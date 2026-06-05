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Figura de la selección de Escocia fue confirmado como refuerzo del Tottenham a menos de una semana del Mundial 2026

El cuadro londinense confirmó la llegada del exdefensor del Liverpool para la temporada 2026-2027

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Tottenham salvó la categoría, y jugará la Premier League 2026-2027, y de la siguiente forma confirmó a una de las figuras de la selección Escocia-crédito @SpursOfficial/X

El 5 de junio de 2026, Tottenham confirmó la llegada del defensor de la selección Escocia, Andrew Robertson, como su nuevo refuerzo para el campeonato inglés la próxima temporada.

Después de pasar nueve temporadas en el Liverpool FC de Inglaterra, Robertson comienza un nuevo ciclo en el cuadro de los “Spurs” (apodo del Tottenham), y su nuevo club confirmó el fichaje a través de sus redes sociales.

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Robertson fue confirmado por el Tottenham como su nuevo refuerzo-crédito Russell Cheyne/REUTERS
Robertson fue confirmado por el Tottenham como su nuevo refuerzo-crédito Russell Cheyne/REUTERS

Con un video explicando el significado de jugar en Tottenham, y presentando la camiseta de Andrew Robertson, los londinenses confirmaron su primer refuerzo para lo que será el 2026-2027, buscando mejorar lo que fue la campaña 2025-2026.

Tottenham no logró clasificar a competiciones continentales en Europa, y mantuvieron la categoría, tras tener un mano a mano en las última fechas con el West Ham (equipo que finalmente descendió a la segunda división del fútbol inglés), pese a que los “Spurs” venían de ser campeones de la UEFA Europa League en la temporada 2024-2025 ante el Manchester United.

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El 24 de mayo de 2026, Tottenham derrotó en condición de local por 1-0 al Everton, y con este triunfo, los dirigidos por el italiano Roberto de Zerbi terminaron su campaña con 41 puntos, sacando dos puntos de ventaja al West Ham.

Estadísticas de Andrew Robertson en la temporada 2025-2026

Andrew Robertson fue uno de los jugadores más destacados en la campaña de Jürgen Klopp cuando ganó todos los títulos en la temporada 2019-2020-crédito David Klein/REUTERS
Andrew Robertson fue uno de los jugadores más destacados en la campaña de Jürgen Klopp cuando ganó todos los títulos en la temporada 2019-2020-crédito David Klein/REUTERS

El lateral izquierdo estuvo presente en 36 partidos en 2.001 minutos con la camiseta del Liverpool en todas las competencias, marcó tres goles y realizó dos asistencias.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

  • 17 de septiembre de 2025 - Champions League: 86 minutos y gol en el Liverpool 3-2 Galatasaray
  • 25 de abril de 2026 - Champions League: 87 minutos y gol en el Liverpool 3-1 Crystal Palace
  • 6 de marzo de 2026 - FA Cup: 90 minutos y gol en el Wolverhampton 1-3 Liverpool

Nuevo técnico de Andrew Robertson en el Tottenham y director deportivo del club se refirieron al fichaje

El técnico italiano explicó la importancia del fichaje del capitán de la selección de Escocia-crédito Dylan Martínez/REUTERS
El técnico italiano explicó la importancia del fichaje del capitán de la selección de Escocia-crédito Dylan Martínez/REUTERS

Tras el ciclo con Liverpool en 9 temporadas, Robertson dejó Liverpool al expirar su contrato, después de haber anunciado previamente su salida. El defensor disputó 378 partidos con el club de Anfield desde su llegada en 2017 procedente de Hull City y ganó dos ligas inglesas, una Liga de Campeones, dos Copas de la Liga y una FA Cup.

El acuerdo para que llegara a Tottenham ya había estado cerca en enero, cuando el club entonces dirigido por Thomas Frank lo señaló como objetivo, según BBC Sport. Los dos equipos alcanzaron un pacto, pero Liverpool se retiró de la operación al no poder recuperar al griego Kostas Tsimikas de su cesión en la Roma de la Serie A de Italia.

El fichaje se cerró después de que el equipo londinense garantizara su continuidad en la Premier League con una victoria ante Everton en la última jornada, ya bajo la conducción del técnico Roberto de Zerbi. Ese contexto enmarca la llegada de un futbolista con recorrido en la élite a una plantilla que busca reconstruirse tras una temporada al límite de la zona de descenso.

De Zerbi explicó por qué impulsó la incorporación y dijo: “Andy es alguien a quien he admirado durante varios años y aportará cualidades técnicas sobresalientes, experiencia, liderazgo y mentalidad a nuestro equipo”.

El entrenador añadió: “Es un ganador probado al más alto nivel durante mucho tiempo y puede ser un jugador muy importante para nosotros, dentro y fuera del campo”.

El director deportivo de Tottenham Johan Lange sostuvo que la trayectoria del defensor respalda la apuesta del club.

“Su calidad, carácter y liderazgo han quedado claros durante una carrera en la que ha competido con regularidad por grandes títulos y los ha ganado”, afirmó.

Estos son los 26 convocados a la selección de Escocia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la lista de 26 jugadores convocados por Steve Clark a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Scotland
Esta es la lista de 26 jugadores convocados por Steve Clark a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Scotland
  • Craig Gordon
  • Angus Gunn
  • Liam Kelly
  • Grant Hanley
  • Jack Hendry
  • Aaron Hickey
  • Dom Hyam
  • Scott McKenna
  • Nathan Patterson
  • Anthony Ralston
  • Andy Robertson
  • John Souttar
  • Kieran Tierney
  • Ryan Christie
  • Findlay Curtis
  • Lewis Ferguson
  • Ben Gannon-Doak
  • Billy Gilmour (afuera del Mundial tras la doble fecha FIFA de amistosos por lesión)
  • John McGinn
  • Kenny McLean
  • Scott McTominay
  • Ché Adams
  • Lyndon Dykes
  • George Hirst
  • Lawrence Shankland
  • Ross Stewart

Estos son los partidos de la selección de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Escocia quiere volver por la puerta grande a un Mundial de Fútbol, después de 28 años de ausencia-crédito vía imágenes en acción Lee Smith/REUTERS
Escocia quiere volver por la puerta grande a un Mundial de Fútbol, después de 28 años de ausencia-crédito vía imágenes en acción Lee Smith/REUTERS

Haití vs. Escocia

  • Fecha: Sábado, 13 de junio 2026- 9:00 p. m (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Escocia vs. Marruecos

  • Fecha: Viernes, 19 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Gillette - Boston, Estados Unidos.

Brasil vs. Escocia

  • Fecha: Miércoles, 24 de junio 2026 - 6:00 p. m. (hora de la Costa Este de los Estados Unidos).
  • Estadio: Hard Rock - Miami, Estados Unidos.

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