilidad y acondicionamiento físico, antes de enfocarse en tareas tácticas y estratégicas previstas en el plan de juego para ese compromiso.

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Tras la práctica, la delegación se trasladó a CATAM para el acto de entrega del Pabellón Nacional. La ceremonia fue encabezada por el presidente Gustavo Petro Urrego, y que entregó el pabellón al técnico Néstor Lorenzo y al presidente de la Federación, Ramón Jesurún.