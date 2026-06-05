Hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición en un apartamento en Soacha: vecinos alertaron por un fuerte olor

La intervención de bomberos y de la Policía se activó tras el aviso de residentes del conjunto El Sándalo, en Ciudad Verde, y terminó con el hallazgo de un cuerpo en descomposición - crédito Suminstrada Redes Sociales

Un fuerte olor alertó a los habitantes del conjunto residencial El Sándalo en el sector de Ciudad Verde, en el municipio de Soacha, y motivó el ingreso de personal de emergencia al apartamento 503 de la torre 12, donde, tras la intervención coordinada de Bomberos de Soacha y la Policía Nacional, se encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue localizado en la noche del 4 de junio en la habitación principal del apartamento mencionado tras la apertura de la puerta por parte de la Policía Nacional, bomberos y personal de seguridad privada.

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“Al arribo, y con autorización del administrador del conjunto residencial, se procede a efectuar la apertura de la puerta principal del apartamento 503. Durante la inspección inicial se confirma la presencia de un cuerpo sin vida en la habitación principal, encontrándose en avanzado estado de descomposición”, explicó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha..

Así hallaron el cadáver en Ciudad Verde

La inspección inicial fue encabezada por los uniformados identificados como el subteniente Mendoza y el patrullero Vaquero, adscritos al cuadrante de Ciudad Verde, además del supervisor de la empresa de seguridad privada del conjunto, según registró Noticias Caracol.

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El procedimiento se realizó la noche del 4 de junio en la torre 12 del conjunto El Sándalo, en Ciudad Verde, con apoyo de Bomberos de Soacha y del personal de seguridad privada - crédito captura de pantalla / Suministrado

Una vez verificada la emergencia, las unidades de Bomberos de Soacha entregaron formalmente la escena a la Policía Nacional para iniciar las diligencias de investigación y los actos urgentes.

Hasta el cierre de los reportes, las autoridades no habían confirmado la identidad de la víctima ni el tiempo exacto que llevaba el cuerpo en el apartamento. Esta condición explicó la presencia del olor intenso que alertó a los vecinos y la urgencia de la intervención.

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Tras la entrega de la escena a la Policía Nacional, la labor quedó en manos de las unidades judiciales responsables.

Tanto el administrador del conjunto residencial como el supervisor de seguridad han cooperado con las autoridades en las primeras diligencias, en línea con la normativa de convivencia establecida en la zona.

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El hallazgo de tres cuerpos en Soacha y la nueva presión sobre la seguridad en la frontera con Bogotá

Tres cuerpos fueron hallados el 4 de junio de 2026 en la vereda Fusungá, zona rural de Soacha, con signos de violencia y parcialmente incinerados. La ubicación de los cadáveres se logró tras un reporte ciudadano cerca de las 10:15 a.m.

Alcalde de Soacha sobre el hallazgo de los tres cuerpo con señales de violencia - crédito @JulianPericoJr/X

El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, afirmó en declaraciones: “El día de hoy en zona rural del municipio de Soacha, vereda Fusungá, se hallaron tres cuerpos sin vida. Esos cuerpos presentaban señales de tortura y estaban parcialmente incinerados”.

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El hallazgo se produjo en el sector conocido como El Cielo, a unos 40 minutos del perímetro urbano del municipio, sobre una vía terciaria que comunica con la localidad de Ciudad Bolívar. Tras la alerta, unidades de la Sijín, la Sipol y el Msopt iniciaron labores para establecer el móvil y los posibles responsables.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, indicó en su cuenta de X, que desde el primer aviso se coordinó con el Gobierno y con la Policía de Bogotá para ubicar a los responsables: “Desde el primer momento articulamos acciones Sijin y Sipol, para que bajo el liderazgo de la @PoliciaSoacha se coordine con las autoridades de @Bogota @GobiernoBTA @PoliciaBogota, dado que el sector limita con la localidad de Ciudad Bolívar. Necesitamos esclarecer estos hechos y dar con los responsables”.

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El coronel Juan Gómez, realiza una declaración pública frente a un emblema institucional. El contenido de su intervención se centra en el hallazgo de tres cuerpos incinerados y torturados por las autoridades el 4 de junio, en una zona boscosa ubicada en los límites de Bogotá y Soacha - crédito Policía de Soacha

Las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y en la recolección de elementos probatorios para precisar las circunstancias del hecho. También buscan establecer cuánto tiempo llevaban los cuerpos en el sitio y si existe relación con reportes de desaparición.