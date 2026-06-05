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Abelardo de la Espriella aseguró que no cumplirá fallo judicial que le prohibe usar la camiseta de la selección Colombia: “Que me arresten”

El candidato presidencial reclama que la prenda representa la esencia nacional y reitera que mantendrá su postura pese a la decisión judicial y el posible arresto durante su campaña previa a la segunda vuelta electoral

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El candidato señaló que hay un ataque a la libertad y a la igualdad, y sostuvo que esos actores “no están actuando como demócratas” en medio de la controversia por la medida cautelar - crédito Sergio Acero / Reuters
El candidato señaló que hay un ataque a la libertad y a la igualdad, y sostuvo que esos actores “no están actuando como demócratas” en medio de la controversia por la medida cautelar - crédito Sergio Acero / Reuters

Abelardo de la Espriella afirmó que seguirá usando la camiseta de la selección Colombia durante su campaña presidencial, pese a una orden judicial, conocida el 4 de junio del 2026, en la que se le prohíbe adoptarla como símbolo político, y aseguró estar dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia legal derivada de esta decisión.

La orden judicial intenta restringir mi derecho a portar la camiseta de Colombia, un símbolo que representa la esencia de nuestra nación”, expresó De la Espriella en entrevista concedida al programa Velez por la Mañana.

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Además, precisó que la controversia surgió al final de la campaña, tras la decisión de una jueza de Bogotá que le ordenó dejar de usar la prenda como emblema en actividades políticas.

Esa es una decisión abiertamente ilegal. Yo me he caracterizado, Luis Carlos, por siempre acatar las decisiones judiciales, pero esta no la puedo acatar porque a mí nadie me puede quitar el derecho a portar la camiseta del equipo de Colombia, a hacer uso de los símbolos patrios que tanto me enorgullecen... es la primera vez que desacato una decisión judicial que es abiertamente ilegal e inconstitucional”, se refirió, De la Espriella en diálogo con el periodista mencionado.

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De la Espriella defiende derechos fundamentales tras el fallo

El candidato presidencial de Salvación Nacional justificó su postura al sostener que la medida vulnera derechos fundamentales, especialmente el derecho a la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, ambos protegidos por la Corte Constitucional.

El candidato afirmó que impedirle portar la prenda supone una discriminación y remarcó que no es un símbolo partidista, sino un elemento que, según dijo, pertenece a todos los colombianos - crédito captura de Pantalla Luis Carlos Velez / Youtube
El candidato afirmó que impedirle portar la prenda supone una discriminación y remarcó que no es un símbolo partidista, sino un elemento que, según dijo, pertenece a todos los colombianos - crédito captura de Pantalla Luis Carlos Velez / Youtube

También sostuvo que estos valores representan no solo una tradición nacional, sino también una garantía personal de expresión y pertenencia.

El aspirante insistió en la primacía de los principios constitucionales, en sus declaraciones recogidas por el programa mencionado. “Lo primero es que quiero hacer referencia a la sentencia T595 de 2017, sobre el libre desarrollo de la personalidad. Obligarme, mediante una medida cautelar, a no utilizar la camiseta es contrario a esa sentencia y vulnera mi derecho de igualdad”, afirmó.

De la Espriella subrayó que siempre ha acatado las decisiones judiciales, pero considera que esta disposición es ilegal e inconstitucional. “A mí nadie me puede quitar el derecho a llevar la camiseta del equipo de Colombia, a hacer uso de los símbolos patrios que tanto me enorgullecen. Esto choca contra lo que establece la Corte Constitucional y con un principio fundamental como es la igualdad”, sostuvo.

Para el candidato, la restricción impuesta equivale a convertirlo en “un ciudadano de tercera” y recalcó la gravedad de impedirle usar la camiseta, una prenda que no pertenece a ningún partido político, sino a todos los colombianos.

“No se trata de una camiseta de partido, es la camiseta de la patria. Hacemos un llamado a todos los defensores de la patria, a todos los colombianos, para que porten la camiseta en señal de rechazo a una decisión judicial que considero abiertamente inconstitucional e ilegal”, manifestó.

Sanciones, apelación y llamado a la ciudadanía

Abelardo de la Espriella declaró a Blu Radio que está preparado para asumir cualquier sanción derivada del desacato a la orden judicial.

La medida provisional aceptó una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y exige cesar de inmediato cualquier asociación de colores y emblemas deportivos con la aspiración presidencial del abogado - crédito Juzgado 120
La medida provisional aceptó una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y exige cesar de inmediato cualquier asociación de colores y emblemas deportivos con la aspiración presidencial del abogado - crédito Juzgado 120

“La jueza y la persona que presentó la tutela pueden proceder con un incidente de desacato; si me ordenan el arresto, con gusto lo cumpliré”, señaló.

Explicó que la decisión aún es provisional y que, si la resolución definitiva no le es favorable, presentará una apelación ante las instancias competentes. “Vamos a dar la batalla jurídica y estoy seguro de que vamos a ganar, si no en primera, en segunda instancia. Esta decisión me parece absolutamente arbitraria”, indicó el candidato.

El aspirante también instó a la ciudadanía a manifestar su desacuerdo usando la camiseta de la Selección Colombia y alertó que se trata de un ataque a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad.

Además, advirtió sobre la situación al mencionar que, “ya nos notificaron el señor Petro y su heredero Iván Cepeda que no podemos usar la camiseta y, además de eso, están desconociendo los resultados electorales que han sido certificados por todos los veedores internacionales y por la registraduría, por los medios, por todas las asociaciones cívicas que fueron absolutamente transparentes. De tal suerte que esto tiene que ser una alerta muy grave para el pueblo colombiano, porque Cepeda y Petro no son demócratas, lo están probando con la prohibición de la camiseta y con el desconocimiento de la voluntad popular”, sentenció De la Espriella en diálogo con el periodista Luis Carlos Vélez en su programa Vélez por la Mañana.

La orden judicial, emitida el 3 de junio de 2026, exige el cese inmediato y definitivo de la prenda y de otros signos en actos, propaganda y plataformas digitales - crédito Sergio Acero/ Reuters
La orden judicial, emitida el 3 de junio de 2026, exige el cese inmediato y definitivo de la prenda y de otros signos en actos, propaganda y plataformas digitales - crédito Sergio Acero/ Reuters

Al finalizar la entrevista, De la Espriella sostuvo: “yo me pongo mi camiseta, la llevaré con orgullo y asumo cualquier responsabilidad que se produzca por cuenta de esa decisión que he tomado de manera libre, y con la claridad absoluta y diáfana de defender esos principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad”.

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