Yina Calderón hizo tremenda fiesta para que sus trabajadoras celebraran el Día de la Madre

Nuevamente, Yina Calderón genera polémica en redes sociales y, otra vez, por cuenta de una celebración. Vale recordar que a lo largo de la semana pasada, la influenciadora generó todo tipo de reacciones no solo de usuarios en Instagram sino también de varias colegas que cuestionaron su comportamiento en la celebración de cumpleaños de Aida Victoria Merlano.

Ahora, la también DJ volvió a llamar la atención por cuenta de varios videos compartidos en su perfil oficial de Instagram y que han generado revuelo durante este jueves al grabar a varias de sus trabajadoras, presuntamente, sin el consentimiento de ellas.

A través de varias historias de Instagram, Calderón le mostró a sus 1.1 millones de seguidores la fiesta que le hizo a las trabajadoras de su empresa de fajas, con motivo del Día de la Madre. Sin embargo, la polémica inició porque en la primera publicación compartió una encuesta donde preguntó “¿Emborracho al personal?” y las respuestas eran: “Sí y nos muestra cómo quedan” y “No, Yina, estás loca”.

Pues bien, en las siguientes ‘InstaStories’ mostró la celebración, que incluyó a varios bailarines y a la que fue invitada su madre, Merly Ome, al igual que Juliana, hermana de Yina. Además, se ve que varias trabajadoras hicieron parte de la fiesta que fue realizada en las instalaciones de la empresa.

Posteriormente, mostró que varios de sus familiares estaban ebrios y en otra historia lo confirmó diciendo que, “se emborrachó la familia” junto con varias risas; de igual manera, evidenció con su teléfono celular que algunas de sus colaboradoras se quedaron dormidas, y hasta su mamá fue captada tomándose varias copas de más.

Aquella parranda, que no pasó desapercibida en esta plataforma, fue replicada por varias cuentas de entretenimiento, entre ellas ‘Rastreando famosos’, generando decenas de comentarios. Si bien hubo usuarios que no estuvieron de acuerdo en compartir este contenido, otros reconocieron el gesto que tuvo la DJ con sus colaboradoras que, entrada la noche de este jueves, disfrutaron hasta de una serenata con mariachis.

A través de varias historias de Instagram, la empresaria compartió la fiesta que le realizó a las trabajadoras de su empresa de fajas por el día de las madres. VIDEO: Vía Instagram (rastreandofamosos)

“Se desestresaron y lo pasaron bueno... Yo hubiera omitido el licor y dejo al stripper”; “No entiendo el porqué del revuelo, el estado natural de Yina es vivir Borracha y pues las empleadas están ahí por gusto propio y tomaron porque se les dio su gana”; “-Yina- Es feliz boleteándose ella borracha y ahora quiere boletiar a los demás” y “No le duró ni 5 el cambio sigue y seguirá siendo una borracha showsera”, fueron solo algunas de las reacciones destacadas al post con las historias de Calderón.

Vale recordar que con respecto a la presencia de la madre de Yina en la fiesta, ella le había llamado fuertemente la atención luego de que su hija hubiera confesado que era “adicta” al tusi.

Días después, y con evidente enojo, Merly Ome envió una contestación a aquellas palabras de Yina, desmintiendo lo dicho y aclarando que no consume drogas. De paso, aprovechó para regañar a la polémica empresaria.

“Estoy muy molesta con Yina porque ella ha hecho un comentario, que dizque a mí me gusta el tusi”, exclamó, mencionando que muchas personas le habían preguntado por este tema y hasta aprovechó para preguntarle a su hija “¿Qué es eso?”

Y concluyó: “La gente confunde las cosas, usted sabe que yo no me fumo ni un cigarrillo, a mí me gusta un poquito la cervecita, pero de drogas nada”.

